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Новини Революція в Білорусі
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МОК відсторонив Лукашенка від участі в Олімпійських іграх

МОК відсторонив Лукашенка від участі в Олімпійських іграх

Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення відсторонити членів Виконавчого комітету НОК Білорусі, очолюваного "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу, від Олімпійських ігор та інших заходів організації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"МОК вирішив прийняти тимчасові заходи щодо НОК Білорусі і усунути чинних членів виконавчої ради НОК Білорусі від усіх заходів МОК, включно з Олімпійськими іграми", - повідомив директор МОК зі зв'язків з громадськістю Крістіан Клауе.

"Також вирішено призупинити всі фінансові виплати НОК Білорусі, за винятком виплат, пов'язаних із підготовкою білоруських спортсменів до Олімпійських ігор в Токіо і зимових Олімпійських ігор в Пекіні, і призупинити будь-які обговорення з НОК Білорусі щодо проведення майбутніх заходів МОК", - додав Клауе.

МОК і надалі стежитиме за ситуацією і залишає за собою право переглядати свої дії або скасовувати вжиті заходи залежно від розвитку ситуації в Білорусі.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет розпочав розслідування щодо Білорусі за підозрою в політичних переслідуваннях спортсменів.

Президентом Національного олімпійського комітету Білорусі є Олександр Лукашенко. Також до складу виконавчого комітету організації входять Віктор Лукашенко, Дмитро Басков, Дмитро Піневич і інші.

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Автор: 

Білорусь (7926) Лукашенко Олександр (2653) МОК (173)


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Топ коментарі
+20
Даремно іронізуєте. Такі царькі сприймають подібні речі дуже болісно, як особисту образу.
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07.12.2020 21:21
+6
А к каком виде спорта он хотел выступить ?
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07.12.2020 21:20
+6
омерека скоро рухнет из-за внешнего долга,так что не успеютъ...
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07.12.2020 22:04
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Во он будет злой на них
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07.12.2020 21:18 Відповісти
Даремно іронізуєте. Такі царькі сприймають подібні речі дуже болісно, як особисту образу.
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07.12.2020 21:21 Відповісти
МОК отстранил Лукашенко от участия в Олимпийских играх - Цензор.НЕТ 4780
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07.12.2020 22:11 Відповісти
ніфіга, проведуть свої алєньпійські ігри, де переможуть у всіх видах спорту.
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08.12.2020 19:39 Відповісти
А к каком виде спорта он хотел выступить ?
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07.12.2020 21:20 Відповісти
Президентом Национального олимпийского комитета Беларуси является Александр Лукашенко.
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07.12.2020 21:23 Відповісти
"МОК отстранил Лукашенко от участия в Олимпийских играх"
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07.12.2020 21:26 Відповісти
Спортсмени беруть участь безпосередньо у змаганнях, а НОК, президентом якого є Лука, бере участь у всіх заходах під егідою МОК. Включно з Олімпіадою.
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07.12.2020 21:31 Відповісти
Ужас
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07.12.2020 21:50 Відповісти
он многоборец !!
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07.12.2020 21:58 Відповісти
Пожалуй, для него оптимально был бы бег на длинные дистанции.
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08.12.2020 05:38 Відповісти
https://charter97.org/be/news/2020/12/7/403176/ Последняя капля, из-за которой отстранили
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07.12.2020 21:25 Відповісти
В частности, когда к бойцу подбежали омоновцы, распылили газ и принялись избивать дубинками, он ответил. Да так, что одного из них, как утверждало провластное медиа, Кудин нокаутировал.



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08.12.2020 06:15 Відповісти
"МОК отстранил Лукашенко от участия в Олимпийских играх"
Странно звучит название статьи.
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07.12.2020 21:26 Відповісти
а касапів з ****** навипередки - коли?

