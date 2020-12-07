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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцину зберігатимуть на спеціалізованому підприємстві. Після її отримання Київ відразу почне щеплення, - Кличко

Як логістичну базу буде використано спеціалізоване комунальне підприємство, за необхідності буде закуплено додаткове обладнання.

Київ почав готувати логістичну базу для прийому вакцини від коронавірусу. Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні всі країни борються зі стрімким поширенням вірусу. Зокрема, деякі держави для запобігання захворюванню незабаром почнуть вакцинацію громадян. Як нам відомо, вакцину проти коронавірусу замовив і уряд України. Інформації про те, коли вона надійде і в якій кількості, ми поки не маємо, але готуємося до цього", - сказав Кличко.

За його словами, в українській столиці є спеціалізоване комунальне підприємство, яке може забезпечити логістику транспортування і зберігання вакцини, а медустанови - саму процедуру вакцинації.

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Кличко підкреслив, що за необхідності Київ готовий придбати додаткове обладнання і провести для медпрацівників навчання з вакцинації проти коронавірусу, тому коли вакцина з'явиться в Україні, столиця буде готова відразу почати вакцинацію.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Кличко Віталій (3509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Кличко не у кацапов же покупать будет вакцину.
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07.12.2020 13:52
+1
Привейся сам. А население подождёт. Вдруг кони двинешь нежданно.
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07.12.2020 13:33
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Привейся сам. А население подождёт. Вдруг кони двинешь нежданно.
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07.12.2020 13:33 Відповісти
Кличко не у кацапов же покупать будет вакцину.
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07.12.2020 13:52 Відповісти
Нащо йому взагалі вакцина? Його вилікують. Як Порошенка, Тимошенко, Зеленських тощо.
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07.12.2020 14:27 Відповісти
Вакцину зберігатимуть на спеціалізованому підприємстві. Після її отримання Київ відразу почне щеплення, - Кличко - Цензор.НЕТ 8503
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07.12.2020 14:40 Відповісти
Що? правда в очі коле? Що проблема не в вірусі, а в відсутності адекватного лікування для більшості простих людей?
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07.12.2020 16:06 Відповісти
ваш низкий интеллект колет.
"для більшості простих людей" (с)
помнится года 2 назад "простой, но мудрый нарид" всего сам достигал: и безвиза, и армию развивал, и экономику подымал... Вот пусть немного поднапряжется и решит что-то с медицинской проблемой.
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07.12.2020 16:35 Відповісти
Начебто в Європі щось інше. Та ж сама ПЛАНдемія з тією самою метою: вакцинувати телепнів отрутою під назвою "вакцина від коронавірусу".
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07.12.2020 16:39 Відповісти
Що ж стосується інтелекту, то я готова позмагатися з тобою, розумнику, у "вікторину" будь-якого вигляду. Тільки потім не плач, що твій інтелект виявися гіршим, ніж "мій низький".
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07.12.2020 16:40 Відповісти
"На учет возьмусь. А прививаться - шиш с маслом.." (с)
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07.12.2020 14:07 Відповісти
ну, от і "потужності" підігнали... для зберігання...

сhttps://twitter.com/elnazaro777 олома https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777 https://twitter.com/elnazaro777/status/1334977430805737474 20 ч

В борьбу за отставку Степанова следом за Голосом и Майбахом включился Медведчук. Источник из ОПЗЖ сообщает, что причиной атаки стал отказ Степанова закупать российскую вакцину. Медведчук хотел получить себе кейс победы и в Москве пообещал Путину что Украина закупит вакцину.

І вони вже штовхають нову фішку на кумових каналах про те, що ми можемо придбати в росіян ліцензію на виготовлення вакцини на наших потужностях...

...Я так розумію,що то вони намагаються філію "Вектора" в Україні організувати під прикритям "власних потужностей"...
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07.12.2020 14:08 Відповісти
у кацапів нема потужностей для промислового виробництва їхнього спутніка-v. те що в них зараз відбувається лише піар для телеглядачів. "ми пєрвиє!", не можна ж було віддати це якимось англічанам і пофіг що недотестована. В принципі зараз вже всі ломанулись... Тому коли кажуть - та ми осьо вакцину притарабаним, дивитись чиє воно і що то за варєво...
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07.12.2020 15:40 Відповісти
на этом предприятии она протухнет, половину украдут, а ещё половину фальсифицируют и подделают
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07.12.2020 15:29 Відповісти
 
 