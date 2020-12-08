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ВАКС оставил в силе меру пресечения Гладковскому

ВАКС оставил в силе меру пресечения Гладковскому

Высший антикоррупционный суд не изменил меру пресечения бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олегу Гладковскому.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 8 декабря, следственный судья Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения ходатайство адвоката бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны об изменении меры пресечения", - говорится в сообщении.

Постановление обжалованию не подлежит. Полный его текст будет объявлен 11 декабря 2020 в 15:15.

Также читайте: ВАКС отменил постановление о приостановлении производства против беглого соратника Януковича Арбузова

Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта Bihus Info.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

ВАКС вечером 18 октября начал избрание меры пресечения Гладковскому, но ночью объявил перерыв в заседании до 12 часов 19 октября.

19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.

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Автор: 

Гладковский Олег (158) Антикоррупционный суд (1206)


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Топ комментарии
+9
Якщо коментатор переходить на анальні теми - це 100% кацап. Доведено роками спостережень.
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08.12.2020 13:29
+8
Свынарчука прикрутили. А-я-яй, яки жахлыви политычни пэрэслидування.
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08.12.2020 13:23
+7
та лишь бы Беню не трогали
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08.12.2020 13:30
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А если фамилию сменить, может отпустят?
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08.12.2020 13:18 Ответить
На Свинарчук?
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08.12.2020 13:35 Ответить
Эта уже палевная.Кнурюк самэ то.
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08.12.2020 14:09 Ответить
як свиню не називай, вона так і залишиться свинею
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08.12.2020 14:48 Ответить
Дві великі різниці, свиня на волі чи в загоні.
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08.12.2020 15:11 Ответить
Больше получит компенсации из бюджета за необоснованное преследование и несоответствующие закону сроки судебного рассмотрения.
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08.12.2020 17:07 Ответить
Рошенчик ..спасай братана.....а то бачишь як над ним Піаністо іздівається... Дивись а то Паніст не компетентний дивись ще перепутає клавіщі з головою твого братана...і як настучит йому по...голові ....отім пальцем яким грає
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08.12.2020 13:18 Ответить
Не будь як клавіша піаніно пісюаніста.)))
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08.12.2020 13:24 Ответить
Не світить..а от вам бачу подобаться бути шоколадною таблеткою від геморою...Любете як вас туди всовують...таблеточка.... Може і піаністу залізете.. Мені буде весело дивитсь як ви і вони друг дружку буть
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08.12.2020 13:27 Ответить
Якщо коментатор переходить на анальні теми - це 100% кацап. Доведено роками спостережень.
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08.12.2020 13:29 Ответить
Страшнее!!! Это кацап-писюнист!!!
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08.12.2020 13:31 Ответить
что одно и то же
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08.12.2020 13:33 Ответить
Собственно всех их можно обобщить одним словом кацап, но это один из подклассов. Хотел было сравнить с приматами, но животные не заслуживают таких оскорбительных сравнений!
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08.12.2020 13:38 Ответить
Якщо Ви не в курсі - ще в 2014 році я викреслив кацапів з родини приматів, ібо не доросли ще.
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08.12.2020 13:42 Ответить
А что они до этого считались приматами??? За что Вы так приматов ненавидели до 2014 года???
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08.12.2020 13:45 Ответить
У мене були хибні уявлення про реальність.
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08.12.2020 13:50 Ответить
Чувырло, или учи украинский, или не коси под украинца!!!
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08.12.2020 13:42 Ответить
.А ви шановний де вчилсь Українські?? Диви як ви на ній ..прям піснею ..льється... ..Тілки питаннячко .. Ви не попутали свою кацапучосраську з великою Українською..)))
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08.12.2020 13:56 Ответить
О ..як шокладні розхлопались... диви ...так і кричать"" петруша.. петруша..."
Цікаво а деж це група підтримки Піаністо.... Чого це не вибігли з ігральними пальцями наголо
Давайте давайте побийтеся....
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08.12.2020 13:37 Ответить
Кушай-те, смачного.


