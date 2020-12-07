УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9475 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
14 867 91

Російський співак Лоза, який підтримав окупацію Криму, спробував зняти квартиру на півострові і став жертвою шахраїв

Російський співак Лоза, який підтримав окупацію Криму, спробував зняти квартиру на півострові і став жертвою шахраїв

Юрій Лоза, який виправдовує окупацію Криму Росією і виступав на півострові, хотів зняти в Криму квартиру. Але коли переказав "господареві" гроші, той перестав виходити на зв'язок.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

Лоза вирішив орендувати квартиру в Криму, знайшов оголошення в інтернеті і переказав "господареві" 11 тис. рублів (4200 грн. - Ред.). Але після цього "господар" перестав виходити на зв'язок.

Лоза звернувся в поліцію в Москві і заявив, що став жертвою шахраїв. Але поліцейські відмовилися порушувати справу, бо сервіс "Яндекс.Деньги", через який було здійснено переказ, не зміг надати інформацію про те, на який рахунок було переказано кошти.

У вересні цього року в Севастополі, зірвавшись зі скелі, загинув російський православний публіцист, священник Олександр Шумський. Його називали "духівником" Лози.

Юрій Лоза відомий підтримкою російської окупації Криму. Він виступав на окупованому півострові, за що потрапив у базу "Миротворця".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шахрай, перебуваючи в Київському СІЗО, через сайти знайомств виманив у п'ятьох жінок 1,3 млн грн, - кіберполіції

Автор: 

