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Вопрос назначения нового директора НАБУ неактуален, - Малюська

Вопрос назначения нового директора НАБУ неактуален, - Малюська

Назначение нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пока неактуально. Власть сейчас сосредоточена на разработке конституционных изменений для урегулирования этого вопроса.

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина министр юстиции Украины Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос назначения нового директора НАБУ пока неактуален и с этим можно не спешить", - заявил он.

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По его словам, сейчас занимаются внесением изменений в Конституцию, которыми будут дополнены соответствующие полномочия главы государства.

"После внесения изменений в Конституцию мы (Минюст. - Ред.) подключимся к разработке соответствующих изменений в закон о НАБУ", - объяснил Малюська.

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Конституционные изменения, по его словам, будут заключаться в том, что президент сможет назначать директора НАБУ только по согласованию с Верховной Радой.

Автор: 

НАБУ (4219) Сытник (958) Малюська Денис (322)


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Действительно, какая разница, кто не будет бороться с коррупцией, Сытник или кто-то другой.
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08.12.2020 09:21 Ответить
а шо так, Бубочка уже не айс?
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08.12.2020 10:48 Ответить
В кінцевому рахунку "скандальні" рішення Конституційного Суду України (скасування указу про призначення директора НАБУ, скасування відповідальності за "завідомо" незаконне недекларування, "контроль" НАЗК за деклараціями суддів), у якому нібито всі судді "зрадники і корупціонери" визнані владою фаховими і законними. Як зрештою було відпочатку заявлено професійною юридичною спільнотою. Навіщо тоді взагалі говорити про "конституційнийну кризу"? Мабуть лише для того, щоб не дати КСУ розглянути конституційність закону про землю.
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08.12.2020 09:33 Ответить
заявлено професійною юридичною спільнотою. - с какой жопы ты ее вылизал?
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08.12.2020 10:50 Ответить
Питання призначення нового директора НАБУ неактуальне, - Малюська - Цензор.НЕТ 1027
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08.12.2020 10:01 Ответить
 
 