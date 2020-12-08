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Новости Коронавирус и карантин
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Выборочные карантины в это время - преступление, - врач-инфекционист Кобевко

Выборочные карантины в это время - преступление, - врач-инфекционист Кобевко

Карантин не может быть выборочным, а закрывать нужно все, продумав медицинский транспорт. Так считает врач-инфекционист Черновицкой областной клинической больницы Ольга Кобевко, которая работает в отделении, где лечат больных с тяжелой формой коронавируса.

Об этом она заявила в интервью Цензор.НЕТ.

По ее словам, до сих пор в Украине не было правильного карантинного мероприятия. "У нас был просто выборочный карантин, когда работает церковь, переполненная прихожанами без средств защиты, и при этом закрыты школы и университеты. Также у нас сейчас открыты рестораны и закрыты детские сады. По крайней мере в области. У нас работает Калиновской рынок, второй по величине в Украине. Если закрывать, то все. При этом обязательно продумать чисто медицинский транспорт. Я слышала, что хотят оставить общественный транспорт. Я тогда вообще не понимаю, в чем смысл локдауна. Выборочные карантины - это ненормально и недопустимо в это время. Это преступление", - отметила врач.

Она также подчеркнула, что очень важно, чтобы вся информация, которая подается о коронавирусе, была правдивой, а правоохранители боролись с фейками.

"Я с самого начала пандемии говорила о том, что это работа правоохранительных органов. Они уже с прошлой зимы должны были работать в направлении фильтрации и безопасности информации. Потому что многие фейковые новости, которые зашли в медийное пространство и соцсети, привели к тому, что люди не верили в существование коронавируса. У меня есть друзья, которые знают, где работаю, и продолжают не верить", - отметила Кобевко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 550 тыс. человек, число заболевших превысило 67,9 млн. ИНФОГРАФИКА

Врач добавила, что благодарна журналистам, которые подавали информацию так, как она есть.

"Во-первых, обнародовалась та информация, которая могла быть прикрыта властью. Во-вторых, так получался опыт, можно было узнать, как справляются с этой бедой в других областях. Врачи, когда читали интервью, репортажи, искали друг друга в соцсетях, чтобы поделиться опытом. Информацию закрывать нельзя. Нам Чернобыль уже доказал, что закрытие информации приводит к непоправимым последствиям и не одного поколения. Чем больше будет правды, тем больше люди в нее будут верить. Почему люди не верят в локдауны и не хотят сидеть дома? Потому что не доверяют власти и ее решением. Где решение менялись, где были лживые или заброшенные из других стран", - сказала она.

Кобевко считает, что должна быть полная безопасность информации, контролируемая правоохранительными органами. "А нашим журналистам надо подавать ее такой, как есть. Всегда говорить правду. Тогда люди начнут доверять, и будет совершенно другая ситуация", - добавила инфекционист.

Полную версию интервью читайте здесь.

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Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Кобевко (6)


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Топ комментарии
+4
Ну вы чего: у Бени Буковель, у квартала Елки, что значит выборочно нельзя?
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08.12.2020 10:35
+4
ещё один специалист высрался. Куда ни плюнь - одни специалисты...
Вибіркові карантини в цей час - злочин, - лікарка-інфекціоністка Кобевко - Цензор.НЕТ 8585

курица, на основании каких научно-доказанных исследований ты свой пятак вставила?
Ковыряются в ж.пе оперируют "фактами".
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08.12.2020 10:45
+3
Где находят этих необразованных дебилов?
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08.12.2020 10:44
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Правила форума Совет форумчан
А корпоративчики ???
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08.12.2020 10:34 Ответить
Ну вы чего: у Бени Буковель, у квартала Елки, что значит выборочно нельзя?
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08.12.2020 10:35 Ответить
Где находят этих необразованных дебилов?
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08.12.2020 10:44 Ответить
главное - какое "высокоинтеллектуальное" лицо издаёт звуки.
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08.12.2020 10:46 Ответить
ещё один специалист высрался. Куда ни плюнь - одни специалисты...
Вибіркові карантини в цей час - злочин, - лікарка-інфекціоністка Кобевко - Цензор.НЕТ 8585

курица, на основании каких научно-доказанных исследований ты свой пятак вставила?
Ковыряются в ж.пе оперируют "фактами".
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08.12.2020 10:45 Ответить
Какая разница? Главное - против Зели!
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08.12.2020 10:50 Ответить
Я бы не сказал, что именно против щели.
Против любой украинской власти вообще ещё со времени Кучмы.
Даже, если эта власть делает что-то полезное - цензор ее обсирает.
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08.12.2020 11:06 Ответить
Зебильным ботам, походу, баланду выдали - сразу раскукарекались.
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08.12.2020 13:47 Ответить
Для початку скрін свого диплому виклади. Щоб люди хоча б бачили чи є про що з тобою говорити.
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08.12.2020 10:56 Ответить
А ти хто - за сало купив книжечку у якомусь мухосранську?
Чи зубарив марксизм-ленінізм на відмінно і вважаєш шо тебе чогось навчили?
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08.12.2020 11:16 Ответить
У мене якраз є медична освіта. А у тебе яка?
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08.12.2020 11:22 Ответить
Математична.
Рішення повинні прийматись базуючись на науково підтверджені факти - а не ковиряючись у носі - "ось я так думаю, бо в мене диплом ...".

спеціалістипля - вирізали апендицит у малечі чи просто так - щоб уберегти людину від можливого гострого запалення,
вирізали гланди малечі просто так - щоб зменшити вірогідність простуди. ідіоти.

на разі є інформація що коронавірус вражає людей зі спеціфічним плорушеннфм імунітету.

та ні - модно всіх вакцинувати - а там видно буде.

та і у владі - чмо - міністр, який повинен організувати наукові досліди і допомагати науковим робітникам висвітлювати результати.

А воно чмо - сидить диктором у телевізорі і, ковирячись у дупі щось плямка ротом...

ох і дістала мене ця деградація людства ... а з гейРопою носяться - з тими чмошниками...

мораль первинна - а її знищують...
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08.12.2020 11:40 Ответить
Коллега, это уже дохлый номер что-то им доказывать. Мне тут на просторах цензора пару месяцев назад один персонаж накидал ссылок, что вирусов не существует ВООБЩЕ, все болезни вызываются только бактериями и нарушениями иммунитета.
Пусть господин Дарвин им судья
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08.12.2020 12:56 Ответить
да, помню, был такой орёл. Один из многих дебилов.
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08.12.2020 13:30 Ответить
её высерами забит весь интерентет... и все на тему: "писдец, всё пропало..."
что это за врач такой?!
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08.12.2020 11:03 Ответить
на врача умом не вышла - поэтому регулярно засирает интернет с последующей целью возглавить МОЗ. Посмотрела - если там такие идиоты как Степанов с Ляшко орудуют, то чем она хуже?
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08.12.2020 11:19 Ответить
а вище пише ще один спец -
Эпидемиолог Фаворов полагает, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19: "Ничего не делайте, дайте заболеваемости "свалиться""
а буба дає пораду прибалтам, як побороти пандемію. Ми просто країна експертів ***..
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08.12.2020 14:17 Ответить
 
 