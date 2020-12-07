"МОК отстранил Лукашенко от участия в Олимпийских играх"

Международный олимпийский комитет принял решение отстранить членов Исполнительного комитета НОК Беларуси, возглавляемого захватившим власть "президентом" Александром Лукашенко, от Олимпийских игр и других мероприятий организации

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"МОК решил принять временные меры по отношению к НОК Беларуси и отстранить действующих членов исполнительного совета НОК Беларуси от всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры", - сообщил директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клауэ.

"Также решено приостановить все финансовые выплаты НОК Беларуси, за исключением выплат, связанных с подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио и зимним Олимпийским играм в Пекине, и приостановить любые обсуждения с НОК Беларуси касательно проведения будущих мероприятий МОК", - добавил Клауэ.

МОК продолжит следить за ситуацией и оставляет за собой право пересматривать свои действия или отменять принятые меры в зависимости от развития ситуации в Беларуси.

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Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет начал расследование в отношении Беларуси по подозрению в политических преследованиях спортсменов.

Президентом Национального олимпийского комитета Беларуси является Александр Лукашенко. Также в состав исполнительного комитета организации входят Виктор Лукашенко, Дмитрий Басков, Дмитрий Пиневич и другие.

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