Крим (14135) шахрайство (1078) росія (65002) співак (40)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+45
вот его квартира в Крыму!
Поддержавший оккупацию Крыма российский певец Лоза попытался снять квартиру на полуострове и стал жертвой мошенников - Цензор.НЕТ 3175
показати весь коментар
07.12.2020 18:41
+40
Нехай щастить)))
показати весь коментар
07.12.2020 18:04
+40
Поддержавший оккупацию Крыма российский певец Лоза попытался снять квартиру на полуострове и стал жертвой мошенников - Цензор.НЕТ 2747
показати весь коментар
07.12.2020 18:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нехай щастить)))
показати весь коментар
07.12.2020 18:04 Відповісти
нагородіть тих шахраїв якойсь медалькою
показати весь коментар
07.12.2020 22:04 Відповісти
Русский мир, как ни как😁
показати весь коментар
07.12.2020 18:07 Відповісти
вот его квартира в Крыму!
Поддержавший оккупацию Крыма российский певец Лоза попытался снять квартиру на полуострове и стал жертвой мошенников - Цензор.НЕТ 3175
показати весь коментар
07.12.2020 18:41 Відповісти
показати весь коментар
07.12.2020 19:05 Відповісти
показати весь коментар
07.12.2020 19:12 Відповісти
с "плота" корміцца всю жисть нє вишло
показати весь коментар
07.12.2020 19:33 Відповісти
Не хватает нескольких деталей-должно быть насрано на плоту и он должен стоял на дне высохшего водохранилища с остовами старых ржавых велосипедов и покрышек. На фоне этой картины легче критиковать творчество Великих музыкантов этому лишнехромасомному ватану
показати весь коментар
07.12.2020 20:06 Відповісти
Товарищь, а вы не правы. Насрано должно быть не "на плоту", а внутри генделика, который на плоту. То есть в уголке, под кровлей русского мира. Внутри сидит троица - балбес, бывалый и трус. Плот должен стоять не на высохшем дне, а на трёх черепахах или слонах, спины которых измазаны навозом и прикрыты капустными листами, для того чтобы повсеместное дерьмо русского мира было не так заметно.Но, которое не такое уж и плохое, всем бедам назло.
показати весь коментар
08.12.2020 00:34 Відповісти
не бреши, то не його квартира, там води нема...
показати весь коментар
07.12.2020 22:05 Відповісти
Так то и не Крым, то Тагил! Юрец родом от туда
показати весь коментар
07.12.2020 22:29 Відповісти
ага, тепер зрозумів, він хотів в криму такого ж саме плота, а його оманули, бо там води нема в том криму
показати весь коментар
07.12.2020 22:57 Відповісти
крим повернувся в родную говень хрюцького миру, то не дивно
показати весь коментар
07.12.2020 22:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OwN_6cfCz-E Лоза - типовый русский. Он убежден, шо Земля плоская.
показати весь коментар
07.12.2020 18:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8nRCYOuXBHI ЛОЗА УДЕЛАЛ ШАРОЛЮБОВ. РАССКАЗАЛ КАК ВСЁ ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ.
показати весь коментар
07.12.2020 18:44 Відповісти
Оно просто ********** а не русский
показати весь коментар
07.12.2020 18:46 Відповісти
Яскравий приклад ,москаль,поляк за походженням , з параноїдальною маячнею "Русского мира" в голові !!))
показати весь коментар
07.12.2020 19:04 Відповісти
не понял
показати весь коментар
07.12.2020 19:06 Відповісти
До чого тут поляки? Вони слов*яни за походженням, а мокші - це фінно-угорці из великим домішком монголів.
показати весь коментар
07.12.2020 19:09 Відповісти
"З цією кривизною (Землі) не все так просто!" (с)
показати весь коментар
07.12.2020 18:08 Відповісти
Новость из серии "в мире животных"...
показати весь коментар
07.12.2020 18:09 Відповісти
Поддержавший оккупацию Крыма российский певец Лоза попытался снять квартиру на полуострове и стал жертвой мошенников - Цензор.НЕТ 2747
показати весь коментар
07.12.2020 18:09 Відповісти
Здесь в Канаде недавно в новостях была точно такая же история. Один в один.
показати весь коментар
07.12.2020 19:15 Відповісти
В 1961 году на выставке Home Furnishings Market в Чикаго, штат Иллинойс, был представлен цветной телевизор с плоским экраном 32х22 дюйма. С возможностью отложенной автоматической записи телепрограмм, когда вас нет дома. Толщина телевизора была менее 11 сантиметров.А в СССР только через 8 лет единственный завод начнет весьма ограниченный выпуск страшного дефицита - туалетной бумаги.А через 15 лет, в СССР рабам-колхозникам начнут выдавать паспорта, как обычным людям.P.S.По поводу того, что колхозникам в СССР внутренние паспорта стали выдавать только в 1974 году, хорошо написал Виктор Суворов:"Колхознику не полагался внутренний паспорт. Зачем он рабу? А без паспорта колхозники - то есть большинство населения страны - формально гражданами своей страны не являлись. Собакам паспорт полагался, колхознику - нет.Собаку можно было возить в самолете, а колхозник никогда в самолете не летал.Не для тебя, дорогой товарищ, конструкторы Туполев и Антонов стараются. Рылом ты не вышел в пассажирском самолете летать. И в гостиницу колхозников не пускали. Скоту и колхозникам там не место. Так и жили.И вот стране, где большая часть населения была опущена на уровень рабов, которые никуда не могли убежать, которым денег за работу не полагалось, товарищи Козлов и Хрущёв обещали жизнь при коммунизме, где каждый будет работать по способностям, а получать - по потребностям. Но, пообещав, колхозного рабства не отменили, земли мужикам не дали, как и внутренних паспортов, и деньгами за труд не платили.Повторю: коммунистические лидеры - это придурки и преступники"..\
показати весь коментар
07.12.2020 20:25 Відповісти
Поддержавший оккупацию Крыма российский певец Лоза попытался снять квартиру на полуострове и стал жертвой мошенников - Цензор.НЕТ 7502
показати весь коментар
07.12.2020 20:26 Відповісти
я бы вду
показати весь коментар
08.12.2020 00:37 Відповісти
".... слышишь шелест денег, это лох идёт на нерест"
Стояла ловушка на лоха. ловушка сработала. Лох был пойман. А что Лоза, то карта так выпала. На его месте мог быть абстрактный Иванов. Кста. вилла в центре Ялты (на набережной, не далеко от Макдональдса) до войны стоила 800 грн./сутки.
показати весь коментар
07.12.2020 20:33 Відповісти
«бородатая» байка про то, как американский ученый провел исследование на тему «Отношение людей разных национальностей к чужой собственности». Ученый ездил по городам мира, оставлял посреди вокзального зала чемодан, прятался и засекал время.

