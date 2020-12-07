Мінсоцполітики розповіло, які пенсії збільшаться в грудні. ІНФОГРАФІКА

Міністерство соціальної політики розповіло, хто в грудні отримає надбавку до пенсій.

Про це повідомляє пресслужба відомства в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Підвищення відбудеться в зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. Мінсоцполітики планує збільшити:

- мінімальну пенсію особам з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій;

- мінімальну пенсію особам з інвалідністю внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС;

- мінімальну пенсію за віком непрацюючих пенсіонерів;

- мінімальну пенсію шахтарям;

- мінімальну пенсію сім'ям військовослужбовців, в разі втрати годувальника;

- виплати ветеранам війни та членам сімей загиблих ветеранів війни;

- виплати жертвам нацистських переслідувань з числа осіб з інвалідністю, і членам сімей загиблих жертв нацистського переслідування;

- пенсію за особливі заслуги перед Україною;

- державну соціальну допомогу по догляду за особами з інвалідністю внаслідок війни;

- надбавку донорам.

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У повідомленні уточнюється, що мінімальну пенсію українців з інвалідністю першої групи збільшили на 370 грн до 11498 грн. Другої групи - на 299 грн до 9287 грн, третьої групи - на 205 грн до 6368 грн. Пенсійні виплати учасникам бойових дій піднімуть на 94 грн до 2918 грн.



