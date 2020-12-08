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Новини Політика України
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Україна має винести уроки з Паризького саміту, - Єлісєєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна має винести уроки з Паризького саміту, - Єлісєєв

Через рік після проведення Паризького саміту його результати все ще можна повернути на користь Україні, якщо керівництво країни зосередиться на створенні стратегії деокупації, наведе порядок у сфері інформаційної безпеки і перестане тиснути на проукраїнські та проєвропейські сили.

Про це пише в колонці для "Європейської правди" дипломат Костянтин Єлісєєв, представник України при Європейському Союзі (2010-2015 рр.), інформує Цензор.НЕТ.

Єлісєєв пропонує 10 уроків, які Україна може винести з саміту глав держав Нормандської четвірки, який відбувся рік тому в Парижі.

Головний урок, на його думку, - це те, що для досягнення миру на Донбасі недостатньо "просто перестати стріляти".

"Москва, побачивши "вікно можливостей" після президентських виборів в Україні, готова обміняти "швидкий мир" тільки на капітуляцію України", - пише Єлісєєв.

Покладати відповідальність за пробуксовку мирного процесу на нібито хибність Мінських домовленостей не варто, вважає Єлісєєв. Адже навіть ідеально виписаний закон не є гарантією такого ж ідеального його виконання, а "дірявий" закон в умілих руках може принести багато користі.

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У свою чергу, згода Зеленського на "формулу Штайнмаєра" стало для команди президента ключовою проблемою, усуненню якої був присвячений весь рік.

"Позиції й інтереси Києва і Москви в переговорах діаметрально протилежні. Якщо для Києва - це досягнення справжнього миру на Донбасі, ... то для Москви - обмеження суверенітету нашої держави через її федералізацію і підпорядкування", - вважає дипломат.

Єлісєєв зазначив, що за останній рік Україна проявила "цілий калейдоскоп" миротворчих ініціатив, але їхня кількість не дорівнює якості. А штучне підвищення статусу ТКГ Герасимчука не стало панацеєю і не дозволило перехопити в Росії ініціативу. Під час обміну полоненими Москва змогла повернути з українських тюрем важливих для себе персоналій, а "режим тиші", хоч і важливий, не може замінити собою весь комплекс заходів безпеки.

При цьому дипломат вважає, що результати Паризького саміту можна повернути на користь Україні.

"Президент Зеленський зі свого боку повинен нарешті запропонувати цілісну, продуману стратегію деокупації Донбасу, яка дозволила б покінчити з хаотичністю, етапом авантюрних і аматорських ідей і введенням в оману як наших партнерів, так і українського суспільства", - підкреслив Єлісєєв.
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Топ коментарі
+6
Саме так і зелена пліснява втілює в життя імперські амбіціі кремлівського недопалка !!)))
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08.12.2020 19:08
+5
а президент Зеленський, зі свого боку, повинен, нарешті піти у відставку Украина должна вынести уроки из Парижского саммита, - Елисеев - Цензор.НЕТ 3793
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08.12.2020 19:12
+4
"Москва, увидев "окно возможностей" после президентских выборов в Украине, готова обменять "быстрый мир" только на капитуляцию Украины", - пишет Елисеев
Джерело: https://censor.net/ru/n3235748
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08.12.2020 19:02
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Украина должна вынести уроки из Парижского саммита, - Елисеев - Цензор.НЕТ 2847 Украина должна вынести уроки из Парижского саммита, - Елисеев - Цензор.НЕТ 7105
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08.12.2020 19:01 Відповісти
Он должен наконец ,он должен наконец ,только и слышно , во всех сферах. Да он что лох ,да ему уже почти 43 ,да ни уя он вам не должен ,ну типа лохам.
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09.12.2020 08:19 Відповісти
"Москва, увидев "окно возможностей" после президентских выборов в Украине, готова обменять "быстрый мир" только на капитуляцию Украины", - пишет Елисеев
Джерело: https://censor.net/ru/n3235748
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08.12.2020 19:02 Відповісти
Саме так і зелена пліснява втілює в життя імперські амбіціі кремлівського недопалка !!)))
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08.12.2020 19:08 Відповісти
"Президент Зеленский со своей стороны должен наконец предложить целостную, продуманную стратегию деоккупации Донбасса...",- а что, до этого никакой стратегии (кроме никчемных минских соглашений) не было? Украина должна вынести уроки из Парижского саммита, - Елисеев - Цензор.НЕТ 7888 Источник: https://censor.net/ru/n3235748
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08.12.2020 19:11 Відповісти
а президент Зеленський, зі свого боку, повинен, нарешті піти у відставку Украина должна вынести уроки из Парижского саммита, - Елисеев - Цензор.НЕТ 3793
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08.12.2020 19:12 Відповісти
Лялька з ганчір"я нездатна до жодних самостійних дій,лялька мусить виконувати волю ляльковода !!))))
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08.12.2020 19:18 Відповісти
тільки не кажіть бубочці, що недостатньо просто перестати стріляти, він так важко переніс звістку, що діда Мороза нема!
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08.12.2020 19:12 Відповісти
"Президент Зеленский со своей стороны должен наконец предложить целостную, продуманную стратегию деоккупации Донбасса..."

Украина должна вынести уроки из Парижского саммита, - Елисеев - Цензор.НЕТ 8873
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08.12.2020 19:13 Відповісти
На шее государства сидит великовозрастный дилетант, с ограниченными умственными возможростями, который постоянно попадает впросак, а 40 млн населерия ждет, когда он научится, вместо того, чтобы его вынести, пока он не довел страну до непоправимого.
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08.12.2020 19:21 Відповісти
Возлагать ответственность за пробуксовку мирного процесса на якобы ошибочность Минских договоренностей не стоит, считает Елисеев. Ведь даже идеально выписанный закон не является гарантией такого же идеального его выполнения, а "дырявый" закон в умелых руках может принести много пользыИсточник: https://censor.net/ru/n3235748

==== Какой молодец, а мы-то думали, а оно оказывается вона как.. Україна має винести уроки з Паризького саміту, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 9313
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08.12.2020 19:49 Відповісти
 
 