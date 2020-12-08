УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6433 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 682 17

Вибіркові карантини в цей час - злочин, - лікарка-інфекціоністка Кобевко

Вибіркові карантини в цей час - злочин, - лікарка-інфекціоністка Кобевко

Карантин не може бути вибірковим, закривати потрібно все, продумавши медичний транспорт. Так вважає лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної клінічної лікарні Ольга Кобевко, яка працює у відділенні, де лікують хворих з важкою формою коронавірусу.

Про це вона заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За її словами, досі в Україні не було правильного карантинного заходу. "У нас був просто вибірковий карантин, коли працює церква, переповнена прихожанами без засобів захисту, і при цьому закрито школи й університети. Так само у нас зараз відкрито ресторани й закрито дитячі садочки. Принаймні в області. У нас працює Калинівській ринок, другий за величиною в Україні. Якщо закривати, то все. При цьому обов’язково продумати суто медичний транспорт. Бо я чула, що хочуть залишити громадський транспорт. Я тоді загалом не розумію, в чому сенс локдауну. Вибіркові карантини – це ненормально і неприпустимо у цей час. Це злочин", - зазначила лікарка.

Вона також наголосила, що дуже важливо, щоб вся інформація, яка подається про коронавірус, була правдивою, а правоохоронці боролися з фейками.

"Я від самого початку пандемії говорила про те, що це робота правоохоронних органів. Вони вже з зими повинні були працювати в напрямі фільтрування і безпеки інформації. Тому що багато фейкових новин, які зайшли в медійний простір і соцмережі, призвели до того, що люди не вірили в існування коронавірусу. У мене є друзі, які знають, де працюю, і продовжують не вірити", - зазначила Кобевко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 550 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 67,9 млн. ІНФОГРАФІКА

Лікарка додала, що вдячна журналістам, які подавали інформацію так, як вона є.

"По-перше, оприлюднювалася та інформація, яка могла бути прикрита владою. По-друге, так отримувався досвід, можна було дізнатися, як справляються з цією бідою в інших областях. Лікарі, коли читали інтерв’ю, репортажі, шукали один одного в соцмережах, щоб поділитися досвідом. Інформацію закривати не можна. Нам Чорнобиль уже довів, що закриття інформації призводить до непоправних наслідків і не одного покоління. Чим більше буде правди, тим більше люди в неї будуть вірити. Чому люди не вірять в локдауни і не хочуть сидіти вдома? Тому що не довіряють владі і її рішенням. Десь рішення мінялися, десь були брехливі чи закинуті з інших країн", - сказала вона.

Кобевко вважає, що має бути повна безпека інформації, контрольована правоохоронними органами. "А нашим журналістам треба подавати її такою, як є. Завжди говорити правду. Тоді люди почнуть довіряти, і буде геть інша ситуація", - додала інфекціоністка.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Також читайте: Завантаженість ліжок для пацієнтів з коронавірусом перевищує 50% у дев'яти областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Кобевко (4)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Ну вы чего: у Бени Буковель, у квартала Елки, что значит выборочно нельзя?
показати весь коментар
08.12.2020 10:35
+4
ещё один специалист высрался. Куда ни плюнь - одни специалисты...
Вибіркові карантини в цей час - злочин, - лікарка-інфекціоністка Кобевко - Цензор.НЕТ 8585

курица, на основании каких научно-доказанных исследований ты свой пятак вставила?
Ковыряются в ж.пе оперируют "фактами".
показати весь коментар
08.12.2020 10:45
+3
Где находят этих необразованных дебилов?
показати весь коментар
08.12.2020 10:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А корпоративчики ???
показати весь коментар
08.12.2020 10:34 Відповісти
Ну вы чего: у Бени Буковель, у квартала Елки, что значит выборочно нельзя?
показати весь коментар
08.12.2020 10:35 Відповісти
Где находят этих необразованных дебилов?
показати весь коментар
08.12.2020 10:44 Відповісти
главное - какое "высокоинтеллектуальное" лицо издаёт звуки.
показати весь коментар
08.12.2020 10:46 Відповісти
ещё один специалист высрался. Куда ни плюнь - одни специалисты...
Вибіркові карантини в цей час - злочин, - лікарка-інфекціоністка Кобевко - Цензор.НЕТ 8585

курица, на основании каких научно-доказанных исследований ты свой пятак вставила?
Ковыряются в ж.пе оперируют "фактами".
показати весь коментар
08.12.2020 10:45 Відповісти
Какая разница? Главное - против Зели!
показати весь коментар
08.12.2020 10:50 Відповісти
Я бы не сказал, что именно против щели.
Против любой украинской власти вообще ещё со времени Кучмы.
Даже, если эта власть делает что-то полезное - цензор ее обсирает.
показати весь коментар
08.12.2020 11:06 Відповісти
Зебильным ботам, походу, баланду выдали - сразу раскукарекались.
показати весь коментар
08.12.2020 13:47 Відповісти
Для початку скрін свого диплому виклади. Щоб люди хоча б бачили чи є про що з тобою говорити.
показати весь коментар
08.12.2020 10:56 Відповісти
А ти хто - за сало купив книжечку у якомусь мухосранську?
Чи зубарив марксизм-ленінізм на відмінно і вважаєш шо тебе чогось навчили?
показати весь коментар
08.12.2020 11:16 Відповісти
У мене якраз є медична освіта. А у тебе яка?
показати весь коментар
08.12.2020 11:22 Відповісти
Математична.
Рішення повинні прийматись базуючись на науково підтверджені факти - а не ковиряючись у носі - "ось я так думаю, бо в мене диплом ...".

спеціалістипля - вирізали апендицит у малечі чи просто так - щоб уберегти людину від можливого гострого запалення,
вирізали гланди малечі просто так - щоб зменшити вірогідність простуди. ідіоти.

на разі є інформація що коронавірус вражає людей зі спеціфічним плорушеннфм імунітету.

та ні - модно всіх вакцинувати - а там видно буде.

та і у владі - чмо - міністр, який повинен організувати наукові досліди і допомагати науковим робітникам висвітлювати результати.

А воно чмо - сидить диктором у телевізорі і, ковирячись у дупі щось плямка ротом...

ох і дістала мене ця деградація людства ... а з гейРопою носяться - з тими чмошниками...

мораль первинна - а її знищують...
показати весь коментар
08.12.2020 11:40 Відповісти
Коллега, это уже дохлый номер что-то им доказывать. Мне тут на просторах цензора пару месяцев назад один персонаж накидал ссылок, что вирусов не существует ВООБЩЕ, все болезни вызываются только бактериями и нарушениями иммунитета.
Пусть господин Дарвин им судья
показати весь коментар
08.12.2020 12:56 Відповісти
да, помню, был такой орёл. Один из многих дебилов.
показати весь коментар
08.12.2020 13:30 Відповісти
её высерами забит весь интерентет... и все на тему: "писдец, всё пропало..."
что это за врач такой?!
показати весь коментар
08.12.2020 11:03 Відповісти
на врача умом не вышла - поэтому регулярно засирает интернет с последующей целью возглавить МОЗ. Посмотрела - если там такие идиоты как Степанов с Ляшко орудуют, то чем она хуже?
показати весь коментар
08.12.2020 11:19 Відповісти
а вище пише ще один спец -
Эпидемиолог Фаворов полагает, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19: "Ничего не делайте, дайте заболеваемости "свалиться""
а буба дає пораду прибалтам, як побороти пандемію. Ми просто країна експертів ***..
показати весь коментар
08.12.2020 14:17 Відповісти
 
 