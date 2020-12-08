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Питання призначення нового директора НАБУ неактуальне, - Малюська

Питання призначення нового директора НАБУ неактуальне, - Малюська

Призначення нового директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) поки неактуальне. Влада зараз зосереджена на розробці конституційних змін для врегулювання цього питання.

Про це розповів у коментарі РБК-Україна міністр юстиції України Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.

"Питання призначення нового директора НАБУ поки що неактуальне і з цим можна не поспішати", - заявив він.

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За його словами, нині займаються внесенням змін до Конституції, якими будуть доповнені відповідні повноваження глави держави.

"Після внесення змін до Конституції ми (Мін'юст. - Ред.) підключимося до розробки відповідних змін у закон про НАБУ", - пояснив Малюська.

Конституційні зміни, за його словами, будуть полягати в тому, що президент зможе призначати директора НАБУ тільки за погодженням з Верховною Радою.

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Автор: 

НАБУ (5063) Ситник Артем (862) Малюська Денис (402)


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Действительно, какая разница, кто не будет бороться с коррупцией, Сытник или кто-то другой.
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08.12.2020 09:21 Відповісти
а шо так, Бубочка уже не айс?
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08.12.2020 10:48 Відповісти
В кінцевому рахунку "скандальні" рішення Конституційного Суду України (скасування указу про призначення директора НАБУ, скасування відповідальності за "завідомо" незаконне недекларування, "контроль" НАЗК за деклараціями суддів), у якому нібито всі судді "зрадники і корупціонери" визнані владою фаховими і законними. Як зрештою було відпочатку заявлено професійною юридичною спільнотою. Навіщо тоді взагалі говорити про "конституційнийну кризу"? Мабуть лише для того, щоб не дати КСУ розглянути конституційність закону про землю.
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08.12.2020 09:33 Відповісти
заявлено професійною юридичною спільнотою. - с какой жопы ты ее вылизал?
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08.12.2020 10:50 Відповісти
Питання призначення нового директора НАБУ неактуальне, - Малюська - Цензор.НЕТ 1027
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08.12.2020 10:01 Відповісти
 
 