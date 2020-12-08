Вопрос назначения нового директора НАБУ неактуален, - Малюська
Назначение нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пока неактуально. Власть сейчас сосредоточена на разработке конституционных изменений для урегулирования этого вопроса.
Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина министр юстиции Украины Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ.
"Вопрос назначения нового директора НАБУ пока неактуален и с этим можно не спешить", - заявил он.
По его словам, сейчас занимаются внесением изменений в Конституцию, которыми будут дополнены соответствующие полномочия главы государства.
"После внесения изменений в Конституцию мы (Минюст. - Ред.) подключимся к разработке соответствующих изменений в закон о НАБУ", - объяснил Малюська.
Конституционные изменения, по его словам, будут заключаться в том, что президент сможет назначать директора НАБУ только по согласованию с Верховной Радой.
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