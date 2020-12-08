Прокуроры расскажут нардепам о ходе расследования дела "Роттердам+", - Венедиктова

Во время заседания парламентского антикоррупционного комитета прокуроры ОГП расскажут о расследовании резонансных производств, в том числе дела "Роттердам+".

Об этом на странице в сети Facebook сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ.

"Накануне Международный день борьбы с коррупцией неожиданно для Офиса ГП, мы получили приглашение на заседание антикоррупционного комитета ВР Украины с целью проинформировать о состоянии важных и резонансных дел. Знаю, что прокуроры готовятся и обязательно ответят на все вопросы депутатов. Хочу поблагодарить членов комитета за проявленную последовательную позицию", - говорится в сообщении.

"Одно из дел - громкое дело Роттердам +. Расследовалось более трех лет - чиновники, бизнесмены и депутаты заплатили высокую цену просто за факт расследования этого дела. Общество ожидает результат. Парламент имеет право знать и соответственно реагировать на результаты важных для общества дел", - добавила Венедиктова.

Напомним, 17 ноября решение ВАКС о законности и обоснованности закрытия дела "Роттердам+" официально вступило в силу. Само дело "Роттердам+" Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла еще 27 августа 2020 г. из-за отсутствия в нем состава преступления. Позже это решение поддержал Офис генерального прокурора. Причина – в собранных НАБУ материалах нет доказательств вреда от формулы или совершение кем бы то ни было уголовно правонарушения.

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