Вибіркові карантини в цей час - злочин, - лікарка-інфекціоністка Кобевко

Карантин не може бути вибірковим, закривати потрібно все, продумавши медичний транспорт. Так вважає лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної клінічної лікарні Ольга Кобевко, яка працює у відділенні, де лікують хворих з важкою формою коронавірусу.

Про це вона заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За її словами, досі в Україні не було правильного карантинного заходу. "У нас був просто вибірковий карантин, коли працює церква, переповнена прихожанами без засобів захисту, і при цьому закрито школи й університети. Так само у нас зараз відкрито ресторани й закрито дитячі садочки. Принаймні в області. У нас працює Калинівській ринок, другий за величиною в Україні. Якщо закривати, то все. При цьому обов’язково продумати суто медичний транспорт. Бо я чула, що хочуть залишити громадський транспорт. Я тоді загалом не розумію, в чому сенс локдауну. Вибіркові карантини – це ненормально і неприпустимо у цей час. Це злочин", - зазначила лікарка.

Вона також наголосила, що дуже важливо, щоб вся інформація, яка подається про коронавірус, була правдивою, а правоохоронці боролися з фейками.

"Я від самого початку пандемії говорила про те, що це робота правоохоронних органів. Вони вже з зими повинні були працювати в напрямі фільтрування і безпеки інформації. Тому що багато фейкових новин, які зайшли в медійний простір і соцмережі, призвели до того, що люди не вірили в існування коронавірусу. У мене є друзі, які знають, де працюю, і продовжують не вірити", - зазначила Кобевко.

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Лікарка додала, що вдячна журналістам, які подавали інформацію так, як вона є.

"По-перше, оприлюднювалася та інформація, яка могла бути прикрита владою. По-друге, так отримувався досвід, можна було дізнатися, як справляються з цією бідою в інших областях. Лікарі, коли читали інтерв’ю, репортажі, шукали один одного в соцмережах, щоб поділитися досвідом. Інформацію закривати не можна. Нам Чорнобиль уже довів, що закриття інформації призводить до непоправних наслідків і не одного покоління. Чим більше буде правди, тим більше люди в неї будуть вірити. Чому люди не вірять в локдауни і не хочуть сидіти вдома? Тому що не довіряють владі і її рішенням. Десь рішення мінялися, десь були брехливі чи закинуті з інших країн", - сказала вона.

Кобевко вважає, що має бути повна безпека інформації, контрольована правоохоронними органами. "А нашим журналістам треба подавати її такою, як є. Завжди говорити правду. Тоді люди почнуть довіряти, і буде геть інша ситуація", - додала інфекціоністка.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

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