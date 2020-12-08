Выборочные карантины в это время - преступление, - врач-инфекционист Кобевко

Карантин не может быть выборочным, а закрывать нужно все, продумав медицинский транспорт. Так считает врач-инфекционист Черновицкой областной клинической больницы Ольга Кобевко, которая работает в отделении, где лечат больных с тяжелой формой коронавируса.

Об этом она заявила в интервью Цензор.НЕТ.

По ее словам, до сих пор в Украине не было правильного карантинного мероприятия. "У нас был просто выборочный карантин, когда работает церковь, переполненная прихожанами без средств защиты, и при этом закрыты школы и университеты. Также у нас сейчас открыты рестораны и закрыты детские сады. По крайней мере в области. У нас работает Калиновской рынок, второй по величине в Украине. Если закрывать, то все. При этом обязательно продумать чисто медицинский транспорт. Я слышала, что хотят оставить общественный транспорт. Я тогда вообще не понимаю, в чем смысл локдауна. Выборочные карантины - это ненормально и недопустимо в это время. Это преступление", - отметила врач.

Она также подчеркнула, что очень важно, чтобы вся информация, которая подается о коронавирусе, была правдивой, а правоохранители боролись с фейками.

"Я с самого начала пандемии говорила о том, что это работа правоохранительных органов. Они уже с прошлой зимы должны были работать в направлении фильтрации и безопасности информации. Потому что многие фейковые новости, которые зашли в медийное пространство и соцсети, привели к тому, что люди не верили в существование коронавируса. У меня есть друзья, которые знают, где работаю, и продолжают не верить", - отметила Кобевко.

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Врач добавила, что благодарна журналистам, которые подавали информацию так, как она есть.

"Во-первых, обнародовалась та информация, которая могла быть прикрыта властью. Во-вторых, так получался опыт, можно было узнать, как справляются с этой бедой в других областях. Врачи, когда читали интервью, репортажи, искали друг друга в соцсетях, чтобы поделиться опытом. Информацию закрывать нельзя. Нам Чернобыль уже доказал, что закрытие информации приводит к непоправимым последствиям и не одного поколения. Чем больше будет правды, тем больше люди в нее будут верить. Почему люди не верят в локдауны и не хотят сидеть дома? Потому что не доверяют власти и ее решением. Где решение менялись, где были лживые или заброшенные из других стран", - сказала она.

Кобевко считает, что должна быть полная безопасность информации, контролируемая правоохранительными органами. "А нашим журналистам надо подавать ее такой, как есть. Всегда говорить правду. Тогда люди начнут доверять, и будет совершенно другая ситуация", - добавила инфекционист.

Полную версию интервью читайте здесь.

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