Хех, подвійні стандарти...
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07.12.2020 21:27 Відповісти
Это жесть. Лукашенко ничего не осталось как сдаться и молить о пощаде.
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07.12.2020 21:28 Відповісти
Он уже сдался ***** и молит его о пощаде.
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07.12.2020 22:09 Відповісти
Лука, это хорошо. Теперь ты можешь ссать и срать в пробирки вместо твоих спортсменов.
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07.12.2020 21:46 Відповісти
Обложили белорусов со всех сторон. Скоро начнут финансовые санкции вводить против всей страны. Точно такой же сценарий был реализован в Венесуэле - Гуайдо - Мадуро. В итоге пострадали ни в чём не повинные люди. Просто взяли и заблокировали ВСЕ деньги, которые Венесуэла зарабатывала на нефти.
Так что не ново это всё - так поступают с неугодными.
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07.12.2020 21:50 Відповісти
омерека скоро рухнет из-за внешнего долга,так что не успеютъ...
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07.12.2020 22:04 Відповісти
Це якась цитата з раша ТБ про борги США, так?
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07.12.2020 22:07 Відповісти
Или исчо Йеллоустонский вулкан должен розрушить омеригу.
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07.12.2020 22:13 Відповісти
"Ни в чем не повинные люди" избрали во власть тупого у*бка, который решил забрать все у богатых (ну т.е. у западных компаний). Сначала было очень весело. А теперь ослы пожинают абсолютно заслуженные плоды своего выбора. Кстати, ничего не напоминает? Дебилам-избирателям различных клоунов во власть нужно получше изучить опыт Венесуэлы - пригодится... А до прихода дураков во власть Венесуэла была богатой страной...
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07.12.2020 23:12 Відповісти
Первое - почему вы решили что там избрали у*бка? Это сугубо ваше мнение?
Второе: почему вы решили что ВСЕ белорусы ослы?
Третье. Почему вы решили что Венесуэла была богатой страной до прихода дураков к власти, я так понимаю вы имеете в виду Мадуро, который президентом является с 19 апреля 2013 года. Может быть они стали нищими после вмешательства некоторой северной страны, которые решили сделать президентом Гуайдо и после провала своей попытки свергнуть ЗАКОННУЮ власть просто тупо ограбили страну заблокировав ВСЕ счета Венесуэлы и введя санкции против стран ведущих торговлю с Венесуэлой.
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08.12.2020 10:16 Відповісти
Спортсменів відсторонили? - Ні.
Грош ціна цим "санкціям" - Лука та посадовці не поїдуть на Ігри - ха-ха-ха...
Це не сміх - це ганьба.
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07.12.2020 22:06 Відповісти
І так добре, що зробили то, що зробили.
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07.12.2020 22:45 Відповісти
МОК отстранил Лукашенко от участия в Олимпийских играх - Цензор.НЕТ 8155
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07.12.2020 22:15 Відповісти
Ще кацапів треба вигнати з МОКу і тоді йухло з Лукою будуть проводити зимні алєньпіяди у Салехарді, Нар'ян-марі та Магадані, а літні - у Сочі, Мацкві та Ростові.
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07.12.2020 23:13 Відповісти
А навіщо ху..у дали провести чс по футболу ? От якби в цього ідіота був свій газпром , то не тільки в Білорусії , а й по всьому світу міг би вбивати людей .
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08.12.2020 06:40 Відповісти
Чому тільки "Лукашенка усунули"? Усунули всіх спортсменів, всю спортивну Білорусь. Це називається - застав дурня (МОК) Богу молитися, - то він лоба розшибе...
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08.12.2020 08:39 Відповісти
Чому тільки "Лукашенка усунули"? Усунули всіх спортсменів, всю спортивну Білорусь. Це називається - застав дурня (МОК) Богу молитися, - то він лоба розшибе...
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08.12.2020 08:52 Відповісти
Отлично!! Давите белорусскую гидру!!
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08.12.2020 11:21 Відповісти
 
 