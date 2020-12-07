Російський співак Лоза, який підтримав окупацію Криму, спробував зняти квартиру на півострові і став жертвою шахраїв
Юрій Лоза, який виправдовує окупацію Криму Росією і виступав на півострові, хотів зняти в Криму квартиру. Але коли переказав "господареві" гроші, той перестав виходити на зв'язок.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".
Лоза вирішив орендувати квартиру в Криму, знайшов оголошення в інтернеті і переказав "господареві" 11 тис. рублів (4200 грн. - Ред.). Але після цього "господар" перестав виходити на зв'язок.
Лоза звернувся в поліцію в Москві і заявив, що став жертвою шахраїв. Але поліцейські відмовилися порушувати справу, бо сервіс "Яндекс.Деньги", через який було здійснено переказ, не зміг надати інформацію про те, на який рахунок було переказано кошти.
У вересні цього року в Севастополі, зірвавшись зі скелі, загинув російський православний публіцист, священник Олександр Шумський. Його називали "духівником" Лози.
Юрій Лоза відомий підтримкою російської окупації Криму. Він виступав на окупованому півострові, за що потрапив у базу "Миротворця".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Стояла ловушка на лоха. ловушка сработала. Лох был пойман. А что Лоза, то карта так выпала. На его месте мог быть абстрактный Иванов. Кста. вилла в центре Ялты (на набережной, не далеко от Макдональдса) до войны стоила 800 грн./сутки.
В Стокгольме чемодана никто не тронул. В Лондоне чемодан украли через полчаса. В Париже - через двадцать минут. В Риме - через десять. В Токио через пять минут чемодан сдали в бюро находок. В Тель-Авиве через три минуты приехала полиция, оцепила вокзал, погрузила чемодан в бронированный фургон и увезла за город взрывать.
В Москве точного результата получить не удалось, так как пока исследователь смотрел на чемодан, у него украли часы. В Багдаде вместе с чемоданом похитили и самого американца. В Баку уже через 3 минуты этот же чемодан пытались продать его же владельцу.
И думая нехорошо про Крым - он усвистел...
Призрачное счастье догонял ..."
- Нааа маленьком плоту...................,
Но мой плот, свитый из песен и слов
Всем моим бедам назло, вовсе не так уж плох
А бандеравцам ПОХ!
Улыбка шире лица...."
..
Нам нужна Победа -- Проханов ( рф ) - -.
..Вот все
.- что нужно знать о росЦякии МЕЛЬДОНИЕВССКОЙ ,
о ее "истории " ,
спорте и
ПОЛИТИКЕ ! - -.........
.
..?????
.
.
"ЛОЗА УДЕЛАЛ ШАРОЛЮБОВ. РАССКАЗАЛ КАК ВСЁ ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ."
жалко что не каждый вечер такая жизнь"
Корреляция очевидна...
Дело в "Get Your Filthy Hands Off My Desert" , 1983 года.
Только ЗА ОДНУ фразу, группу, идеологический отдел коммуняк, определил как антисоветскую.
Фраза "Brezhnev took Afghanistan".
Но самое прикольное в том что, музыкальная заставка к "Международной панораме" была "One of These Days"..... той же Пинк Флоид))))))
А "Международную панораму" очень конкретно "вылизывали" кураторы из того же идеологического отдела ЦК совка и ГБ.