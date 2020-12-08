УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6035 відвідувачів онлайн
Новини
5 848 62

У штаті Джорджія втретє перерахували голоси, вчергове підтвердивши перемогу Байдена

У штаті Джорджія втретє перерахували голоси, вчергове підтвердивши перемогу Байдена

Влада штату Джорджія повторно сертифікувала результати президентських виборів, вчергове підтвердивши перемогу Джо Байдена за підсумками вже третього перерахунку виборчих бюлетенів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", з відповідною заявою виступив у понеділок державний секретар штату Бред Раффенспергер.

"Сьогоднішній день – важливий для підтвердження доброчесності виборів у Джорджії, а також по всій країні. Тепер жителі штату можуть рухатися вперед, усвідомлюючи, що підрахунок їхніх голосів – й лише законних голосів – був проведений точно, справедливо й об’єктивно", - заявив Раффенспергер.

Він також наголосив, що незалежно від перемоги того чи іншого кандидата, дезінформація стосовно виборів має бути засуджена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп пообіцяв прихильникам, що зуміє залишитися при владі: "Ми все одно переможемо"

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп неодноразово виступав з критикою влади в штаті Джорджія, в тому числі республіканця Раффенспергера, та заявляв, що демократи "вкрали" у нього вибори. Трамп через юристів вимагав спочатку перерахунку голосів, а потім верифікації підписів на бюлетенях.

Сертифікація результатів виборів у штаті Джорджія дозволяє місцевій владі почати процес офіційного призначення вибірників, які 14 грудня мають зібратися для формального голосування в межах Колегії та обрання наступного президента США.

Автор: 

Байден Джо (2883) вибори (6686) США (22643) Трамп Дональд (5549)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+37
Всі росіяни Америки підтримали Трампа. На щастя, їх там не так уже й багато. Але Байдену варто буде анулювати їхні паспорти і вислати на істарічєскую родіну. До лаптєй, бярьозок та балалаєк.
показати весь коментар
08.12.2020 07:20
+24
З Байдена марксист, як з Трампа республіканець.
показати весь коментар
08.12.2020 08:40
+23
Плейшнер пятый раз выпрыгивал из окна, но яд все не действовал ... (с)
показати весь коментар
08.12.2020 07:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Плейшнер пятый раз выпрыгивал из окна, но яд все не действовал ... (с)
показати весь коментар
08.12.2020 07:19 Відповісти
Всі росіяни Америки підтримали Трампа. На щастя, їх там не так уже й багато. Але Байдену варто буде анулювати їхні паспорти і вислати на істарічєскую родіну. До лаптєй, бярьозок та балалаєк.
показати весь коментар
08.12.2020 07:20 Відповісти
А може росіяни америки які втікли від комунізму не захотіли голосувати за марксистів?
показати весь коментар
08.12.2020 08:24 Відповісти
З Байдена марксист, як з Трампа республіканець.
показати весь коментар
08.12.2020 08:40 Відповісти
Байден-одуванчик там взагалі не при чому. Там вся партія марксистька. Сандерс (соціаліст) - бенефіціар донатів БЛМ (trained Marxist) А дехто взагалі троцкісти: Тлаїб, Кортез, Омар
показати весь коментар
08.12.2020 08:49 Відповісти
Вся партия из этих четверых состоит?
показати весь коментар
08.12.2020 08:55 Відповісти
Там всі такі й програма дем.-партії аналогічна, через те їх прихильники палили Американські прапори, які чомусь асоціювались з Трампом. Тобто це вороги всього американського.
показати весь коментар
08.12.2020 09:03 Відповісти
200 років ворогують?
показати весь коментар
08.12.2020 09:12 Відповісти
Ну, раніше прапори не палили. Значить зкурвилися. Продалися Китаю та Росії.
показати весь коментар
08.12.2020 09:15 Відповісти
він перекручує факти, маніпулює їми, робить підміну понять... до речі як типічний марксист-демагог
показати весь коментар
08.12.2020 10:08 Відповісти
Это политтехнология такая - демонизация оппонентов. Успешно применялась тем же Манафортом на украинских президентских выборах в 2004 году, когда на основании поступков отдельных личностей или групп (зачастую специально срежисированных) делаются масштабные выводы. Вполне действует на массы доверчивых людей, со слабыми способностями к критическому мышлению. Попробуйте себе задать простой вопрос: а что мешало этим марксистам-троцкистам построить в США коммунизм в 2009-2016 году, когда президентом был представитель демократов?
показати весь коментар
08.12.2020 09:15 Відповісти
а вони його й будували за Хусейна Обами.
Зараз зкурвилися до того що під серпасто-молоткастими знаменами ходять, а Американські прапори палять а Байден якось - ні слова. Сам на коліна перед БЛМ став.
показати весь коментар
08.12.2020 09:17 Відповісти
Будували будували, але чомусь не збудували. Які є підстави вважати, що в цей раз якось буде інакше? При Обамі хтось американські прапори палив?
показати весь коментар
08.12.2020 09:25 Відповісти
Не трогай кацапов. У них новая страшилка - БЛМ.
показати весь коментар
08.12.2020 09:35 Відповісти
Поэтому в этот раз Америка точно развалится.

