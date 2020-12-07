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Новости Революция в Беларуси
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МОК отстранил Лукашенко от участия в Олимпийских играх

МОК отстранил Лукашенко от участия в Олимпийских играх

Международный олимпийский комитет принял решение отстранить членов Исполнительного комитета НОК Беларуси, возглавляемого захватившим власть "президентом" Александром Лукашенко, от Олимпийских игр и других мероприятий организации

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"МОК решил принять временные меры по отношению к НОК Беларуси и отстранить действующих членов исполнительного совета НОК Беларуси от всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры", - сообщил директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клауэ.

"Также решено приостановить все финансовые выплаты НОК Беларуси, за исключением выплат, связанных с подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио и зимним Олимпийским играм в Пекине, и приостановить любые обсуждения с НОК Беларуси касательно проведения будущих мероприятий МОК", - добавил Клауэ.

МОК продолжит следить за ситуацией и оставляет за собой право пересматривать свои действия или отменять принятые меры в зависимости от развития ситуации в Беларуси.

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Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет начал расследование в отношении Беларуси по подозрению в политических преследованиях спортсменов.

Президентом Национального олимпийского комитета Беларуси является Александр Лукашенко. Также в состав исполнительного комитета организации входят Виктор Лукашенко, Дмитрий Басков, Дмитрий Пиневич и другие.

Также читайте: Лукашенко назвал Тихановскую и других оппозионерок "лохушками"

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) МОК (178)


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Топ комментарии
+20
Даремно іронізуєте. Такі царькі сприймають подібні речі дуже болісно, як особисту образу.
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07.12.2020 21:21
+6
А к каком виде спорта он хотел выступить ?
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07.12.2020 21:20
+6
омерека скоро рухнет из-за внешнего долга,так что не успеютъ...
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07.12.2020 22:04
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Во он будет злой на них
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07.12.2020 21:18 Ответить
Даремно іронізуєте. Такі царькі сприймають подібні речі дуже болісно, як особисту образу.
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07.12.2020 21:21 Ответить
МОК отстранил Лукашенко от участия в Олимпийских играх - Цензор.НЕТ 4780
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07.12.2020 22:11 Ответить
ніфіга, проведуть свої алєньпійські ігри, де переможуть у всіх видах спорту.
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08.12.2020 19:39 Ответить
А к каком виде спорта он хотел выступить ?
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07.12.2020 21:20 Ответить
Президентом Национального олимпийского комитета Беларуси является Александр Лукашенко.
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07.12.2020 21:23 Ответить
"МОК отстранил Лукашенко от участия в Олимпийских играх"
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07.12.2020 21:26 Ответить
Спортсмени беруть участь безпосередньо у змаганнях, а НОК, президентом якого є Лука, бере участь у всіх заходах під егідою МОК. Включно з Олімпіадою.
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07.12.2020 21:31 Ответить
Ужас
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07.12.2020 21:50 Ответить
он многоборец !!
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07.12.2020 21:58 Ответить
Пожалуй, для него оптимально был бы бег на длинные дистанции.
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08.12.2020 05:38 Ответить
https://charter97.org/be/news/2020/12/7/403176/ Последняя капля, из-за которой отстранили
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07.12.2020 21:25 Ответить
В частности, когда к бойцу подбежали омоновцы, распылили газ и принялись избивать дубинками, он ответил. Да так, что одного из них, как утверждало провластное медиа, Кудин нокаутировал.



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08.12.2020 06:15 Ответить
"МОК отстранил Лукашенко от участия в Олимпийских играх"
Странно звучит название статьи.
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07.12.2020 21:26 Ответить
а касапів з ****** навипередки - коли?

Хех, подвійні стандарти...
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07.12.2020 21:27 Ответить
Это жесть. Лукашенко ничего не осталось как сдаться и молить о пощаде.
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07.12.2020 21:28 Ответить
Он уже сдался ***** и молит его о пощаде.
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07.12.2020 22:09 Ответить
Лука, это хорошо. Теперь ты можешь ссать и срать в пробирки вместо твоих спортсменов.
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07.12.2020 21:46 Ответить
Обложили белорусов со всех сторон. Скоро начнут финансовые санкции вводить против всей страны. Точно такой же сценарий был реализован в Венесуэле - Гуайдо - Мадуро. В итоге пострадали ни в чём не повинные люди. Просто взяли и заблокировали ВСЕ деньги, которые Венесуэла зарабатывала на нефти.
Так что не ново это всё - так поступают с неугодными.
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07.12.2020 21:50 Ответить
омерека скоро рухнет из-за внешнего долга,так что не успеютъ...
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07.12.2020 22:04 Ответить
Це якась цитата з раша ТБ про борги США, так?
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07.12.2020 22:07 Ответить
Или исчо Йеллоустонский вулкан должен розрушить омеригу.
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07.12.2020 22:13 Ответить
"Ни в чем не повинные люди" избрали во власть тупого у*бка, который решил забрать все у богатых (ну т.е. у западных компаний). Сначала было очень весело. А теперь ослы пожинают абсолютно заслуженные плоды своего выбора. Кстати, ничего не напоминает? Дебилам-избирателям различных клоунов во власть нужно получше изучить опыт Венесуэлы - пригодится... А до прихода дураков во власть Венесуэла была богатой страной...
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07.12.2020 23:12 Ответить
Первое - почему вы решили что там избрали у*бка? Это сугубо ваше мнение?
Второе: почему вы решили что ВСЕ белорусы ослы?
Третье. Почему вы решили что Венесуэла была богатой страной до прихода дураков к власти, я так понимаю вы имеете в виду Мадуро, который президентом является с 19 апреля 2013 года. Может быть они стали нищими после вмешательства некоторой северной страны, которые решили сделать президентом Гуайдо и после провала своей попытки свергнуть ЗАКОННУЮ власть просто тупо ограбили страну заблокировав ВСЕ счета Венесуэлы и введя санкции против стран ведущих торговлю с Венесуэлой.
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08.12.2020 10:16 Ответить
Спортсменів відсторонили? - Ні.
Грош ціна цим "санкціям" - Лука та посадовці не поїдуть на Ігри - ха-ха-ха...
Це не сміх - це ганьба.
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07.12.2020 22:06 Ответить
І так добре, що зробили то, що зробили.
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07.12.2020 22:45 Ответить
МОК отстранил Лукашенко от участия в Олимпийских играх - Цензор.НЕТ 8155
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07.12.2020 22:15 Ответить
Ще кацапів треба вигнати з МОКу і тоді йухло з Лукою будуть проводити зимні алєньпіяди у Салехарді, Нар'ян-марі та Магадані, а літні - у Сочі, Мацкві та Ростові.
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07.12.2020 23:13 Ответить
А навіщо ху..у дали провести чс по футболу ? От якби в цього ідіота був свій газпром , то не тільки в Білорусії , а й по всьому світу міг би вбивати людей .
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08.12.2020 06:40 Ответить
Чому тільки "Лукашенка усунули"? Усунули всіх спортсменів, всю спортивну Білорусь. Це називається - застав дурня (МОК) Богу молитися, - то він лоба розшибе...
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08.12.2020 08:39 Ответить
Чому тільки "Лукашенка усунули"? Усунули всіх спортсменів, всю спортивну Білорусь. Це називається - застав дурня (МОК) Богу молитися, - то він лоба розшибе...
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08.12.2020 08:52 Ответить
Отлично!! Давите белорусскую гидру!!
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08.12.2020 11:21 Ответить
 
 