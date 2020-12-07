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Новини
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Мінсоцполітики розповіло, які пенсії збільшаться в грудні. ІНФОГРАФІКА

Міністерство соціальної політики розповіло, хто в грудні отримає надбавку до пенсій.

Про це повідомляє пресслужба відомства в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Підвищення відбудеться в зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. Мінсоцполітики планує збільшити:

- мінімальну пенсію особам з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій;

- мінімальну пенсію особам з інвалідністю внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС;

- мінімальну пенсію за віком непрацюючих пенсіонерів;

- мінімальну пенсію шахтарям;

- мінімальну пенсію сім'ям військовослужбовців, в разі втрати годувальника;

- виплати ветеранам війни та членам сімей загиблих ветеранів війни;

- виплати жертвам нацистських переслідувань з числа осіб з інвалідністю, і членам сімей загиблих жертв нацистського переслідування;

- пенсію за особливі заслуги перед Україною;

- державну соціальну допомогу по догляду за особами з інвалідністю внаслідок війни;

- надбавку донорам.

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У повідомленні уточнюється, що мінімальну пенсію українців з інвалідністю першої групи збільшили на 370 грн до 11498 грн. Другої групи - на 299 грн до 9287 грн, третьої групи - на 205 грн до 6368 грн. Пенсійні виплати учасникам бойових дій піднімуть на 94 грн до 2918 грн.

Мінсоцполітики розповіло, які пенсії збільшаться в грудні 01
Мінсоцполітики розповіло, які пенсії збільшаться в грудні 02

Автор: 

пенсія (1581) Міністерство соціальної політики (1268) підвищення (88)


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Топ коментарі
+14
Мінсоцполітики розповіло, які пенсії збільшаться в грудні - Цензор.НЕТ 7747
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07.12.2020 12:08
+12
Мінсоцполітики розповіло, які пенсії збільшаться в грудні - Цензор.НЕТ 2455
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07.12.2020 12:04
+9
Так же ж скінчилася епоха бідності! Вже ж барига не краде. Тому у наріда з'явилися надлишкові гроші. Радій Вкраїно!!!
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07.12.2020 12:06
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Правила форума Рада форумчан
Особливі заслуги,це як і хто???))))
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07.12.2020 11:59 Відповісти
Сейчас это немношко засекречено, но несколько лет назад пенсия "за особые заслуги" - это форма надбавок к пенсии по возрасту (иногда весьма существенные) героям Украины (соответствующего звания, а не понятия), матерям пятерых и более детей, обладателям почетных званий "Заслуженный врач, юрист и т.п. (не всем! "заслуженным" - артисты идут лесом, например). Также надбавки от 25 до 35 процентов ветеранам войны, спортсменам со званием "заслуженного мастера", олимпийским чемпионам и т.п., космонавтам и народным депутатам, до 25 процентов другим с почетными званиями и местным депутатам. Такое вот.
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07.12.2020 12:05 Відповісти
и как всегда "ЗАБЫЛИ" про всего то 1 миллион 452 тысячи ИНВАЛИДОВ.. всех на всю Украину им и так государство ввело НАЛОГ 3 группы платит державе 50% от пенсии по возрасту если вычесть то что получают на руки а 2 группы получает 90% от пенсии по возрасту на руки налог 10% только 1 группа пенсия по инвалидности равна пенсии по возрасту ля в какой еще стране мира инвалидам ввели налоги????с пенсий????
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07.12.2020 12:45 Відповісти
Мінсоцполітики розповіло, які пенсії збільшаться в грудні - Цензор.НЕТ 2455
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07.12.2020 12:04 Відповісти
Так же ж скінчилася епоха бідності! Вже ж барига не краде. Тому у наріда з'явилися надлишкові гроші. Радій Вкраїно!!!
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07.12.2020 12:06 Відповісти
...ТЮРМИ.
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07.12.2020 12:08 Відповісти
Мінсоцполітики розповіло, які пенсії збільшаться в грудні - Цензор.НЕТ 7747
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07.12.2020 12:08 Відповісти
...БАРИГА ЗЄЛЬОНАЯ !!!
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07.12.2020 12:11 Відповісти
Щоб Мінсоцполітики жило на мінімальну пенсію.
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07.12.2020 12:06 Відповісти
ні, хай краще воно скоріше здохне
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07.12.2020 15:46 Відповісти
Минимальная пенсия на 57 грн, максимальная- на 570. Нет, чтобы хоть немного подтягивать минималку, хоть на 200-300 грн. С учетом роста коммунальных тарифов и общего роста цен, на все, люди с минималкой всегда будут выживать и умирать, от нехватки полноценного питания, лекарств и пр.
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07.12.2020 12:06 Відповісти
...ахФормите супСідію і буде вам щастя
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07.12.2020 12:09 Відповісти
https://censor.net/ru/user/411780 Ага. Если бы еще была субсидия на продукты и лекарства. Об одежде и говорить не стоит.
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07.12.2020 14:21 Відповісти
Получила пенсию за декабрь и ничего не добавили. а Ощадбанк еще и украл 6 гривен Стаж 30 лет Пенсия 2124
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07.12.2020 15:45 Відповісти
а прокурорам когда подымите пенсии? квартал 95 тоже по горячей сетке идёт год за три.
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07.12.2020 12:08 Відповісти
КарочЄ Скліфасовський - Земля буде наша, 1 х 2 м = 2 м кв. А будеш випьондруваться тримаєш 0,75 х 0,75 м і будеш стояти вертикально до кінця Світу.
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07.12.2020 12:15 Відповісти
Мінсоцполітики розповіло, які пенсії збільшаться в грудні - Цензор.НЕТ 5473
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07.12.2020 12:17 Відповісти
в кого 2100 за 40 лет так и останется?
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07.12.2020 13:26 Відповісти
Затрут власти все по карманам.Никому не дадут кроме своих!
Дорогие люди и кому это по ушам ездят? Государство преступник против своих граждан
В соцслужбах организована "своя "
каста
Пример:
Мне не дали пенсию в 55 и вот в 60 лет тоже отказано есть стаж 27 лет но, ... ЗЕко умышленно неучитали 4 года дабы не дать пенсию - проклинаю
Я не трудоспособна уже 2 года,медподтверждение есть...
обратилась в Конотопе за соцпомощью - дали 1000 и потом послали...
Так вот, мне уже 61-й ни пенсии ни соцпомощи, работать не могу,
денег на ликы нет, то сын, или соседи то сестра подкинут и...
Кто меня содержать должен - жду когда майдан запылает!
Людмила [email protected]
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12.12.2020 11:14 Відповісти
 
 