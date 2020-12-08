Выборочные карантины в это время - преступление, - врач-инфекционист Кобевко
Карантин не может быть выборочным, а закрывать нужно все, продумав медицинский транспорт. Так считает врач-инфекционист Черновицкой областной клинической больницы Ольга Кобевко, которая работает в отделении, где лечат больных с тяжелой формой коронавируса.
Об этом она заявила в интервью Цензор.НЕТ.
По ее словам, до сих пор в Украине не было правильного карантинного мероприятия. "У нас был просто выборочный карантин, когда работает церковь, переполненная прихожанами без средств защиты, и при этом закрыты школы и университеты. Также у нас сейчас открыты рестораны и закрыты детские сады. По крайней мере в области. У нас работает Калиновской рынок, второй по величине в Украине. Если закрывать, то все. При этом обязательно продумать чисто медицинский транспорт. Я слышала, что хотят оставить общественный транспорт. Я тогда вообще не понимаю, в чем смысл локдауна. Выборочные карантины - это ненормально и недопустимо в это время. Это преступление", - отметила врач.
Она также подчеркнула, что очень важно, чтобы вся информация, которая подается о коронавирусе, была правдивой, а правоохранители боролись с фейками.
"Я с самого начала пандемии говорила о том, что это работа правоохранительных органов. Они уже с прошлой зимы должны были работать в направлении фильтрации и безопасности информации. Потому что многие фейковые новости, которые зашли в медийное пространство и соцсети, привели к тому, что люди не верили в существование коронавируса. У меня есть друзья, которые знают, где работаю, и продолжают не верить", - отметила Кобевко.
Врач добавила, что благодарна журналистам, которые подавали информацию так, как она есть.
"Во-первых, обнародовалась та информация, которая могла быть прикрыта властью. Во-вторых, так получался опыт, можно было узнать, как справляются с этой бедой в других областях. Врачи, когда читали интервью, репортажи, искали друг друга в соцсетях, чтобы поделиться опытом. Информацию закрывать нельзя. Нам Чернобыль уже доказал, что закрытие информации приводит к непоправимым последствиям и не одного поколения. Чем больше будет правды, тем больше люди в нее будут верить. Почему люди не верят в локдауны и не хотят сидеть дома? Потому что не доверяют власти и ее решением. Где решение менялись, где были лживые или заброшенные из других стран", - сказала она.
Кобевко считает, что должна быть полная безопасность информации, контролируемая правоохранительными органами. "А нашим журналистам надо подавать ее такой, как есть. Всегда говорить правду. Тогда люди начнут доверять, и будет совершенно другая ситуация", - добавила инфекционист.
Полную версию интервью читайте здесь.
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курица, на основании каких научно-доказанных исследований ты свой пятак вставила?
Ковыряются в ж.пе оперируют "фактами".
Против любой украинской власти вообще ещё со времени Кучмы.
Даже, если эта власть делает что-то полезное - цензор ее обсирает.
Чи зубарив марксизм-ленінізм на відмінно і вважаєш шо тебе чогось навчили?
Рішення повинні прийматись базуючись на науково підтверджені факти - а не ковиряючись у носі - "ось я так думаю, бо в мене диплом ...".
спеціалістипля - вирізали апендицит у малечі чи просто так - щоб уберегти людину від можливого гострого запалення,
вирізали гланди малечі просто так - щоб зменшити вірогідність простуди. ідіоти.
на разі є інформація що коронавірус вражає людей зі спеціфічним плорушеннфм імунітету.
та ні - модно всіх вакцинувати - а там видно буде.
та і у владі - чмо - міністр, який повинен організувати наукові досліди і допомагати науковим робітникам висвітлювати результати.
А воно чмо - сидить диктором у телевізорі і, ковирячись у дупі щось плямка ротом...
ох і дістала мене ця деградація людства ... а з гейРопою носяться - з тими чмошниками...
мораль первинна - а її знищують...
Пусть господин Дарвин им судья
что это за врач такой?!
Эпидемиолог Фаворов полагает, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19: "Ничего не делайте, дайте заболеваемости "свалиться""
а буба дає пораду прибалтам, як побороти пандемію. Ми просто країна експертів ***..