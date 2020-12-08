Депутаты Днепропетровского облсовета не смогли выбрать нового руководителя области

На первой сессии Днепропетровского областного совета 8-го созыва депутаты не смогли выбрать нового руководителя области.

Об этом сообщает местное издание "Днепр оперативный", передает Цензор.НЕТ

Отмечается, что на заседании должны были огласить политпартии, которые прошли в облсовет, поименно назвать новоизбранных депутатов, принять присягу, а также проголосовать за нового главу облсовета.

Всего в областной совет прошли 120 депутатов, и все они должны были прийти на заседание. Но во время электронной регистрации оказалось, что двое депутатов решили пропустить это событие. Таким образом на первой сессии областного совета 8-го созыва было 118 депутатов.

Как пишет издание, далее по плану должны были избрать нового руководителя области.

"Но, оказалось, что Святослав Олейник, который является человеком Коломойского и просидел в кресле главы облсовета год, вместе с руководством областного избиркома не подготовили должным образом проведение первой сессии. Они сделали "регламентный локдаун", который возник из-за того, что Олейник не смог собрать голоса депутатов за свое переизбрание и поэтому умышленно саботировал нормальную работу новоизбранного совета", - пишет издание.

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Отмечается, что лидеры политических партий, которые прошли в облсовет ("Европейская солидарность", "ОПЗЖ", "Пропозиция", "Слуга народа" и "Блок Вилкула") провели политические консультации, а потом самостоятельно организовали работу облсовета.

В результате решили создать временный президиум облсовета, члены которого перенесли избрание нового главы областного совета на следующее пленарное заседание, назначенное на 16 декабря.

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