Вакцину зберігатимуть на спеціалізованому підприємстві. Після її отримання Київ відразу почне щеплення, - Кличко

Як логістичну базу буде використано спеціалізоване комунальне підприємство, за необхідності буде закуплено додаткове обладнання.

Київ почав готувати логістичну базу для прийому вакцини від коронавірусу. Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні всі країни борються зі стрімким поширенням вірусу. Зокрема, деякі держави для запобігання захворюванню незабаром почнуть вакцинацію громадян. Як нам відомо, вакцину проти коронавірусу замовив і уряд України. Інформації про те, коли вона надійде і в якій кількості, ми поки не маємо, але готуємося до цього", - сказав Кличко.

За його словами, в українській столиці є спеціалізоване комунальне підприємство, яке може забезпечити логістику транспортування і зберігання вакцини, а медустанови - саму процедуру вакцинації.

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Кличко підкреслив, що за необхідності Київ готовий придбати додаткове обладнання і провести для медпрацівників навчання з вакцинації проти коронавірусу, тому коли вакцина з'явиться в Україні, столиця буде готова відразу почати вакцинацію.