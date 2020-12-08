Україна має винести уроки з Паризького саміту, - Єлісєєв

Через рік після проведення Паризького саміту його результати все ще можна повернути на користь Україні, якщо керівництво країни зосередиться на створенні стратегії деокупації, наведе порядок у сфері інформаційної безпеки і перестане тиснути на проукраїнські та проєвропейські сили.

Про це пише в колонці для "Європейської правди" дипломат Костянтин Єлісєєв, представник України при Європейському Союзі (2010-2015 рр.), інформує Цензор.НЕТ.

Єлісєєв пропонує 10 уроків, які Україна може винести з саміту глав держав Нормандської четвірки, який відбувся рік тому в Парижі.

Головний урок, на його думку, - це те, що для досягнення миру на Донбасі недостатньо "просто перестати стріляти".

"Москва, побачивши "вікно можливостей" після президентських виборів в Україні, готова обміняти "швидкий мир" тільки на капітуляцію України", - пише Єлісєєв.

Покладати відповідальність за пробуксовку мирного процесу на нібито хибність Мінських домовленостей не варто, вважає Єлісєєв. Адже навіть ідеально виписаний закон не є гарантією такого ж ідеального його виконання, а "дірявий" закон в умілих руках може принести багато користі.

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У свою чергу, згода Зеленського на "формулу Штайнмаєра" стало для команди президента ключовою проблемою, усуненню якої був присвячений весь рік.

"Позиції й інтереси Києва і Москви в переговорах діаметрально протилежні. Якщо для Києва - це досягнення справжнього миру на Донбасі, ... то для Москви - обмеження суверенітету нашої держави через її федералізацію і підпорядкування", - вважає дипломат.

Єлісєєв зазначив, що за останній рік Україна проявила "цілий калейдоскоп" миротворчих ініціатив, але їхня кількість не дорівнює якості. А штучне підвищення статусу ТКГ Герасимчука не стало панацеєю і не дозволило перехопити в Росії ініціативу. Під час обміну полоненими Москва змогла повернути з українських тюрем важливих для себе персоналій, а "режим тиші", хоч і важливий, не може замінити собою весь комплекс заходів безпеки.

При цьому дипломат вважає, що результати Паризького саміту можна повернути на користь Україні.

"Президент Зеленський зі свого боку повинен нарешті запропонувати цілісну, продуману стратегію деокупації Донбасу, яка дозволила б покінчити з хаотичністю, етапом авантюрних і аматорських ідей і введенням в оману як наших партнерів, так і українського суспільства", - підкреслив Єлісєєв.