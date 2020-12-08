Депутати Дніпропетровської облради не змогли обрати нового керівника області

На першій сесії Дніпропетровської обласної ради 8-го скликання депутати не змогли обрати нового керівника області.

Про це повідомляє місцеве видання "Дніпро оперативний", передає Цензор.НЕТ

Зазначається, що на засіданні мали оголосити політпартії, які пройшли в облраду, поіменно назвати новообраних депутатів, скласти присягу, а також проголосувати за нового голову облради.

Всього до обласної ради пройшли 120 депутатів і всі вони мали прийти на засідання. Але під час електронної реєстрації виявилося, що двоє депутатів вирішили пропустити цю подію. Таким чином, на першій сесії обласної ради 8-го скликання було 118 депутатів.

Як пише видання, далі за планом мали обрати нового керівника області.

"Але виявилося, що Святослав Олійник, який є людиною Коломойського і просидів у кріслі голови облради рік, разом з керівництвом обласного виборчкому не підготували належним чином проведення першої сесії. Вони зробили "регламентний локдаун", який виник через те, що Олійник не зміг зібрати голоси депутатів за своє переобрання і тому навмисне саботував нормальну роботу новообраної ради", - пише видання.

Також читайте: Зеленський призначив Полоскова головою Закарпатської ОДА

Зазначається, що лідери політичних партій, які пройшли в облраду ("Європейська Солідарність", ОПЗЖ, "Пропозиція", "Слуга народу" та "Блок Вілкула") провели політичні консультації, а потім самостійно організували роботу облради.

У підсумку вирішили створити тимчасову президію облради, члени якої перенесли обрання нового голови обласної ради на наступне пленарне засідання, призначене на 16 грудня.