В Стокгольме чемодана никто не тронул. В Лондоне чемодан украли через полчаса. В Париже - через двадцать минут. В Риме - через десять. В Токио через пять минут чемодан сдали в бюро находок. В Тель-Авиве через три минуты приехала полиция, оцепила вокзал, погрузила чемодан в бронированный фургон и увезла за город взрывать.

В Москве точного результата получить не удалось, так как пока исследователь смотрел на чемодан, у него украли часы. В Багдаде вместе с чемоданом похитили и самого американца. В Баку уже через 3 минуты этот же чемодан пытались продать его же владельцу.
показати весь коментар
07.12.2020 22:42 Відповісти
Какой-то говнорепер тоже поехал на Крым = соседские мужики где жилье снимал с такими же дебилами чет посрались с ними - бросили камень в башку и .... да! камни с неба чо) минус одна обезьяна с микрофоном и нелепыми "песнями"
показати весь коментар
07.12.2020 18:11 Відповісти
Населення, особливо молодь, рельно слухає цей шлак. Це не просто випадкові люди, які спіймали хайп і одразу зникли. І в Spotify, до речі, за прослуховування композицій виконавцям платять роялті, тому всі ці дегенарати заробляють набагато більше ніж нормальні виконавці.
показати весь коментар
07.12.2020 22:37 Відповісти
ну може я і помиляюсь, бо не знаю точно, що зараз слухає дебільна молодь, но мабуть в том батьки винуваті, що самі слухали різну совково-хрюцьку пошлятину хєрову, бо як батьки були б розумово розвиненими, то і діти теж не слухали б ту байду
показати весь коментар
07.12.2020 22:52 Відповісти
Заплывший глаз с трудом нашел машину в темноте
И думая нехорошо про Крым - он усвистел...
показати весь коментар
07.12.2020 18:11 Відповісти
"....Я бежал куда-то, я спешил всегда.
Призрачное счастье догонял ..."
показати весь коментар
07.12.2020 18:14 Відповісти
Поддержавший оккупацию Крыма российский певец Лоза попытался снять квартиру на полуострове и стал жертвой мошенников - Цензор.НЕТ 5953
показати весь коментар
07.12.2020 18:15 Відповісти
Бездарь-рукожоп с манечкой. Типичный кацап
показати весь коментар
07.12.2020 18:18 Відповісти
- Вы слышали, Лозу надурили с жильём! Где же он теперь будет жить?
- Нааа маленьком плоту...................,
Но мой плот, свитый из песен и слов
Всем моим бедам назло, вовсе не так уж плох
А бандеравцам ПОХ!
показати весь коментар
07.12.2020 18:18 Відповісти
"Папа к подъезду пригнал Жигули
Улыбка шире лица...."
показати весь коментар
07.12.2020 18:20 Відповісти
Мало перевел,Юра!Каких-то 11000 *****!Добавь еще чуток,челавек и отзовется, нежлобись!
показати весь коментар
07.12.2020 18:21 Відповісти
а ще Земля пласка
показати весь коментар
07.12.2020 18:22 Відповісти
Нам не нужна Правда ! ... . .
..


Нам нужна Победа -- Проханов ( рф ) - -.


..Вот все


.- что нужно знать о росЦякии МЕЛЬДОНИЕВССКОЙ ,


о ее "истории " ,


спорте и


ПОЛИТИКЕ ! - -.........


