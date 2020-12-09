Чоловіка насмерть придавило бетонною плитою в Дніпрі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У місті Дніпро на чоловіка впала бетонна плита, унаслідок чого він помер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"9 грудня о 10:55 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на "вулиці Паторжинського в місті Дніпро на чоловіка впала бетонна плита.

Прибувши до місця виклику, рятувальники під бетонною плитою виявили чоловіка без ознак життя", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за допомогою гідравлічного інструменту рятувальники дістали тіло чоловіка та передали працівникам Нацполіції.

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До проведення робіт від ДСНС залучалося 6 рятувальників особового складу та 2 одиниці спецтехніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.



Фото: сайт ДСНС

Деталі події встановлюють правоохоронні органи.