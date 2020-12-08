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Новини
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ВАКС залишив у силі запобіжний захід Гладковському

ВАКС залишив у силі запобіжний захід Гладковському

Вищий антикорупційний суд не змінив запобіжний захід колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олегу Гладковському.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 8 грудня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення клопотання адвоката колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони про зміну запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Постанова оскарженню не підлягає. Повний його текст буде оголошено 11 грудня 2020 р. о 15:15.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд відмовився змінювати запобіжний захід ексзаступникові секретаря РНБО Гладковському

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

Читайте також: Влада влаштувала шоу із затриманням Гладковського, щоб відвернути увагу суспільства від "формули Штайнмаєра", - Герасимов

У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

ВАКС увечері 18 жовтня розпочав обрання запобіжного заходу Гладковському, але вночі оголосив перерву в засіданні до 12:00 19 жовтня.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

Автор: 

Гладковський Олег (304) Антикорупційний суд ВАКС (1947)


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Топ коментарі
+9
Якщо коментатор переходить на анальні теми - це 100% кацап. Доведено роками спостережень.
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08.12.2020 13:29
+8
Свынарчука прикрутили. А-я-яй, яки жахлыви политычни пэрэслидування.
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08.12.2020 13:23
+7
та лишь бы Беню не трогали
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08.12.2020 13:30
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А если фамилию сменить, может отпустят?
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08.12.2020 13:18 Відповісти
На Свинарчук?
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08.12.2020 13:35 Відповісти
Эта уже палевная.Кнурюк самэ то.
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08.12.2020 14:09 Відповісти
як свиню не називай, вона так і залишиться свинею
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08.12.2020 14:48 Відповісти
Дві великі різниці, свиня на волі чи в загоні.
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08.12.2020 15:11 Відповісти
Больше получит компенсации из бюджета за необоснованное преследование и несоответствующие закону сроки судебного рассмотрения.
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08.12.2020 17:07 Відповісти
Рошенчик ..спасай братана.....а то бачишь як над ним Піаністо іздівається... Дивись а то Паніст не компетентний дивись ще перепутає клавіщі з головою твого братана...і як настучит йому по...голові ....отім пальцем яким грає
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08.12.2020 13:18 Відповісти
Не будь як клавіша піаніно пісюаніста.)))
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08.12.2020 13:24 Відповісти
Не світить..а от вам бачу подобаться бути шоколадною таблеткою від геморою...Любете як вас туди всовують...таблеточка.... Може і піаністу залізете.. Мені буде весело дивитсь як ви і вони друг дружку буть
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08.12.2020 13:27 Відповісти
Якщо коментатор переходить на анальні теми - це 100% кацап. Доведено роками спостережень.
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08.12.2020 13:29 Відповісти
Страшнее!!! Это кацап-писюнист!!!
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08.12.2020 13:31 Відповісти
что одно и то же
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08.12.2020 13:33 Відповісти
Собственно всех их можно обобщить одним словом кацап, но это один из подклассов. Хотел было сравнить с приматами, но животные не заслуживают таких оскорбительных сравнений!
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08.12.2020 13:38 Відповісти
Якщо Ви не в курсі - ще в 2014 році я викреслив кацапів з родини приматів, ібо не доросли ще.
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08.12.2020 13:42 Відповісти
А что они до этого считались приматами??? За что Вы так приматов ненавидели до 2014 года???
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08.12.2020 13:45 Відповісти
У мене були хибні уявлення про реальність.
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08.12.2020 13:50 Відповісти
Чувырло, или учи украинский, или не коси под украинца!!!
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08.12.2020 13:42 Відповісти
.А ви шановний де вчилсь Українські?? Диви як ви на ній ..прям піснею ..льється... ..Тілки питаннячко .. Ви не попутали свою кацапучосраську з великою Українською..)))
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08.12.2020 13:56 Відповісти
О ..як шокладні розхлопались... диви ...так і кричать"" петруша.. петруша..."
Цікаво а деж це група підтримки Піаністо.... Чого це не вибігли з ігральними пальцями наголо
Давайте давайте побийтеся....
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08.12.2020 13:37 Відповісти
Кушай-те, смачного.


