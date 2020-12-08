У Запоріжжі через ожеледицю перекинувся автомобіль: трьох дівчат-підлітків госпіталізовано, - поліція. ФОТО

У Запоріжжі на дорозі через ожеледицю перекинувся "ЗАЗ 1102", унаслідок чого постраждали троє дівчаток-підлітків, які перебували в салоні автомобіля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

За даними відомства, 8 грудня до Дніпровського відділу поліції ГУНП у Запорізькій області надійшло повідомлення про аварію на перехресті Каширського шосе та вулиці Прогресивної в Запоріжжі, де перекинувся автомобіль "ЗАЗ 1102" з пасажирами.

Слідством встановлено, що 36-річний водій легкового автомобіля не впорався з керуванням на обмерзлій ділянці дороги. Виїхавши за межі проїжджої частини на розподільний газон, "ЗАЗ 1102" перекинувся на дах.



Фото: сайт поліції

Унаслідок ДТП постраждали троє дівчаток - 2005 р.н., 2006 р.н. та 2007 р.н., які перебували в салоні машини. Діти госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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Слідство встановлює обставини аварії.