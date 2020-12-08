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Новости Роттердам плюс
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Прокуроры расскажут нардепам о ходе расследования дела "Роттердам+", - Венедиктова

Прокуроры расскажут нардепам о ходе расследования дела

Во время заседания парламентского антикоррупционного комитета прокуроры ОГП расскажут о расследовании резонансных производств, в том числе дела "Роттердам+".

Об этом на странице в сети Facebook сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ.

"Накануне Международный день борьбы с коррупцией неожиданно для Офиса ГП, мы получили приглашение на заседание антикоррупционного комитета ВР Украины с целью проинформировать о состоянии важных и резонансных дел. Знаю, что прокуроры готовятся и обязательно ответят на все вопросы депутатов. Хочу поблагодарить членов комитета за проявленную последовательную позицию", - говорится в сообщении.

"Одно из дел - громкое дело Роттердам +. Расследовалось более трех лет - чиновники, бизнесмены и депутаты заплатили высокую цену просто за факт расследования этого дела. Общество ожидает результат. Парламент имеет право знать и соответственно реагировать на результаты важных для общества дел", - добавила Венедиктова.

Напомним, 17 ноября решение ВАКС о законности и обоснованности закрытия дела "Роттердам+" официально вступило в силу. Само дело "Роттердам+" Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла еще 27 августа 2020 г. из-за отсутствия в нем состава преступления. Позже это решение поддержал Офис генерального прокурора. Причина – в собранных НАБУ материалах нет доказательств вреда от формулы или совершение кем бы то ни было уголовно правонарушения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд обязал Венедиктову открыть производство относительно госизмены Деркача и Дубинского, - ЦПК

Автор: 

ВР (29234) Вовк Дмитрий (126) НКРЭКУ (479) Роттердам+ (165) Кривенко Оксана (12) Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2463)


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Топ комментарии
+8
да там и юридическим не пахнет.
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08.12.2020 11:01
+8
та Дубінсково...


як може Государєво Око відкрити справу на Бєніне говоряще Очко ?
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08.12.2020 11:16
+6
Хоть у одного спензеля, называющего Роттердам+ преступлением, есть экономическое образование ?
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08.12.2020 10:58
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Хоть у одного спензеля, называющего Роттердам+ преступлением, есть экономическое образование ?
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08.12.2020 10:58 Ответить
да там и юридическим не пахнет.
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08.12.2020 11:01 Ответить
максимум - цирковое ПТУ.
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08.12.2020 11:02 Ответить
Око государєво, ти на Деркача та Дубінсково справу відкрила?
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08.12.2020 11:01 Ответить
та Дубінсково...


як може Государєво Око відкрити справу на Бєніне говоряще Очко ?
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08.12.2020 11:16 Ответить
да там рожа только..... а, вспомнил, Евпата Кнур говорил, а прочитирую : Да бл. на, су, это ваще пи, ну на, су, **, ху, какая-то, она просто пи, **, я просто в ах, на, бл...
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08.12.2020 11:31 Ответить
А я думал результатом работы прокуратуры является передача дела в суд, а оказывается договориться с депутатами и народом
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08.12.2020 11:18 Ответить
Цю справу розтягують лише для щотижневих/щомісячних інформаційних приводів. Щоб тримати блаЗЄнських виборців-баранів в тонусі.
Насправді розуміють, що ніц з того не буде.
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08.12.2020 11:25 Ответить
Справу закрили різні інстанції, які за це відповаідали і сказали - що немає складу злочину. Але харківське і криворізьке кривосуддя знову втирає наріду про "резонансну справу". Що знову ліпуємо "експертизи" супер експертів із Донецька?
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08.12.2020 11:28 Ответить
Прокурори розкажуть нардепам про перебіг розслідування справи "Роттердам+", - Венедіктова - Цензор.НЕТ 7716
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08.12.2020 11:34 Ответить
Прокурори розкажуть нардепам про перебіг розслідування справи "Роттердам+", - Венедіктова - Цензор.НЕТ 7104
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08.12.2020 11:38 Ответить
Прокурори розкажуть нардепам про перебіг розслідування справи "Роттердам+", - Венедіктова - Цензор.НЕТ 829
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08.12.2020 12:07 Ответить
я досі пам'ятаю діда Панаса... ото казкар був, ото вмів розказати, а ці оповідачі ніц не є варті
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08.12.2020 17:37 Ответить
 
 