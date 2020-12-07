МОК відсторонив Лукашенка від участі в Олімпійських іграх

Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення відсторонити членів Виконавчого комітету НОК Білорусі, очолюваного "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу, від Олімпійських ігор та інших заходів організації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"МОК вирішив прийняти тимчасові заходи щодо НОК Білорусі і усунути чинних членів виконавчої ради НОК Білорусі від усіх заходів МОК, включно з Олімпійськими іграми", - повідомив директор МОК зі зв'язків з громадськістю Крістіан Клауе.

"Також вирішено призупинити всі фінансові виплати НОК Білорусі, за винятком виплат, пов'язаних із підготовкою білоруських спортсменів до Олімпійських ігор в Токіо і зимових Олімпійських ігор в Пекіні, і призупинити будь-які обговорення з НОК Білорусі щодо проведення майбутніх заходів МОК", - додав Клауе.

МОК і надалі стежитиме за ситуацією і залишає за собою право переглядати свої дії або скасовувати вжиті заходи залежно від розвитку ситуації в Білорусі.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет розпочав розслідування щодо Білорусі за підозрою в політичних переслідуваннях спортсменів.

Президентом Національного олімпійського комітету Білорусі є Олександр Лукашенко. Також до складу виконавчого комітету організації входять Віктор Лукашенко, Дмитро Басков, Дмитро Піневич і інші.

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