ЗСУ закупили 41 цивільну вантажівку МАЗ на 8 млн гривень дорожче ніж військовий варіант.
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08.12.2020 13:29 Ответить
Порошенко показово звільнив Гладковського і сказав- розбирайтеся і судіть. А Зеленський тупо своїх покриває.
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08.12.2020 13:31 Ответить
Дождитесь выборов.
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08.12.2020 13:34 Ответить
Дожить бы.
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08.12.2020 13:37 Ответить
Вибори будуть дочасними.
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08.12.2020 13:51 Ответить
Здається вже настукам ..диви яка мордяка красна від стресу ударів
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08.12.2020 13:20 Ответить
Вы путаете пианистов с писюнистами и пианино с тренажером для писюнистов. Кстати, писюнизм страшная болезнь и если его чесать, то ...... Думаю, что Вам это известно.
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08.12.2020 13:30 Ответить
ему не известно, он не играет, нечем, но он держится за чужого вялого, руцке любитель чужого вялого потеребонькать
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08.12.2020 13:36 Ответить
Ну і де мітінгувальни крики .."Пе.. тру..ша, Пе..тру..ша.." Чого не хлопаєту у ладошки..

Та щож це таке де це Піаністично настроєні ..щось не бачу драки...
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08.12.2020 13:52 Ответить
Свынарчука прикрутили. А-я-яй, яки жахлыви политычни пэрэслидування.
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08.12.2020 13:23 Ответить
Ти за доставку газу заплатив?
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08.12.2020 13:28 Ответить
Ти ще і у Львівгазі підробляєш зі своєю медичною освітою?
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08.12.2020 13:35 Ответить
Ага.

Істопніком-аутсёрсером
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08.12.2020 13:41 Ответить
та лишь бы Беню не трогали
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08.12.2020 13:30 Ответить
Петруша бросай свинарчука та всплива поскоріше...і хай тебе несе течією далеко далеко у сине море подалі від берегів України.... поближече до берегів Мальдіви...
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08.12.2020 13:32 Ответить
Не дочекаєшся, Смицький.
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08.12.2020 13:40 Ответить
Чому у кацапів, зебілів і ватників так підгорає від Петра Олексійовича? Може вони відчувають свою нікчемність і неповноцінність?
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08.12.2020 13:41 Ответить
Він вкрав у них шість років омріяного ;руссково міра;.
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08.12.2020 13:46 Ответить
Не знаю як укацапів чи зебілів..А мені б було ржачно подивитись як Ігральний палець Піаністо і Петрушина шоколадна пята точка зільються в екстазі... Цікаво коли вони вже породичаються? Ви не знаєте шановний?
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08.12.2020 14:09 Ответить
а чому адміни проігнорили нагадати, під якою мірою запобіжного заходу нині знахрдиться Гладковський?
Не під арештом же, як це випливає з останнього абзацу інфи!
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08.12.2020 13:41 Ответить
https://censor.net/ru/news/3176796/ekszamestitelyu_sekretarya_snbo_gladkovskomu_prodlili_srok_deyistviya_obyazatelstv_do_aprelya_vaks, але закордоні паспорти, здається, йому ще не повернули
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08.12.2020 13:47 Ответить
https://censor.net/news/3154782/antikorruptsionnyyi_sud_arestoval_gladkovskogo_na_2_mesyatsa_s_vozmojnostyu_vneseniya_zaloga_106_mln - у СИЗО.
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08.12.2020 14:52 Ответить
Гладковскому вменяют "недостоверное декларирование". Ну так Зеля должен сидать рядом по этой же статье...
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08.12.2020 13:42 Ответить
вже скасували: https://censor.net/ru/news/3230331/napk_izza_resheniya_ks_prosit_sudy_prekratit_proizvodstva_po_62_delam_v_tom_chisle_v_otnoshenii_gladkovskogo
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08.12.2020 13:48 Ответить
Оце вже правельні речі мовите шоколадні...Там де гладковський повинні сидіти І Петруша і Паніст і ви разм зними... А перед вами на палі всі з ОПЗЖ і бабльку на маленьку палю....Оцеб полегшало моїй многстраждалій країні
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08.12.2020 13:59 Ответить
Это тот, который свинарчук?
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08.12.2020 14:14 Ответить
Люди виводили з ладу російську військову техніку і ремонтували цими запчастинами свою, а їх за це судять.
Зебіли мабуть хочуть купувати ці запчастини напряму у *****, а не завозити контрабандою.
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08.12.2020 14:59 Ответить
 
 