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Минсоцполитики рассказало, какие пенсии увеличатся в декабре. ИНФОГРАФИКА

Министерство социальной политики рассказало, кто в декабре получит надбавку к пенсионным выплатам.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Повышение произойдет в связи с увеличением прожиточного минимума. Минсоцполитики планирует увеличить:

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- минимальную пенсию лицам с инвалидностью вследствие войны и участники боевых действий;

- минимальную пенсию лицам с инвалидностью вследствие ликвидации аварии на ЧАЭС;

- минимальную пенсию за возрастом неработающих пенсионеров;

- минимальную пенсию шахтерам;

- минимальную пенсию семьям военнослужащих, в случае потери кормильца;

- выплаты ветеранам войны и членам семей погибших ветеранов войны;

- выплаты жертвам нацистских преследований из числа лиц с инвалидностью, и членам семей погибших жертв нацистский преследований;

- пенсию за особенные заслуги перед Украиной;

- государственную социальную помощь по уходу за лицами с инвалидностью вследствие войны;

- надбавку донорам.

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В сообщении уточняется, что минимальную пенсию украинцев с инвалидностью первой группы увеличили на 370 грн до 11498 грн. Второй группы – на 299 грн до 9287 грн, третьей группы – на 205 грн до 6368 грн. Пенсионные выплаты участникам боевых действий поднимут на 94 грн до 2918 грн.

Минсоцполитики рассказало, какие пенсии увеличатся в декабре 01
Минсоцполитики рассказало, какие пенсии увеличатся в декабре 02

Автор: 

пенсия (2159) Министерство социальной политики (882) повышение (119)


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Топ комментарии
+14
Мінсоцполітики розповіло, які пенсії збільшаться в грудні - Цензор.НЕТ 7747
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07.12.2020 12:08
+12
Мінсоцполітики розповіло, які пенсії збільшаться в грудні - Цензор.НЕТ 2455
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07.12.2020 12:04
+9
Так же ж скінчилася епоха бідності! Вже ж барига не краде. Тому у наріда з'явилися надлишкові гроші. Радій Вкраїно!!!
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07.12.2020 12:06
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Правила форума Совет форумчан
Особливі заслуги,це як і хто???))))
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07.12.2020 11:59 Ответить
Сейчас это немношко засекречено, но несколько лет назад пенсия "за особые заслуги" - это форма надбавок к пенсии по возрасту (иногда весьма существенные) героям Украины (соответствующего звания, а не понятия), матерям пятерых и более детей, обладателям почетных званий "Заслуженный врач, юрист и т.п. (не всем! "заслуженным" - артисты идут лесом, например). Также надбавки от 25 до 35 процентов ветеранам войны, спортсменам со званием "заслуженного мастера", олимпийским чемпионам и т.п., космонавтам и народным депутатам, до 25 процентов другим с почетными званиями и местным депутатам. Такое вот.
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07.12.2020 12:05 Ответить
и как всегда "ЗАБЫЛИ" про всего то 1 миллион 452 тысячи ИНВАЛИДОВ.. всех на всю Украину им и так государство ввело НАЛОГ 3 группы платит державе 50% от пенсии по возрасту если вычесть то что получают на руки а 2 группы получает 90% от пенсии по возрасту на руки налог 10% только 1 группа пенсия по инвалидности равна пенсии по возрасту ля в какой еще стране мира инвалидам ввели налоги????с пенсий????
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07.12.2020 12:45 Ответить
Мінсоцполітики розповіло, які пенсії збільшаться в грудні - Цензор.НЕТ 2455
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07.12.2020 12:04 Ответить
Так же ж скінчилася епоха бідності! Вже ж барига не краде. Тому у наріда з'явилися надлишкові гроші. Радій Вкраїно!!!
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07.12.2020 12:06 Ответить
...ТЮРМИ.
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07.12.2020 12:08 Ответить
Мінсоцполітики розповіло, які пенсії збільшаться в грудні - Цензор.НЕТ 7747
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07.12.2020 12:08 Ответить
...БАРИГА ЗЄЛЬОНАЯ !!!
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07.12.2020 12:11 Ответить
Щоб Мінсоцполітики жило на мінімальну пенсію.
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07.12.2020 12:06 Ответить
ні, хай краще воно скоріше здохне
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07.12.2020 15:46 Ответить
Минимальная пенсия на 57 грн, максимальная- на 570. Нет, чтобы хоть немного подтягивать минималку, хоть на 200-300 грн. С учетом роста коммунальных тарифов и общего роста цен, на все, люди с минималкой всегда будут выживать и умирать, от нехватки полноценного питания, лекарств и пр.
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07.12.2020 12:06 Ответить
...ахФормите супСідію і буде вам щастя
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07.12.2020 12:09 Ответить
https://censor.net/ru/user/411780 Ага. Если бы еще была субсидия на продукты и лекарства. Об одежде и говорить не стоит.
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07.12.2020 14:21 Ответить
Получила пенсию за декабрь и ничего не добавили. а Ощадбанк еще и украл 6 гривен Стаж 30 лет Пенсия 2124
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07.12.2020 15:45 Ответить
а прокурорам когда подымите пенсии? квартал 95 тоже по горячей сетке идёт год за три.
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07.12.2020 12:08 Ответить
КарочЄ Скліфасовський - Земля буде наша, 1 х 2 м = 2 м кв. А будеш випьондруваться тримаєш 0,75 х 0,75 м і будеш стояти вертикально до кінця Світу.
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07.12.2020 12:15 Ответить
Мінсоцполітики розповіло, які пенсії збільшаться в грудні - Цензор.НЕТ 5473
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07.12.2020 12:17 Ответить
в кого 2100 за 40 лет так и останется?
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07.12.2020 13:26 Ответить
Затрут власти все по карманам.Никому не дадут кроме своих!
Дорогие люди и кому это по ушам ездят? Государство преступник против своих граждан
В соцслужбах организована "своя "
каста
Пример:
Мне не дали пенсию в 55 и вот в 60 лет тоже отказано есть стаж 27 лет но, ... ЗЕко умышленно неучитали 4 года дабы не дать пенсию - проклинаю
Я не трудоспособна уже 2 года,медподтверждение есть...
обратилась в Конотопе за соцпомощью - дали 1000 и потом послали...
Так вот, мне уже 61-й ни пенсии ни соцпомощи, работать не могу,
денег на ликы нет, то сын, или соседи то сестра подкинут и...
Кто меня содержать должен - жду когда майдан запылает!
Людмила [email protected]
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12.12.2020 11:14 Ответить
 
 