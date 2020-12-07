Російський співак Лоза, який підтримав окупацію Криму, спробував зняти квартиру на півострові і став жертвою шахраїв

Юрій Лоза, який виправдовує окупацію Криму Росією і виступав на півострові, хотів зняти в Криму квартиру. Але коли переказав "господареві" гроші, той перестав виходити на зв'язок.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

Лоза вирішив орендувати квартиру в Криму, знайшов оголошення в інтернеті і переказав "господареві" 11 тис. рублів (4200 грн. - Ред.). Але після цього "господар" перестав виходити на зв'язок.

Лоза звернувся в поліцію в Москві і заявив, що став жертвою шахраїв. Але поліцейські відмовилися порушувати справу, бо сервіс "Яндекс.Деньги", через який було здійснено переказ, не зміг надати інформацію про те, на який рахунок було переказано кошти.

У вересні цього року в Севастополі, зірвавшись зі скелі, загинув російський православний публіцист, священник Олександр Шумський. Його називали "духівником" Лози.

Юрій Лоза відомий підтримкою російської окупації Криму. Він виступав на окупованому півострові, за що потрапив у базу "Миротворця".

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