.
..?????
.
.
показати весь коментар
07.12.2020 18:22 Відповісти
будет теперь ночевать на маленьком плоту
показати весь коментар
07.12.2020 18:22 Відповісти
Украдите у него гитару . Даже вата скажет спасибо .
показати весь коментар
07.12.2020 18:25 Відповісти
Так тебе тварюка и надо, Бог всё видит!
показати весь коментар
07.12.2020 18:24 Відповісти
плот с крымом перепутал,плоскоземельщик
показати весь коментар
07.12.2020 18:24 Відповісти
"У моей зазнобы дом возле пруда..."
показати весь коментар
07.12.2020 18:24 Відповісти
а во лбу сияет красная звезда
показати весь коментар
07.12.2020 18:59 Відповісти
Поддержавший оккупацию Крыма российский певец Лоза попытался снять квартиру на полуострове и стал жертвой мошенников - Цензор.НЕТ 9421
показати весь коментар
07.12.2020 18:26 Відповісти
Это т старый паромщик со своим "Плотом" давно крышей уехал . То у него Битлы играть не умеют, то Земля плоская . Кто не верит - рекомендую к просмотру
"ЛОЗА УДЕЛАЛ ШАРОЛЮБОВ. РАССКАЗАЛ КАК ВСЁ ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ."
показати весь коментар
07.12.2020 18:27 Відповісти
Поддержавший оккупацию Крыма российский певец Лоза попытался снять квартиру на полуострове и стал жертвой мошенников - Цензор.НЕТ 4131
показати весь коментар
07.12.2020 18:28 Відповісти
"Вот это жизнь - живи не тужи,
жалко что не каждый вечер такая жизнь"
показати весь коментар
07.12.2020 18:31 Відповісти
За 130 евро лоза удавится, аж в полицию побежал жаловаться, а как крым украли вместе со всей начинкой- то это можно и 'поддержать'. Лоза, известный придурок, кстати. Автор одной единственной нормальной песни про маленький плот. Наверное, навеяно сравнениями с собственными физиологическими проблемами
показати весь коментар
07.12.2020 18:33 Відповісти
Лоза, ничего страшного, отдохнёшь на маленьком плоту.
Поддержавший оккупацию Крыма российский певец Лоза попытался снять квартиру на полуострове и стал жертвой мошенников - Цензор.НЕТ 3772
показати весь коментар
07.12.2020 18:33 Відповісти
Если бы Лозу не кинули русские, его бы кинули солдаты НАТО.
показати весь коментар
07.12.2020 18:36 Відповісти
Когда-то я его уважал, но когда это чмо попыталось возвысится над DEEP PURPLE, я понял ,что это таки точно кацапское чмо.
показати весь коментар
07.12.2020 18:52 Відповісти
Поддержавший оккупацию Крыма российский певец Лоза попытался снять квартиру на полуострове и стал жертвой мошенников - Цензор.НЕТ 9039
показати весь коментар
07.12.2020 19:00 Відповісти
1984-й... Самые большие потери в Афганистане...
Корреляция очевидна...
показати весь коментар
07.12.2020 19:08 Відповісти
Була така бадяга ,ще вимогали доносити на товаришів в яких вдома є зображення амерського прапора або сам прапор !!)))
показати весь коментар
07.12.2020 19:10 Відповісти
спосибо за список- думал что такого еще послушать из детсва- а в списке крокус- врубаю-
показати весь коментар
07.12.2020 20:02 Відповісти
Поржал с Пинк Флоид, наверняка это им Стена не угодила, узнали систему в ролике.
показати весь коментар
07.12.2020 21:02 Відповісти
Не в Стене дело)
Дело в "Get Your Filthy Hands Off My Desert" , 1983 года.
Только ЗА ОДНУ фразу, группу, идеологический отдел коммуняк, определил как антисоветскую.
Фраза "Brezhnev took Afghanistan".
Но самое прикольное в том что, музыкальная заставка к "Международной панораме" была "One of These Days"..... той же Пинк Флоид))))))
