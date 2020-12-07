Мінсоцполітики розповіло, які пенсії збільшаться в грудні. ІНФОГРАФІКА
Міністерство соціальної політики розповіло, хто в грудні отримає надбавку до пенсій.
Про це повідомляє пресслужба відомства в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Підвищення відбудеться в зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. Мінсоцполітики планує збільшити:
- мінімальну пенсію особам з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій;
- мінімальну пенсію особам з інвалідністю внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС;
- мінімальну пенсію за віком непрацюючих пенсіонерів;
- мінімальну пенсію шахтарям;
- мінімальну пенсію сім'ям військовослужбовців, в разі втрати годувальника;
- виплати ветеранам війни та членам сімей загиблих ветеранів війни;
- виплати жертвам нацистських переслідувань з числа осіб з інвалідністю, і членам сімей загиблих жертв нацистського переслідування;
- пенсію за особливі заслуги перед Україною;
- державну соціальну допомогу по догляду за особами з інвалідністю внаслідок війни;
- надбавку донорам.
У повідомленні уточнюється, що мінімальну пенсію українців з інвалідністю першої групи збільшили на 370 грн до 11498 грн. Другої групи - на 299 грн до 9287 грн, третьої групи - на 205 грн до 6368 грн. Пенсійні виплати учасникам бойових дій піднімуть на 94 грн до 2918 грн.
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Дорогие люди и кому это по ушам ездят? Государство преступник против своих граждан
В соцслужбах организована "своя "
каста
Пример:
Мне не дали пенсию в 55 и вот в 60 лет тоже отказано есть стаж 27 лет но, ... ЗЕко умышленно неучитали 4 года дабы не дать пенсию - проклинаю
Я не трудоспособна уже 2 года,медподтверждение есть...
обратилась в Конотопе за соцпомощью - дали 1000 и потом послали...
Так вот, мне уже 61-й ни пенсии ни соцпомощи, работать не могу,
денег на ликы нет, то сын, или соседи то сестра подкинут и...
Кто меня содержать должен - жду когда майдан запылает!
Людмила [email protected]