Вакцину зберігатимуть на спеціалізованому підприємстві. Після її отримання Київ відразу почне щеплення, - Кличко
Як логістичну базу буде використано спеціалізоване комунальне підприємство, за необхідності буде закуплено додаткове обладнання.
Київ почав готувати логістичну базу для прийому вакцини від коронавірусу. Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні всі країни борються зі стрімким поширенням вірусу. Зокрема, деякі держави для запобігання захворюванню незабаром почнуть вакцинацію громадян. Як нам відомо, вакцину проти коронавірусу замовив і уряд України. Інформації про те, коли вона надійде і в якій кількості, ми поки не маємо, але готуємося до цього", - сказав Кличко.
За його словами, в українській столиці є спеціалізоване комунальне підприємство, яке може забезпечити логістику транспортування і зберігання вакцини, а медустанови - саму процедуру вакцинації.
Кличко підкреслив, що за необхідності Київ готовий придбати додаткове обладнання і провести для медпрацівників навчання з вакцинації проти коронавірусу, тому коли вакцина з'явиться в Україні, столиця буде готова відразу почати вакцинацію.
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"для більшості простих людей" (с)
помнится года 2 назад "простой, но мудрый нарид" всего сам достигал: и безвиза, и армию развивал, и экономику подымал... Вот пусть немного поднапряжется и решит что-то с медицинской проблемой.
сhttps://twitter.com/elnazaro777 олома https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777 https://twitter.com/elnazaro777/status/1334977430805737474 20 ч
В борьбу за отставку Степанова следом за Голосом и Майбахом включился Медведчук. Источник из ОПЗЖ сообщает, что причиной атаки стал отказ Степанова закупать российскую вакцину. Медведчук хотел получить себе кейс победы и в Москве пообещал Путину что Украина закупит вакцину.
І вони вже штовхають нову фішку на кумових каналах про те, що ми можемо придбати в росіян ліцензію на виготовлення вакцини на наших потужностях...
...Я так розумію,що то вони намагаються філію "Вектора" в Україні організувати під прикритям "власних потужностей"...