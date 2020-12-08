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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Основний удар через скасування кримінальної відповідальності суддів за неправосудні рішення буде завдано по справах Майдану, - адвокат Маселко

Основний удар через скасування кримінальної відповідальності суддів за неправосудні рішення буде завдано по справах Майдану, - адвокат Маселко

Скасування статті Кримінального кодексу України про кримінальну відповідальність суддів за завідомо неправосудні рішення призведе до катастрофічних наслідків. Основний удар буде завдано по так званих справах Майдану.

За рішенням Конституційного Суду, стаття 375 КК визнана неконституційною, вона втратить чинність 12 грудня, і всі кримінальні справи проти "неправосудних суддів" будуть закриті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як вважає адвокат Роман Маселко, це призведе до катастрофічних наслідків. За його словами, можуть закрити майже 120 кримінальних справ проти суддів Майдану, а також справи проти суддів Окружного адмінсуду Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відповідальність суддів за неправосудні рішення буде скасовано, а кримінальні провадження проти них закриють, - "слуга народу" Монастирський

"Ключовий наслідок - це відчуття безкарності для суддів. Раніше була ця стаття, яка хоч насилу, але застосовувалася, тепер же судді можуть виносити абсолютно будь-які незаконні рішення, максимум, що їм загрожує, - звільнення", - зазначив Маселко.

Він також упевнений, що статтю скасували тому, що останніми роками з'явилися умови для її застосування.

Автор: 

КС (1427) суддя (1582) юстиція (732) Маселко Роман (98)


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КС и депутаті ВР за єто и боролись!
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08.12.2020 14:37 Відповісти
Та ні, вони просто виконали волю 73% ідіотів.
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08.12.2020 14:38 Відповісти
Байден, приди!!!
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08.12.2020 14:38 Відповісти
Основной удар из-за отмены уголовной ответственности судей за неправосудные решения будет нанесен по делам Майдана, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 2640
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08.12.2020 14:40 Відповісти
уничтожение понятия правосудие как такового
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08.12.2020 15:37 Відповісти
Ця стаття і не працювала, крім відповідальності за злочини проти Майдану, бо занадто кричущим і явним був злочин.
Тепер ОЗУ "суддівські" убезпечило себе від будь-яких загроз.
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08.12.2020 17:13 Відповісти
Надоело уже слушать о этой всей судейской мрази...
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08.12.2020 22:08 Відповісти
 
 