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Новини Роттердам плюс
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Прокурори розкажуть нардепам про перебіг розслідування справи "Роттердам+", - Венедіктова

Прокурори розкажуть нардепам про перебіг розслідування справи

Під час засідання парламентського антикорупційного комітету прокурори ОГП розкажуть про розслідування резонансних проваджень, зокрема справи "Роттердам+".

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Напередодні Міжнародного дня боротьби із корупцією неочікувано для Офісу ГП ми отримали запрошення на засідання антикорупційного комітету ВР України з метою поінформувати про стан важливих і резонансних справ. Знаю, що прокурори готуються і обов’язково нададуть відповіді на всі питання депутатів. Хочу подякувати членам комітету за проявлену послідовну позицію", - йдеться в повідомленні.

"Одна із справ - гучна справа "Роттердам+". Розслідувалася понад три роки - чиновники, бізнесмени і депутати заплатили високу ціну просто за факт розслідування цієї справи. Суспільство очікує результат. Парламент має право знати і відповідно реагувати на результати важливих для суспільства справ", - додала Венедіктова.

Нагадаємо, 17 листопада рішення ВАКС про законність та обґрунтованість закриття справи "Роттердам+" офіційно набуло чинності. Саму справу "Роттердам+" Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила ще 27 серпня 2020 року через відсутність у ній складу злочину. Пізніше це рішення підтримав Офіс Генерального прокурора. Причина - в зібраних НАБУ матеріалах немає доказів збитків від формули або вчинення будь-ким кримінально правопорушення.

Також читайте: Суд зобов'язав Венедіктову відкрити провадження щодо державної зради Деркача та Дубінського, - ЦПК

Автор: 

ВР (14949) Вовк (185) НКРЕКП (1815) Роттердам+ (298) Кривенко Оксана (54) Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3245)


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Топ коментарі
+8
да там и юридическим не пахнет.
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08.12.2020 11:01
+8
та Дубінсково...


як може Государєво Око відкрити справу на Бєніне говоряще Очко ?
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08.12.2020 11:16
+6
Хоть у одного спензеля, называющего Роттердам+ преступлением, есть экономическое образование ?
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08.12.2020 10:58
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Хоть у одного спензеля, называющего Роттердам+ преступлением, есть экономическое образование ?
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08.12.2020 10:58 Відповісти
да там и юридическим не пахнет.
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08.12.2020 11:01 Відповісти
максимум - цирковое ПТУ.
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08.12.2020 11:02 Відповісти
Око государєво, ти на Деркача та Дубінсково справу відкрила?
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08.12.2020 11:01 Відповісти
та Дубінсково...


як може Государєво Око відкрити справу на Бєніне говоряще Очко ?
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08.12.2020 11:16 Відповісти
да там рожа только..... а, вспомнил, Евпата Кнур говорил, а прочитирую : Да бл. на, су, это ваще пи, ну на, су, **, ху, какая-то, она просто пи, **, я просто в ах, на, бл...
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08.12.2020 11:31 Відповісти
А я думал результатом работы прокуратуры является передача дела в суд, а оказывается договориться с депутатами и народом
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08.12.2020 11:18 Відповісти
Цю справу розтягують лише для щотижневих/щомісячних інформаційних приводів. Щоб тримати блаЗЄнських виборців-баранів в тонусі.
Насправді розуміють, що ніц з того не буде.
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08.12.2020 11:25 Відповісти
Справу закрили різні інстанції, які за це відповаідали і сказали - що немає складу злочину. Але харківське і криворізьке кривосуддя знову втирає наріду про "резонансну справу". Що знову ліпуємо "експертизи" супер експертів із Донецька?
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08.12.2020 11:28 Відповісти
Прокурори розкажуть нардепам про перебіг розслідування справи "Роттердам+", - Венедіктова - Цензор.НЕТ 7716
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08.12.2020 11:34 Відповісти
Прокурори розкажуть нардепам про перебіг розслідування справи "Роттердам+", - Венедіктова - Цензор.НЕТ 7104
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08.12.2020 11:38 Відповісти
Прокурори розкажуть нардепам про перебіг розслідування справи "Роттердам+", - Венедіктова - Цензор.НЕТ 829
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08.12.2020 12:07 Відповісти
я досі пам'ятаю діда Панаса... ото казкар був, ото вмів розказати, а ці оповідачі ніц не є варті
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08.12.2020 17:37 Відповісти
 
 