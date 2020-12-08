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Медсестру із 95% ураження легень унаслідок коронавірусу рятують у Дніпрі
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І. Мечникова медики борються за життя медсестри з Волновахи Донецької області, у якої уражено 95% легень.
Про це у Facebook повідомив головний лікар обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора доставлено Тетяну, сестру-анестезистку з Волновахи Донецької області. Тетяні 52 роки, вона працює в реанімації з КОВІДними пацієнтами. Доставлена в Мечникова із сатурацією 32%. На томографі - типова КОВІД-пневмонія. Ураження легень катастрофічне - 95%", - йдеться в повідомленні.
За словами Риженка, анестезіологам вдалося "раздихати" колегу.
"Вона в реанімації. Стан залишається важким. Боремося", - підсумував головний лікар.
Топ коментарі
+40 Ольга Мартынюк 8c212b17
показати весь коментар08.12.2020 15:29
+26 Envoy
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+19 Дорогой Я
показати весь коментар08.12.2020 15:30
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Будь ласка, зачекайте...
А ты и от оспы не прививалась? И от коклюша? И от других опасных заболеваний?
Може, ще розкажеш про міф, як "масова вакцинація врятувала світ від оспи"?
По поводу коклюша. Болел в детстве, не прививался в юности (думал зачем?), переболел год назад. Итого: еле откачали в интенсивной терапии - 2 недели + убило сердце + установили кардиостимулятор (в 36лет).
И как - не опасен коклюш?
Бо якщо почати спростовувати все, чого не було, можна безглуздо витратити купу часу.
2) Можна померти і від застуди, і від подряпини, якщо лікувати неправильно. Ти впевнений, що твої лікарі, коли лікували тебе від кашлюка, не зробили помилок?
3) Навчися писати назву нашої планети правильно. Вона пишеться з великої букви.
«Испанский грипп» («испанка») - в результате эпидемии после Первой мировой войны было заражено более 550 млн человек, или 30% населения планеты[3]. Умерло приблизительно 50-100 млн человек или 2,7-5,3% населения Земли[4], что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества. Таким образом, летальность среди заражённых составила 10-20%.
Іспанка - це результат першої спроби масової вакцинації від грипу.І в 2021 цей кошмар повториться.
Лишилася вона лиш в країнах третього світу, де з елементарною питною водою великі проблеми. Але чомусь навіть після вакцинації в 1967 років там було зафіксовано 130 тисяч випадків захворювання, причому ВООЗ визнавала, що справжня кількість більша разів у 20.
І, нарешті, в 1972 році ВООЗ прийшла до того, що віспу можна перемогти в першу чергу вчасним та суворим епідеміологічним контролем.
Ливерпульский микробиолог, проф. Деррик Бэксби, один из крупнейших специалистов по оспенным вакцинам и автор многочисленных публикаций по натуральной оспе, заявивший в своей заметке в «Британском медицинском журнале», что рассказы об искоренении оспы прививками подходят разве что для научно-популярных брошюр, высказался следующим образом:ключ к искоренению болезни был в перенесении акцента с не слишком успешных массовых прививок на динамическую кампанию по надзору за предотвращением заражения, подкрепленную прививками.
Вакцинация населения - это лучшая защита от распространения черной оспы.
https://www.health.gov.il/Russian/Subjects/disease/smallpox/Pages/ask.aspx
Сегодня черная оспа не может проявиться естественным образом, так как уничтожен сам вирус, ее вызывающий. Победа над черной оспой была достигнута благодаря повсеместному применению прививок против нее во всех странах мира. Всеобщая вакцинация населения против черной оспы началась в 1967 году под эгидой Международной организации здравоохранения (ВОЗ). Последний больной был зарегистрирован в 1977 году в Сомали (Африка).
І в яких країнах її проводили? Яке було охоплення вакциною населення у відсотках?
Ще раз повторюю. В усіх без винятку розвинутих країнах оспа зникла задовго до цієї масової вакцинації без жодних щеплень. Що ще раз доводить: абсолютна більшість хвороб переможена високим рівнем життя населення та здоровим способом життя.
может это как раз и то, о чем Вы говорите...
Анестезиолог (А/лог)- имеет высшее медицинское образование и специализацию по анестезиологии. Анестезист (А/ст) - среднее медицинское образование.
А/лог -работает самостоятельно в медицинских организациях всех уровней и форм собственности. А/ст - не принимает самостоятельных решений, выполняет назначения врача-анестезиолога.
А/лог - обеспечивает безопасность пациента, планируя премедикацию, наркоз и выход из него. А/ст - несет ответственность за все назначения, сделанные врачом.
А/лог - досконально разбирается в аппаратуре, используемой во время операции.
А/ст - помогает врачу на всех этапах, осуществляет внутривенные вливания по назначению врача.
А/лог -несет ответственность за качество выполненных назначений. Ведет историю болезни.
А/ст - отмечает в истории болезни выполненные назначения.
Думаю, такая операция будет очень востребованной на долгие годы вперёд.