В Воронежах бают, что уже стотыщмильйонов американцев покидают Нью-Йорк и толпятся в аэропортах, стараясь попасть на рейс в благополучную Сызрань.
показати весь коментар
08.12.2020 09:38 Відповісти
Может даже и не кацапы. В Украине после президентских выборов в 2004 году тоже немало было таких, которые на полном серьезе верили, что после выборов к ним на донбас приедут бандеровцы с американскими хозяевами и начнут гнобить шахтьоров. Люся Янукович когда говорила о наколотых апельсинах, она это говорила на полном серьезе. Эту же технологию применили и на американских выборах в 2020, рассказывая о злых леваках, которые построят коммунизм и заставят всех гомосексуализмом заниматься.
показати весь коментар
08.12.2020 10:39 Відповісти
Тобто спалені та розграбовані вулиці - це для тебе ніштяк? А 2-місячна осада суду - це теж в порядку речей?
показати весь коментар
08.12.2020 18:46 Відповісти
Идиотизм, которым сейчас Раша пытается прозомбировать часть американцев, чтобы их расколоть.
показати весь коментар
08.12.2020 12:28 Відповісти
Кортез певно теж раша прозомбіровала? Скоріше всього ти не знаєш навіть хто це і що говорить.
показати весь коментар
08.12.2020 18:47 Відповісти
Так звані "росіяни" в Штатах це російськомовні юдеї, тому в них батьківщина інша, без "берёзок".
показати весь коментар
08.12.2020 08:34 Відповісти
"Ну вот і всьо, ну вот і всьо, я ухожу із твоєй жізні" - сказав пост президента США Дональд Трампу.
показати весь коментар
08.12.2020 07:29 Відповісти
Так прикольно, рыжему фанату хйла , снова повозили мордой по селёдке😁😁😁😁
показати весь коментар
08.12.2020 07:29 Відповісти
С Трампа даже меланхолики уже животы надорвали от смеха !
показати весь коментар
08.12.2020 07:41 Відповісти
Трампу "На суди" його фанатики вже перерахували більше 200 мільйонів доларів. І продовжують перераховувати. І хтось думає, що Трамп відмовиться від такої законної можливості збагатитись на довірливих американцях?
показати весь коментар
08.12.2020 07:50 Відповісти
У Трампа зобов'язань перед кредиторами більш ніж на мільярд. Грубо кажучи Трамп банкрут і йому світить тюремна камера.
показати весь коментар
08.12.2020 07:52 Відповісти
