МОК відсторонив Лукашенка від участі в Олімпійських іграх
Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення відсторонити членів Виконавчого комітету НОК Білорусі, очолюваного "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу, від Олімпійських ігор та інших заходів організації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"МОК вирішив прийняти тимчасові заходи щодо НОК Білорусі і усунути чинних членів виконавчої ради НОК Білорусі від усіх заходів МОК, включно з Олімпійськими іграми", - повідомив директор МОК зі зв'язків з громадськістю Крістіан Клауе.
"Також вирішено призупинити всі фінансові виплати НОК Білорусі, за винятком виплат, пов'язаних із підготовкою білоруських спортсменів до Олімпійських ігор в Токіо і зимових Олімпійських ігор в Пекіні, і призупинити будь-які обговорення з НОК Білорусі щодо проведення майбутніх заходів МОК", - додав Клауе.
МОК і надалі стежитиме за ситуацією і залишає за собою право переглядати свої дії або скасовувати вжиті заходи залежно від розвитку ситуації в Білорусі.
Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет розпочав розслідування щодо Білорусі за підозрою в політичних переслідуваннях спортсменів.
Президентом Національного олімпійського комітету Білорусі є Олександр Лукашенко. Також до складу виконавчого комітету організації входять Віктор Лукашенко, Дмитро Басков, Дмитро Піневич і інші.
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Странно звучит название статьи.
Хех, подвійні стандарти...
Так что не ново это всё - так поступают с неугодными.
Второе: почему вы решили что ВСЕ белорусы ослы?
Третье. Почему вы решили что Венесуэла была богатой страной до прихода дураков к власти, я так понимаю вы имеете в виду Мадуро, который президентом является с 19 апреля 2013 года. Может быть они стали нищими после вмешательства некоторой северной страны, которые решили сделать президентом Гуайдо и после провала своей попытки свергнуть ЗАКОННУЮ власть просто тупо ограбили страну заблокировав ВСЕ счета Венесуэлы и введя санкции против стран ведущих торговлю с Венесуэлой.
Грош ціна цим "санкціям" - Лука та посадовці не поїдуть на Ігри - ха-ха-ха...
Це не сміх - це ганьба.