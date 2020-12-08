Питання призначення нового директора НАБУ неактуальне, - Малюська
Призначення нового директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) поки неактуальне. Влада зараз зосереджена на розробці конституційних змін для врегулювання цього питання.
Про це розповів у коментарі РБК-Україна міністр юстиції України Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.
"Питання призначення нового директора НАБУ поки що неактуальне і з цим можна не поспішати", - заявив він.
За його словами, нині займаються внесенням змін до Конституції, якими будуть доповнені відповідні повноваження глави держави.
"Після внесення змін до Конституції ми (Мін'юст. - Ред.) підключимося до розробки відповідних змін у закон про НАБУ", - пояснив Малюська.
Конституційні зміни, за його словами, будуть полягати в тому, що президент зможе призначати директора НАБУ тільки за погодженням з Верховною Радою.
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