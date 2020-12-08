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Новости Политика Украины
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Украина должна вынести уроки из Парижского саммита, - Елисеев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина должна вынести уроки из Парижского саммита, - Елисеев

Через год после проведения Парижского саммита его результаты все еще можно обратить на пользу Украине, если руководство страны сосредоточится на создании стратегии деоккупации, наведет порядок в сфере информационной безопасности и перестанет давить на проукраинские и проевропейские силы.

Об этом пишет в колонке для "Европейской правды" дипломат Константин Елисеев, представитель Украины при Европейском Союзе (2010-2015 гг.), информирует Цензор.НЕТ.

Елисеев предлагает 10 уроков, которые Украина может вынести из состоявшегося год назад в Париже саммита глав стран Нормандской четверки.

Главный урок, по его мнению, - это то, что для достижения мира на Донбассе недостаточно "просто перестать стрелять".

"Москва, увидев "окно возможностей" после президентских выборов в Украине, готова обменять "быстрый мир" только на капитуляцию Украины", - пишет Елисеев.

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Возлагать ответственность за пробуксовку мирного процесса на якобы ошибочность Минских договоренностей не стоит, считает Елисеев. Ведь даже идеально выписанный закон не является гарантией такого же идеального его выполнения, а "дырявый" закон в умелых руках может принести много пользы.

В свою очередь, согласие Зеленского на "формулу Штайнмайера" стало для команды президента ключевой проблемой, устранению которой был посвящен весь год.

"Позиции и интересы Киева и Москвы в переговорах диаметрально противоположны. Если для Киева - это достижение подлинного мира на Донбассе, ... то для Москвы - ограничение суверенитета нашего государства через ее федерализации и подчинения", - считает дипломат.

Также на Цензор.НЕТ: Повышение статуса делегации в ТКГ нивелирует поддержку партнеров по нормандскому формату и помогает РФ избежать ответственности, - Елисеев

Елисеев отметил, что за последний год Украина проявила "целый калейдоскоп" миротворческих инициатив, но их количество не равно качеству. А искусственное повышение статуса ТКГ не стало панацеей и не позволило перехватить у России инициативу. Во время обмена пленными Москва смогла вернуть из украинских тюрем важных для себя персоналий, а "режим тишины", хоть и важен, не может подменить собой весь комплекс мер безопасности.

При этом дипломат считает, что результаты Парижского саммита можно обратить на пользу Украине.

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"Президент Зеленский со своей стороны должен наконец предложить целостную, продуманную стратегию деоккупации Донбасса, которая позволила бы покончить с хаотичностью, этапом авантюрных и дилетантских идей и введением в заблуждение как наших партнеров, так и украинского общества", - подчеркнул Елисеев.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
Саме так і зелена пліснява втілює в життя імперські амбіціі кремлівського недопалка !!)))
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08.12.2020 19:08
+5
а президент Зеленський, зі свого боку, повинен, нарешті піти у відставку Украина должна вынести уроки из Парижского саммита, - Елисеев - Цензор.НЕТ 3793
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08.12.2020 19:12
+4
"Москва, увидев "окно возможностей" после президентских выборов в Украине, готова обменять "быстрый мир" только на капитуляцию Украины", - пишет Елисеев
Джерело: https://censor.net/ru/n3235748
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08.12.2020 19:02
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Украина должна вынести уроки из Парижского саммита, - Елисеев - Цензор.НЕТ 2847 Украина должна вынести уроки из Парижского саммита, - Елисеев - Цензор.НЕТ 7105
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08.12.2020 19:01 Ответить
Он должен наконец ,он должен наконец ,только и слышно , во всех сферах. Да он что лох ,да ему уже почти 43 ,да ни уя он вам не должен ,ну типа лохам.
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09.12.2020 08:19 Ответить
"Москва, увидев "окно возможностей" после президентских выборов в Украине, готова обменять "быстрый мир" только на капитуляцию Украины", - пишет Елисеев
Джерело: https://censor.net/ru/n3235748
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08.12.2020 19:02 Ответить
Саме так і зелена пліснява втілює в життя імперські амбіціі кремлівського недопалка !!)))
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08.12.2020 19:08 Ответить
"Президент Зеленский со своей стороны должен наконец предложить целостную, продуманную стратегию деоккупации Донбасса...",- а что, до этого никакой стратегии (кроме никчемных минских соглашений) не было? Украина должна вынести уроки из Парижского саммита, - Елисеев - Цензор.НЕТ 7888 Источник: https://censor.net/ru/n3235748
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08.12.2020 19:11 Ответить
а президент Зеленський, зі свого боку, повинен, нарешті піти у відставку Украина должна вынести уроки из Парижского саммита, - Елисеев - Цензор.НЕТ 3793
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08.12.2020 19:12 Ответить
Лялька з ганчір"я нездатна до жодних самостійних дій,лялька мусить виконувати волю ляльковода !!))))
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08.12.2020 19:18 Ответить
тільки не кажіть бубочці, що недостатньо просто перестати стріляти, він так важко переніс звістку, що діда Мороза нема!
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08.12.2020 19:12 Ответить
"Президент Зеленский со своей стороны должен наконец предложить целостную, продуманную стратегию деоккупации Донбасса..."

Украина должна вынести уроки из Парижского саммита, - Елисеев - Цензор.НЕТ 8873
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08.12.2020 19:13 Ответить
На шее государства сидит великовозрастный дилетант, с ограниченными умственными возможростями, который постоянно попадает впросак, а 40 млн населерия ждет, когда он научится, вместо того, чтобы его вынести, пока он не довел страну до непоправимого.
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08.12.2020 19:21 Ответить
Возлагать ответственность за пробуксовку мирного процесса на якобы ошибочность Минских договоренностей не стоит, считает Елисеев. Ведь даже идеально выписанный закон не является гарантией такого же идеального его выполнения, а "дырявый" закон в умелых руках может принести много пользыИсточник: https://censor.net/ru/n3235748

==== Какой молодец, а мы-то думали, а оно оказывается вона как.. Україна має винести уроки з Паризького саміту, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 9313
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08.12.2020 19:49 Ответить
 
 