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Новини ДТП
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У Запоріжжі через ожеледицю перекинувся автомобіль: трьох дівчат-підлітків госпіталізовано, - поліція. ФОТО

У Запоріжжі на дорозі через ожеледицю перекинувся "ЗАЗ 1102", унаслідок чого постраждали троє дівчаток-підлітків, які перебували в салоні автомобіля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

За даними відомства, 8 грудня до Дніпровського відділу поліції ГУНП у Запорізькій області надійшло повідомлення про аварію на перехресті Каширського шосе та вулиці Прогресивної в Запоріжжі, де перекинувся автомобіль "ЗАЗ 1102" з пасажирами.

Слідством встановлено, що 36-річний водій легкового автомобіля не впорався з керуванням на обмерзлій ділянці дороги. Виїхавши за межі проїжджої частини на розподільний газон, "ЗАЗ 1102" перекинувся на дах.

У Запоріжжі через ожеледицю перекинувся автомобіль: трьох дівчат-підлітків госпіталізовано, - поліція 01
Фото: сайт поліції

Унаслідок ДТП постраждали троє дівчаток - 2005 р.н., 2006 р.н. та 2007 р.н., які перебували в салоні машини. Діти госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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Слідство встановлює обставини аварії.

Автор: 

ожеледиця (83) ДТП (4465) Запорізька область (3583)


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Топ коментарі
+3
Автомобиль перевернулся из-за идиота за рулем!
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08.12.2020 13:01
+3
В хреновую погоду на этих гробах выезжать?! Сам убьется и других поубивает! Я один раз по не опытности на жигуле слетел с дороги благо что дорога проселачная,и с тех пор хрен выезжал ежели первые морозы или скользкая дорога!
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08.12.2020 13:02
+2
Бесплатно менять Украинцам ВАЗЫ, ГАЗЫ и прочюю совдеповскую рухлять на нормальные машины!!!! Полиции даете бесплатно- а Украинцы детей возять!!!! Не позорьтесь - депутаты!!!! Чего вам стоит!!!!!ПОРЕШАЙТЕ!!!!
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08.12.2020 13:01
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Бесплатно менять Украинцам ВАЗЫ, ГАЗЫ и прочюю совдеповскую рухлять на нормальные машины!!!! Полиции даете бесплатно- а Украинцы детей возять!!!! Не позорьтесь - депутаты!!!! Чего вам стоит!!!!!ПОРЕШАЙТЕ!!!!
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08.12.2020 13:01 Відповісти
У нього ззаду гума як дупця в немовляти. Звідки він візьме гроші на твою євробляяху?
До речі, у нас нещодавно беха-євробляха стовпа обняла. Теж на лисій гумі. Правда, на модній низькопрофільній.
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08.12.2020 13:07 Відповісти
на низкопрофильной по нашим дорогам можно и летом в дождь столба обнять.
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08.12.2020 13:39 Відповісти
Автомобиль перевернулся из-за идиота за рулем!
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08.12.2020 13:01 Відповісти
дорога зимняя, а алени топчут 120 км/ч не верят они, что зима пришла! утром лично видел на житомирской трассе! летит вот такой алень будто восемь жизней у него, как у кошки..............
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08.12.2020 13:02 Відповісти
Ще й на лисій гумі.
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08.12.2020 13:08 Відповісти
У кішки дев'ять життів
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08.12.2020 13:43 Відповісти
а это не вам, решать!
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08.12.2020 14:00 Відповісти
В хреновую погоду на этих гробах выезжать?! Сам убьется и других поубивает! Я один раз по не опытности на жигуле слетел с дороги благо что дорога проселачная,и с тех пор хрен выезжал ежели первые морозы или скользкая дорога!
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08.12.2020 13:02 Відповісти
это правильно , пускай народ ПОПРЫВЫКНЕТ , а кто просто РАЗОБЬЕТСЯ потом можно и самому выезжать !!! я уж как неделю ПЕШЕХОДЮ т.к. ГОЛОЛЕД , ....ть !!!!))))
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08.12.2020 13:28 Відповісти
Я в первые дни и не выезжал.и тестю говорю .пусть дятлы поперестукивают друг дружку за пару дней.а потом можно выезжать) а то у нас в прошлом году по 15 штук машин разбитых было на мостах! Вечером туман стоял а на утро мороз влупил.А мосты самые первые замерзают.Жене говорю него нафиг эту поездку,завтра поедем.По новостям смотрим а на мостах по городу просто месево! Лучше перебздеть чем не добздеть.ну в самом городе ещё можно ездить а за городом там где фуры и ветер в такую погоду нужно быть или храбрым или без головы.
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08.12.2020 13:38 Відповісти
ну если надо "вкрай" то едешь уже со всеми ПРЕДОСТОРОГАМИ !!!
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08.12.2020 13:56 Відповісти
Гробом може стати як Заз так і Мерс все залежить від оленя водія і оленів які їдуть поряд
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08.12.2020 14:04 Відповісти
Хай одужують , сподіваюсь , що травми минуться без наслідків .
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08.12.2020 13:07 Відповісти
только ОДНОГО опИсал , другой уже на ДАХУ и тоже из-за ГОЛОЛЕДА !!! )))) афтор , УКРАВТОДОР разорится от твоих УПРЕКОВ !!! Это пункт 1.1 правил ДД !!! водитель ОБЯЗАН выбрать скорость , учитывая СОСТОЯНИЕ дорожного покрытия и погодные условия !!! он не по льду ОЗЕРА катался и опрокинулся !!!
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08.12.2020 13:22 Відповісти
эти ЛОХИ еще думают , что если на ЗИМНЕЙ РЕЗИНЕ то будут ехать как ТРАМВАЙ ))))
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08.12.2020 13:23 Відповісти
цуко, где они в Запорожье гололёд нашли?
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08.12.2020 13:31 Відповісти
на МОСТУ !!!
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08.12.2020 13:32 Відповісти
ты гололёд видишь? а он есть.
У Запоріжжі через ожеледицю перекинувся автомобіль: трьох дівчат-підлітків госпіталізовано, - поліція - Цензор.НЕТ 2665
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08.12.2020 13:54 Відповісти
.....а по переду ЩЕ 3 мисяца ЗЫМЫ !!!! и гололед , и гололед , и кто то НЕ ПЕРЕЖИВЕТ ее !!!
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08.12.2020 13:31 Відповісти
На лысой "всесезонной" резине даже в июле гололед.
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08.12.2020 13:48 Відповісти
Формула-1 всегда на лысой ездят!))
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08.12.2020 14:22 Відповісти
Якби дор служби вчасно посипали дороги то і на лисій резині і без опиту керування в зимовий період будете їздити без дтп
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08.12.2020 14:09 Відповісти
Чим посипав, iдioтами?
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08.12.2020 15:12 Відповісти
за то не євробляха!
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08.12.2020 14:10 Відповісти
какой нахрен гололёд?не было сегодня никакого гололёда.
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08.12.2020 18:23 Відповісти
 
 