Немає на нього ДБР, а то вже давно за "стіну" від Мексики загримів, або за те, що заборонив "грін карту" громадянам інших країн. Тут одному карлсону заборонили українське громадянство, так Юля виплакала всі чесні очі, ДБР і Генпрокуратура другий рік проводять розслідування і на це витратили вже десь до 200 млн. гривень, а кінця і краю не видно.
показати весь коментар
08.12.2020 08:51 Відповісти
законы шоу-бизнеса "коси бабло коси"))
показати весь коментар
08.12.2020 07:52 Відповісти
Судьишки крутятся - баблишко мутится
показати весь коментар
08.12.2020 08:40 Відповісти
Срамота©...
показати весь коментар
08.12.2020 07:55 Відповісти
Шел 2025 год. В штате Джорджия в 97 раз пересчитали голоса. Подсчет опять подтвердил победу Байдена. Трамп в очередной раз перед своими сторонниками сообщил, что "справедливость вот-вот восторжествует" и что "он намерен бороться до конца".
показати весь коментар
08.12.2020 08:05 Відповісти
К тому времени некоторые сторонники Трампа уже начали подозревать, что Трамп что-то недоговаривает, и может даже в чем-то ошибается
показати весь коментар
08.12.2020 09:05 Відповісти
Какой то аномально длинный у Трампа конец...И как он с ним справляется ?
показати весь коментар
08.12.2020 09:27 Відповісти
вернее будет сказать шел 2025 год, некоторые украинцы продолжали топить за байдена сидя по уши в говне, и продолжали надеятся что уже на тот момент 90 летний маразматик что то изменит в их судьбе
показати весь коментар
08.12.2020 11:22 Відповісти
А вы знаете что о Трампе писали в первом веке до нашей эры в римской прессе?
У штаті Джорджія втретє перерахували голоси, вчергове підтвердивши перемогу Байдена - Цензор.НЕТ 9522
показати весь коментар
08.12.2020 08:15 Відповісти
А тим часом https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2020/12/07/goldman-sachs-the-long-time-new-york-city-based-investment-bank-is-considering-moving-a-big-division-to-florida/?sh=6c3f7ebd3241 Goldman Sachs втікає з демократичного раю Ню-Йорка в республіканську Флоріду од гріха подальше від цих дураків. 1млн. багатих Ню-Йоркців вже виїхали. А ви козиряйте дальше "*********** методичкой".
показати весь коментар
08.12.2020 08:21 Відповісти
Ага, к вам в паРашку побегут от демократического рая подальше 😂
показати весь коментар
08.12.2020 08:37 Відповісти
Хлопче ти певно ще не проснувся від дурману. Голдман Сакс - певно теж рашка, га?
показати весь коментар
08.12.2020 08:46 Відповісти
Ага. Прям вижу это великое переселение народов.

