Минсоцполитики рассказало, какие пенсии увеличатся в декабре. ИНФОГРАФИКА
Министерство социальной политики рассказало, кто в декабре получит надбавку к пенсионным выплатам.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Повышение произойдет в связи с увеличением прожиточного минимума. Минсоцполитики планирует увеличить:
- минимальную пенсию лицам с инвалидностью вследствие войны и участники боевых действий;
- минимальную пенсию лицам с инвалидностью вследствие ликвидации аварии на ЧАЭС;
- минимальную пенсию за возрастом неработающих пенсионеров;
- минимальную пенсию шахтерам;
- минимальную пенсию семьям военнослужащих, в случае потери кормильца;
- выплаты ветеранам войны и членам семей погибших ветеранов войны;
- выплаты жертвам нацистских преследований из числа лиц с инвалидностью, и членам семей погибших жертв нацистский преследований;
- пенсию за особенные заслуги перед Украиной;
- государственную социальную помощь по уходу за лицами с инвалидностью вследствие войны;
- надбавку донорам.
В сообщении уточняется, что минимальную пенсию украинцев с инвалидностью первой группы увеличили на 370 грн до 11498 грн. Второй группы – на 299 грн до 9287 грн, третьей группы – на 205 грн до 6368 грн. Пенсионные выплаты участникам боевых действий поднимут на 94 грн до 2918 грн.
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Дорогие люди и кому это по ушам ездят? Государство преступник против своих граждан
В соцслужбах организована "своя "
каста
Пример:
Мне не дали пенсию в 55 и вот в 60 лет тоже отказано есть стаж 27 лет но, ... ЗЕко умышленно неучитали 4 года дабы не дать пенсию - проклинаю
Я не трудоспособна уже 2 года,медподтверждение есть...
обратилась в Конотопе за соцпомощью - дали 1000 и потом послали...
Так вот, мне уже 61-й ни пенсии ни соцпомощи, работать не могу,
денег на ликы нет, то сын, или соседи то сестра подкинут и...
Кто меня содержать должен - жду когда майдан запылает!
Людмила [email protected]