А "Международную панораму" очень конкретно "вылизывали" кураторы из того же идеологического отдела ЦК совка и ГБ.
показати весь коментар
09.12.2020 11:32 Відповісти
В Final Cut была фраза о том, что "Брежнев захватил Афганистан"...
показати весь коментар
09.12.2020 13:03 Відповісти
А потім Скорпіонс посвятили пісню совку...
показати весь коментар
07.12.2020 23:07 Відповісти
Лучше бы он стал жертвой насильников.
показати весь коментар
07.12.2020 18:57 Відповісти
А я сьогодні слухав його "Плот"... Я не знав. Жах і сором роздирають мою свідомість. Піду, здамся до рук української феміди...
показати весь коментар
07.12.2020 18:59 Відповісти
Та як же ж тебе на той "Плот" занесло?? Не побивайся так.... Ну, з ким не буває
показати весь коментар
07.12.2020 19:03 Відповісти
Дякую за підтримку.
показати весь коментар
07.12.2020 19:10 Відповісти
тупой мордовский шароборец. Неужели он не знал, что любому крысьчанену прокинуть мацквачкалинского жирного лоха это святое. кацапня ведь с крысьчанами братьянавек.
показати весь коментар
07.12.2020 19:04 Відповісти
придурошний московит
показати весь коментар
07.12.2020 19:12 Відповісти
КАТЮЗІ ПО ЗАСЛУЗІ!
показати весь коментар
07.12.2020 19:15 Відповісти
московиты свои преступления ( РУСИФИКАЦЫЯ РАСТРЕЛЫ ГОЛОДОМОРЫ ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ....А народы ,-которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.....Поддержавший оккупацию Крыма российский певец Лоза попытался снять квартиру на полуострове и стал жертвой мошенников - Цензор.НЕТ 4909.....
показати весь коментар
07.12.2020 19:23 Відповісти
Перевел деньги в никуда. Правильно наказали. Лоза не мамонт, лоза не вымрет. Мавроди.
показати весь коментар
07.12.2020 19:24 Відповісти
Назло всем русофобам! Поддержавший оккупацию Крыма российский певец Лоза попытался снять квартиру на полуострове и стал жертвой мошенников - Цензор.НЕТ 9180
показати весь коментар
07.12.2020 19:27 Відповісти
на 24,3% это солидные подвижки....
показати весь коментар
07.12.2020 20:10 Відповісти
просто многие уже втянулись и не подают заявлений.
показати весь коментар
07.12.2020 20:25 Відповісти
показати весь коментар
08.12.2020 01:29 Відповісти
Бог не теля, баче з вітиля...
показати весь коментар
07.12.2020 19:28 Відповісти
ось так працює в Криму наше підпілля!)
показати весь коментар
07.12.2020 20:00 Відповісти
Какую же свинью подложили кидалы. А ведь Лоза тоже мог полезть на эту скалу. Да..., не дождались...
показати весь коментар
07.12.2020 20:34 Відповісти
без лоха и жизнь плоха )
показати весь коментар
07.12.2020 20:37 Відповісти
Ну главное, что это были свои ,а не биндерафцы!
показати весь коментар
07.12.2020 21:06 Відповісти
А что же вы хотели? Бумеранг вернулся....надо было бы Лозе думать о чем говорить. Может в следующий раз поостережется!
показати весь коментар
07.12.2020 21:22 Відповісти
Це ж головний експерд в усіх питаннях, особливо у музиці. Цікаво, а шо думає Лоза про те, що в Криму немає води?
показати весь коментар
07.12.2020 22:37 Відповісти
лоза - мільйонер, для нього це не гроші. Він стільки в преферанс програє за ніч. Йому обідно що його обікрав не "подлий-прєдатєль-малорос" а "чєсний-гєрой-сєвастополєц". Тема для чергового "хіта", хіба ні ?
показати весь коментар
07.12.2020 23:47 Відповісти
Вор у вора украл - какая досада.
показати весь коментар
08.12.2020 08:30 Відповісти
Лох - это судьба!
показати весь коментар
08.12.2020 11:20 Відповісти
 
 