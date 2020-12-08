Украина должна вынести уроки из Парижского саммита, - Елисеев

Через год после проведения Парижского саммита его результаты все еще можно обратить на пользу Украине, если руководство страны сосредоточится на создании стратегии деоккупации, наведет порядок в сфере информационной безопасности и перестанет давить на проукраинские и проевропейские силы.

Об этом пишет в колонке для "Европейской правды" дипломат Константин Елисеев, представитель Украины при Европейском Союзе (2010-2015 гг.), информирует Цензор.НЕТ.

Елисеев предлагает 10 уроков, которые Украина может вынести из состоявшегося год назад в Париже саммита глав стран Нормандской четверки.

Главный урок, по его мнению, - это то, что для достижения мира на Донбассе недостаточно "просто перестать стрелять".

"Москва, увидев "окно возможностей" после президентских выборов в Украине, готова обменять "быстрый мир" только на капитуляцию Украины", - пишет Елисеев.

Читайте на Цензор.НЕТ: В вопросе урегулирования ситуации на Донбассе Зеленский идет по пути наименьшего сопротивления, - Елисеев

Возлагать ответственность за пробуксовку мирного процесса на якобы ошибочность Минских договоренностей не стоит, считает Елисеев. Ведь даже идеально выписанный закон не является гарантией такого же идеального его выполнения, а "дырявый" закон в умелых руках может принести много пользы.

В свою очередь, согласие Зеленского на "формулу Штайнмайера" стало для команды президента ключевой проблемой, устранению которой был посвящен весь год.

"Позиции и интересы Киева и Москвы в переговорах диаметрально противоположны. Если для Киева - это достижение подлинного мира на Донбассе, ... то для Москвы - ограничение суверенитета нашего государства через ее федерализации и подчинения", - считает дипломат.

Также на Цензор.НЕТ: Повышение статуса делегации в ТКГ нивелирует поддержку партнеров по нормандскому формату и помогает РФ избежать ответственности, - Елисеев

Елисеев отметил, что за последний год Украина проявила "целый калейдоскоп" миротворческих инициатив, но их количество не равно качеству. А искусственное повышение статуса ТКГ не стало панацеей и не позволило перехватить у России инициативу. Во время обмена пленными Москва смогла вернуть из украинских тюрем важных для себя персоналий, а "режим тишины", хоть и важен, не может подменить собой весь комплекс мер безопасности.

При этом дипломат считает, что результаты Парижского саммита можно обратить на пользу Украине.

Читайте также: После заявлений Путина о готовности продолжить работу в "нормандском формате" ждем прогресса в переговорах ТКГ, - Арестович

"Президент Зеленский со своей стороны должен наконец предложить целостную, продуманную стратегию деоккупации Донбасса, которая позволила бы покончить с хаотичностью, этапом авантюрных и дилетантских идей и введением в заблуждение как наших партнеров, так и украинского общества", - подчеркнул Елисеев.