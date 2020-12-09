Чоловіка насмерть придавило бетонною плитою в Дніпрі, - ДСНС. ФОТОрепортаж
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У місті Дніпро на чоловіка впала бетонна плита, унаслідок чого він помер.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"9 грудня о 10:55 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на "вулиці Паторжинського в місті Дніпро на чоловіка впала бетонна плита.
Прибувши до місця виклику, рятувальники під бетонною плитою виявили чоловіка без ознак життя", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що за допомогою гідравлічного інструменту рятувальники дістали тіло чоловіка та передали працівникам Нацполіції.
До проведення робіт від ДСНС залучалося 6 рятувальників особового складу та 2 одиниці спецтехніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Деталі події встановлюють правоохоронні органи.
Будь ласка, зачекайте...
А як іще було перейменувати? Катеринослав - тьху! Ота **** ампіратриця, що занапастила Січ і остаточно знищила автономію Гетьманщини - нехай її у пеклі трахають демони (струками 6.66 м завдовшки). Січеслав? Начебто непогано, але асоціації... навіщо давати ворогам привід для кпинів на тему сечі?
А Дніпро - просто й лаконічно. До того ж неофіційно наше місто називали Дніпром ще за радянських часів. "Ти звідки? - З Дніпра". Отже народна назва просто стала офіційною...
Да, Юрік !??!?
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А четвертьмозгонутые уже здесь.
так везде по Украине.. никому не нужна красота в архитектуре и История...нужно место под солнцем для скворечников и гаражей
Якось із друзями розвинули цілу тему, тут можна цілу міську легенду створити - поєднали Говарда Філіпса Лавкрафта (з його глибоководними жахами) і "Темну Вежу" Стівена Кінга, там де хлопчик Джейк знайшов будинок-портал у центрі Нью-Йорку... ось тут теж народилася тема, що цей будинок - портал РИБИ. І що зайти туди небезпечно - можна не вийти... або загинути, або кудись потрапити... бо там спить РИБА, але вона може відкрити ГЛАЗЫ (варварське таке слівце, нагадує МЛАДЫ МРУТ та СМЕРТЬ СЕДЫМ у тій самій частині епосу Кінга...)
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І от мені цікаво, чи це хлопець зробив дівчулі комплімент (просто з каліграфією та фарбою не задалося) - чи у такий завуальований спосіб написав, що Христина бл... 😁