Прокурори розкажуть нардепам про перебіг розслідування справи "Роттердам+", - Венедіктова

Під час засідання парламентського антикорупційного комітету прокурори ОГП розкажуть про розслідування резонансних проваджень, зокрема справи "Роттердам+".

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Напередодні Міжнародного дня боротьби із корупцією неочікувано для Офісу ГП ми отримали запрошення на засідання антикорупційного комітету ВР України з метою поінформувати про стан важливих і резонансних справ. Знаю, що прокурори готуються і обов’язково нададуть відповіді на всі питання депутатів. Хочу подякувати членам комітету за проявлену послідовну позицію", - йдеться в повідомленні.

"Одна із справ - гучна справа "Роттердам+". Розслідувалася понад три роки - чиновники, бізнесмени і депутати заплатили високу ціну просто за факт розслідування цієї справи. Суспільство очікує результат. Парламент має право знати і відповідно реагувати на результати важливих для суспільства справ", - додала Венедіктова.

Нагадаємо, 17 листопада рішення ВАКС про законність та обґрунтованість закриття справи "Роттердам+" офіційно набуло чинності. Саму справу "Роттердам+" Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила ще 27 серпня 2020 року через відсутність у ній складу злочину. Пізніше це рішення підтримав Офіс Генерального прокурора. Причина - в зібраних НАБУ матеріалах немає доказів збитків від формули або вчинення будь-ким кримінально правопорушення.

Також читайте: Суд зобов'язав Венедіктову відкрити провадження щодо державної зради Деркача та Дубінського, - ЦПК