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Депутати Дніпропетровської облради не змогли обрати нового керівника області

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Депутати Дніпропетровської облради не змогли обрати нового керівника області

На першій сесії Дніпропетровської обласної ради 8-го скликання депутати не змогли обрати нового керівника області.

Про це повідомляє місцеве видання "Дніпро оперативний", передає Цензор.НЕТ

Зазначається, що на засіданні мали оголосити політпартії, які пройшли в облраду, поіменно назвати новообраних депутатів, скласти присягу, а також проголосувати за нового голову облради.

Всього до обласної ради пройшли 120 депутатів і всі вони мали прийти на засідання. Але під час електронної реєстрації виявилося, що двоє депутатів вирішили пропустити цю подію. Таким чином, на першій сесії обласної ради 8-го скликання було 118 депутатів.

Як пише видання, далі за планом мали обрати нового керівника області.

"Але виявилося, що Святослав Олійник, який є людиною Коломойського і просидів у кріслі голови облради рік, разом з керівництвом обласного виборчкому не підготували належним чином проведення першої сесії. Вони зробили "регламентний локдаун", який виник через те, що Олійник не зміг зібрати голоси депутатів за своє переобрання і тому навмисне саботував нормальну роботу новообраної ради", - пише видання.

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Зазначається, що лідери політичних партій, які пройшли в облраду ("Європейська Солідарність", ОПЗЖ, "Пропозиція", "Слуга народу" та "Блок Вілкула") провели політичні консультації, а потім самостійно організували роботу облради.

У підсумку вирішили створити тимчасову президію облради, члени якої перенесли обрання нового голови обласної ради на наступне пленарне засідання, призначене на 16 грудня.

Автор: Наталя Джума
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Порешают!!!!! Усе у них будет чики -пуки!!!
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08.12.2020 15:22 Відповісти
це все з того, що ще не змінили прокляту кацапістську назву той області на справжню з урахуванням дійсной назви обласного центру міста Дніпро
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08.12.2020 15:43 Відповісти
Олейнік - від якої партії обрався? Здається, бенін "замайбах" там з тріском пролетів
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08.12.2020 16:25 Відповісти
№1 по списку Слуги народа.
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08.12.2020 17:03 Відповісти
Свині борсаються навколо годівниці !!)))
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08.12.2020 17:10 Відповісти
 
 