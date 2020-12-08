Основний удар через скасування кримінальної відповідальності суддів за неправосудні рішення буде завдано по справах Майдану, - адвокат Маселко

Скасування статті Кримінального кодексу України про кримінальну відповідальність суддів за завідомо неправосудні рішення призведе до катастрофічних наслідків. Основний удар буде завдано по так званих справах Майдану.

За рішенням Конституційного Суду, стаття 375 КК визнана неконституційною, вона втратить чинність 12 грудня, і всі кримінальні справи проти "неправосудних суддів" будуть закриті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як вважає адвокат Роман Маселко, це призведе до катастрофічних наслідків. За його словами, можуть закрити майже 120 кримінальних справ проти суддів Майдану, а також справи проти суддів Окружного адмінсуду Києва.

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"Ключовий наслідок - це відчуття безкарності для суддів. Раніше була ця стаття, яка хоч насилу, але застосовувалася, тепер же судді можуть виносити абсолютно будь-які незаконні рішення, максимум, що їм загрожує, - звільнення", - зазначив Маселко.

Він також упевнений, що статтю скасували тому, що останніми роками з'явилися умови для її застосування.