Это у вас на Роисе люди вместе с водкой появляются и исчезают в городах наверное.
показати весь коментар
08.12.2020 09:11 Відповісти
Тобі ********* та водка в голові? Якось почитай хоч вікіпедію що це за компанія щоб збагнути маштаб проблеми створеної демократами, що сам Голдман Сакс заберається к херам з Ню-Йорка подальше!!!? Такими темпами - там тільки гопота останеться.
показати весь коментар
08.12.2020 09:21 Відповісти
Просто ты, идиот, даже новость по своей же ссылке дальше заголовка не прочитал.

Как погодка в твоем роисянском Мухосранске?
показати весь коментар
08.12.2020 09:23 Відповісти
Тобто Форбс ти не читав? Мабуть не вмієш.
Воно так легше - сховати голову в пісок, а натомість пофантазувати про мухостанск, правда?
показати весь коментар
08.12.2020 09:30 Відповісти
У Форбс написано про миллионы переселяющихся американцев?

Пшол нах, кацап, со своими влажными фантазиями.
показати весь коментар
08.12.2020 09:32 Відповісти
У форбс написано про Голдман Сакс - це свіжа новина.
А мільйон виїхавших - тижня два назад було. Пошукай - перконайся який триндець твориться.
Форбс у твоїй уяві напевно теж кацапсткий.
показати весь коментар
08.12.2020 09:35 Відповісти
Якщо демократи не можуть спасти Ню-Йорк - то як вони спасуть Україну від Рашки? Та вони її скоріше продадуть за пару кубів готівки - та й всі діла!.
показати весь коментар
08.12.2020 09:24 Відповісти
А не республиканцы Нью-Йорк до этого довели? Или он вчера таким стал?
показати весь коментар
08.12.2020 09:25 Відповісти
Ні. Там мери і губернатори Куомо і ДеБлазіо - демократи. В США немає вертикалі влади як в Україні, тобто республіканці там не правлять аж ніяк. Тому Голдман Сакс і втікає в республіканський штат, де губернатори і мери республіканці.
показати весь коментар
08.12.2020 09:32 Відповісти
Ви йому нічого не докажете. Для таких герхардів придуманий reality check. В них світ спрощений до чорно-білого і попереду тільки один хід, e2e4. Все решта - "проїски кацапів". І таких в Україні 73%
показати весь коментар
08.12.2020 10:33 Відповісти
У штаті Джорджія втретє перерахували голоси, вчергове підтвердивши перемогу Байдена - Цензор.НЕТ 5371
показати весь коментар
08.12.2020 08:29 Відповісти
Будет строить в Ростове общежития в стиле Трамп-тауэр. С одним туалетом на улице.
показати весь коментар
08.12.2020 11:00 Відповісти
Фотка губернатора-предателя Джорджії і його нового хазяїна. На фоні кумачевого комуністичного прапора. Давайте, складайте йому хвалу! Нащо було з СССР виходити, щоб тепер рукоплескати марксистам?

У штаті Джорджія втретє перерахували голоси, вчергове підтвердивши перемогу Байдена - Цензор.НЕТ 1368
показати весь коментар
08.12.2020 08:44 Відповісти
Краще з Китаєм а не з парашою засрашкою.
показати весь коментар
08.12.2020 08:52 Відповісти
путинский валянок все никак неуймется.
показати весь коментар
08.12.2020 09:22 Відповісти
Хорошая собачка! Хочешь поиграть мячиком?
У штаті Джорджія втретє перерахували голоси, вчергове підтвердивши перемогу Байдена - Цензор.НЕТ 1650
показати весь коментар
08.12.2020 09:24 Відповісти
трамп внушил себе победу и хоть кол ты ему на лысине теши, не может смириться и принять поражение... принцип программирования мозгов... у нас таких тоже было 73%...
показати весь коментар
08.12.2020 09:39 Відповісти
Не агітую за жодного з кандидатів в президенти, але радий, що нарешті стане якийсь один, а не буде політичний срач всередині країни. Америка має набути свій нормальний стан світового лідера.
показати весь коментар
08.12.2020 10:32 Відповісти
Байден Трампу: давай, рахуй, перерахуй, все одно одержиш
показати весь коментар
08.12.2020 10:45 Відповісти
Трампа дешевле будет госпитализировать, чем исполнять все его при(3.14)зди. Его в Джорджии уже сами республиканцы начинают забрасывать ссаными тряпками. Почитайте западную прессу.
показати весь коментар
08.12.2020 12:18 Відповісти
ну не везет чубатому.....
показати весь коментар
08.12.2020 17:14 Відповісти
Бюллетени ничего не значат, т к есть вброс и подмена бюллетеней. Нужно переходить к электронному голосованию. Чтоб у каждого избирателя был свой кабинет на сайте и он мог проверить, что его голос засчитали правильно
показати весь коментар
08.03.2021 09:19 Відповісти
Трампушка, ну что ты дёргаешься. В Джорджии бюллетени были готовы еще за неделю до выборов. Хоть миллион раз пересчитывай
показати весь коментар
08.03.2021 09:35 Відповісти
 
 