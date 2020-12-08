Вибіркові карантини в цей час - злочин, - лікарка-інфекціоністка Кобевко
Карантин не може бути вибірковим, закривати потрібно все, продумавши медичний транспорт. Так вважає лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної клінічної лікарні Ольга Кобевко, яка працює у відділенні, де лікують хворих з важкою формою коронавірусу.
Про це вона заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
За її словами, досі в Україні не було правильного карантинного заходу. "У нас був просто вибірковий карантин, коли працює церква, переповнена прихожанами без засобів захисту, і при цьому закрито школи й університети. Так само у нас зараз відкрито ресторани й закрито дитячі садочки. Принаймні в області. У нас працює Калинівській ринок, другий за величиною в Україні. Якщо закривати, то все. При цьому обов’язково продумати суто медичний транспорт. Бо я чула, що хочуть залишити громадський транспорт. Я тоді загалом не розумію, в чому сенс локдауну. Вибіркові карантини – це ненормально і неприпустимо у цей час. Це злочин", - зазначила лікарка.
Вона також наголосила, що дуже важливо, щоб вся інформація, яка подається про коронавірус, була правдивою, а правоохоронці боролися з фейками.
"Я від самого початку пандемії говорила про те, що це робота правоохоронних органів. Вони вже з зими повинні були працювати в напрямі фільтрування і безпеки інформації. Тому що багато фейкових новин, які зайшли в медійний простір і соцмережі, призвели до того, що люди не вірили в існування коронавірусу. У мене є друзі, які знають, де працюю, і продовжують не вірити", - зазначила Кобевко.
Лікарка додала, що вдячна журналістам, які подавали інформацію так, як вона є.
"По-перше, оприлюднювалася та інформація, яка могла бути прикрита владою. По-друге, так отримувався досвід, можна було дізнатися, як справляються з цією бідою в інших областях. Лікарі, коли читали інтерв’ю, репортажі, шукали один одного в соцмережах, щоб поділитися досвідом. Інформацію закривати не можна. Нам Чорнобиль уже довів, що закриття інформації призводить до непоправних наслідків і не одного покоління. Чим більше буде правди, тим більше люди в неї будуть вірити. Чому люди не вірять в локдауни і не хочуть сидіти вдома? Тому що не довіряють владі і її рішенням. Десь рішення мінялися, десь були брехливі чи закинуті з інших країн", - сказала вона.
Кобевко вважає, що має бути повна безпека інформації, контрольована правоохоронними органами. "А нашим журналістам треба подавати її такою, як є. Завжди говорити правду. Тоді люди почнуть довіряти, і буде геть інша ситуація", - додала інфекціоністка.
Повну версію інтерв'ю читайте тут.
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курица, на основании каких научно-доказанных исследований ты свой пятак вставила?
Ковыряются в ж.пе оперируют "фактами".
Против любой украинской власти вообще ещё со времени Кучмы.
Даже, если эта власть делает что-то полезное - цензор ее обсирает.
Чи зубарив марксизм-ленінізм на відмінно і вважаєш шо тебе чогось навчили?
Рішення повинні прийматись базуючись на науково підтверджені факти - а не ковиряючись у носі - "ось я так думаю, бо в мене диплом ...".
спеціалістипля - вирізали апендицит у малечі чи просто так - щоб уберегти людину від можливого гострого запалення,
вирізали гланди малечі просто так - щоб зменшити вірогідність простуди. ідіоти.
на разі є інформація що коронавірус вражає людей зі спеціфічним плорушеннфм імунітету.
та ні - модно всіх вакцинувати - а там видно буде.
та і у владі - чмо - міністр, який повинен організувати наукові досліди і допомагати науковим робітникам висвітлювати результати.
А воно чмо - сидить диктором у телевізорі і, ковирячись у дупі щось плямка ротом...
ох і дістала мене ця деградація людства ... а з гейРопою носяться - з тими чмошниками...
мораль первинна - а її знищують...
Пусть господин Дарвин им судья
что это за врач такой?!
Эпидемиолог Фаворов полагает, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19: "Ничего не делайте, дайте заболеваемости "свалиться""
а буба дає пораду прибалтам, як побороти пандемію. Ми просто країна експертів ***..