ВАКС скасував постанову про призупинення провадження проти соратника-утікача Януковича Арбузова

Вищий антикорупційний суду 7 грудня скасував постанову прокурора про призупинення попереднього розслідування у справі експершого віцепрем'єр-міністра Сергія Арбузова.

Суддя задовольнила позов адвоката Арбузова і скасувала постанову прокурора про призупинення попереднього розслідування у справі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

Рішення вступило в законну силу з моменту проголошення, але повний текст оприлюднять 11 грудня. У суді зазначили, що рішення не підлягає оскарженню.

Нагадаємо, 20 травня 2014 року Генпрокуратура почала досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем колишніми чиновниками Національного банку при створенні телеканалу "Банківське телебачення". Відомості про подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання). ГПУ повідомила про підозру ексглаві НБУ Сергію Арбузову в незаконному фінансуванні в 2012-2013 роках створення комплексу технічних засобів телекомунікацій за рахунок коштів держбюджету.

У 2017 році суд дозволив заочно розслідувати справу Арбузова. У 2019 Департамент міжнародно-правової співпраці ГПУ завершив досудове розслідування.

Підозрюваний після Революції Гідності виїхав у Росію і перебуває в розшуку, тому САП вирішила призупинити розслідування.

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