МОК отстранил Лукашенко от участия в Олимпийских играх
Международный олимпийский комитет принял решение отстранить членов Исполнительного комитета НОК Беларуси, возглавляемого захватившим власть "президентом" Александром Лукашенко, от Олимпийских игр и других мероприятий организации
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"МОК решил принять временные меры по отношению к НОК Беларуси и отстранить действующих членов исполнительного совета НОК Беларуси от всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры", - сообщил директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клауэ.
"Также решено приостановить все финансовые выплаты НОК Беларуси, за исключением выплат, связанных с подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио и зимним Олимпийским играм в Пекине, и приостановить любые обсуждения с НОК Беларуси касательно проведения будущих мероприятий МОК", - добавил Клауэ.
МОК продолжит следить за ситуацией и оставляет за собой право пересматривать свои действия или отменять принятые меры в зависимости от развития ситуации в Беларуси.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет начал расследование в отношении Беларуси по подозрению в политических преследованиях спортсменов.
Президентом Национального олимпийского комитета Беларуси является Александр Лукашенко. Также в состав исполнительного комитета организации входят Виктор Лукашенко, Дмитрий Басков, Дмитрий Пиневич и другие.
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Странно звучит название статьи.
Хех, подвійні стандарти...
Так что не ново это всё - так поступают с неугодными.
Второе: почему вы решили что ВСЕ белорусы ослы?
Третье. Почему вы решили что Венесуэла была богатой страной до прихода дураков к власти, я так понимаю вы имеете в виду Мадуро, который президентом является с 19 апреля 2013 года. Может быть они стали нищими после вмешательства некоторой северной страны, которые решили сделать президентом Гуайдо и после провала своей попытки свергнуть ЗАКОННУЮ власть просто тупо ограбили страну заблокировав ВСЕ счета Венесуэлы и введя санкции против стран ведущих торговлю с Венесуэлой.
Грош ціна цим "санкціям" - Лука та посадовці не поїдуть на Ігри - ха-ха-ха...
Це не сміх - це ганьба.