ЗСУ закупили 41 цивільну вантажівку МАЗ на 8 млн гривень дорожче ніж військовий варіант.
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08.12.2020 13:29 Відповісти
Порошенко показово звільнив Гладковського і сказав- розбирайтеся і судіть. А Зеленський тупо своїх покриває.
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08.12.2020 13:31 Відповісти
Дождитесь выборов.
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08.12.2020 13:34 Відповісти
Дожить бы.
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08.12.2020 13:37 Відповісти
Вибори будуть дочасними.
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08.12.2020 13:51 Відповісти
Здається вже настукам ..диви яка мордяка красна від стресу ударів
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08.12.2020 13:20 Відповісти
Вы путаете пианистов с писюнистами и пианино с тренажером для писюнистов. Кстати, писюнизм страшная болезнь и если его чесать, то ...... Думаю, что Вам это известно.
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08.12.2020 13:30 Відповісти
ему не известно, он не играет, нечем, но он держится за чужого вялого, руцке любитель чужого вялого потеребонькать
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08.12.2020 13:36 Відповісти
Ну і де мітінгувальни крики .."Пе.. тру..ша, Пе..тру..ша.." Чого не хлопаєту у ладошки..

Та щож це таке де це Піаністично настроєні ..щось не бачу драки...
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08.12.2020 13:52 Відповісти
Свынарчука прикрутили. А-я-яй, яки жахлыви политычни пэрэслидування.
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08.12.2020 13:23 Відповісти
Ти за доставку газу заплатив?
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08.12.2020 13:28 Відповісти
Ти ще і у Львівгазі підробляєш зі своєю медичною освітою?
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08.12.2020 13:35 Відповісти
Ага.

Істопніком-аутсёрсером
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08.12.2020 13:41 Відповісти
та лишь бы Беню не трогали
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08.12.2020 13:30 Відповісти
Петруша бросай свинарчука та всплива поскоріше...і хай тебе несе течією далеко далеко у сине море подалі від берегів України.... поближече до берегів Мальдіви...
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08.12.2020 13:32 Відповісти
Не дочекаєшся, Смицький.
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08.12.2020 13:40 Відповісти
Чому у кацапів, зебілів і ватників так підгорає від Петра Олексійовича? Може вони відчувають свою нікчемність і неповноцінність?
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08.12.2020 13:41 Відповісти
Він вкрав у них шість років омріяного ;руссково міра;.
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08.12.2020 13:46 Відповісти
Не знаю як укацапів чи зебілів..А мені б було ржачно подивитись як Ігральний палець Піаністо і Петрушина шоколадна пята точка зільються в екстазі... Цікаво коли вони вже породичаються? Ви не знаєте шановний?
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08.12.2020 14:09 Відповісти
а чому адміни проігнорили нагадати, під якою мірою запобіжного заходу нині знахрдиться Гладковський?
Не під арештом же, як це випливає з останнього абзацу інфи!
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08.12.2020 13:41 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3176796/ekszamestitelyu_sekretarya_snbo_gladkovskomu_prodlili_srok_deyistviya_obyazatelstv_do_aprelya_vaks, але закордоні паспорти, здається, йому ще не повернули
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08.12.2020 13:47 Відповісти
https://censor.net/news/3154782/antikorruptsionnyyi_sud_arestoval_gladkovskogo_na_2_mesyatsa_s_vozmojnostyu_vneseniya_zaloga_106_mln - у СИЗО.
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08.12.2020 14:52 Відповісти
Гладковскому вменяют "недостоверное декларирование". Ну так Зеля должен сидать рядом по этой же статье...
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08.12.2020 13:42 Відповісти
вже скасували: https://censor.net/ru/news/3230331/napk_izza_resheniya_ks_prosit_sudy_prekratit_proizvodstva_po_62_delam_v_tom_chisle_v_otnoshenii_gladkovskogo
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08.12.2020 13:48 Відповісти
Оце вже правельні речі мовите шоколадні...Там де гладковський повинні сидіти І Петруша і Паніст і ви разм зними... А перед вами на палі всі з ОПЗЖ і бабльку на маленьку палю....Оцеб полегшало моїй многстраждалій країні
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08.12.2020 13:59 Відповісти
Это тот, который свинарчук?
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08.12.2020 14:14 Відповісти
Люди виводили з ладу російську військову техніку і ремонтували цими запчастинами свою, а їх за це судять.
Зебіли мабуть хочуть купувати ці запчастини напряму у *****, а не завозити контрабандою.
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08.12.2020 14:59 Відповісти
 
 