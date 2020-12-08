Медсестру із 95% ураження легень унаслідок коронавірусу рятують у Дніпрі

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І. Мечникова медики борються за життя медсестри з Волновахи Донецької області, у якої уражено 95% легень.

Про це у Facebook повідомив головний лікар обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора доставлено ​​Тетяну, сестру-анестезистку з Волновахи Донецької області. Тетяні 52 роки, вона працює в реанімації з КОВІДними пацієнтами. Доставлена ​​в Мечникова із сатурацією 32%. На томографі - типова КОВІД-пневмонія. Ураження легень катастрофічне - 95%", - йдеться в повідомленні.

За словами Риженка, анестезіологам вдалося "раздихати" колегу.

"Вона в реанімації. Стан залишається важким. Боремося", - підсумував головний лікар.

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