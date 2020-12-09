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Чоловіка насмерть придавило бетонною плитою в Дніпрі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

У місті Дніпро на чоловіка впала бетонна плита, унаслідок чого він помер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"9 грудня о 10:55 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на "вулиці Паторжинського в місті Дніпро на чоловіка впала бетонна плита.

Прибувши до місця виклику, рятувальники під бетонною плитою виявили чоловіка без ознак життя", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка насмерть придавило бетонною плитою в Дніпрі, - ДСНС 01

Також повідомляється, що за допомогою гідравлічного інструменту рятувальники дістали тіло чоловіка та передали працівникам Нацполіції.

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До проведення робіт від ДСНС залучалося 6 рятувальників особового складу та 2 одиниці спецтехніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Чоловіка насмерть придавило бетонною плитою в Дніпрі, - ДСНС 02
Фото: сайт ДСНС

Деталі події встановлюють правоохоронні органи.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Редакторе??Чому г.Днепр,а не Днипро(рос.) ???
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09.12.2020 14:33
+6
чо зеля с адреем елдаком по заброшкам не лазят ? Чоловіка насмерть придавило бетонною плитою в Дніпрі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2604
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09.12.2020 14:39
+5
а я ВАЩЕ понял что в речке ПРИДАВИЛО , а не в городе (((((
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09.12.2020 14:47
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Редакторе??Чому г.Днепр,а не Днипро(рос.) ???
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09.12.2020 14:33 Відповісти
а я ВАЩЕ понял что в речке ПРИДАВИЛО , а не в городе (((((
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09.12.2020 14:47 Відповісти
Днипро под кацапов косит. Типа город москва и река москва.
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09.12.2020 15:25 Відповісти
в мире около 10 населённых пунктов по имени реки. Так что мимо.
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09.12.2020 15:43 Відповісти
А Південмаш-Южмаш,теж за назвою річки ???)))
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09.12.2020 15:53 Відповісти
какаяразница??
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09.12.2020 16:40 Відповісти
Чому? Як на мене, нормальна назва. Коли від назви відчекрижили того комуняцького упиря Петровського - реально якось аж свіжіше стало на рівні ноосфери. Неначе річковий вітер очистив повітря від застарілих червонуватих міазмів совка. Так само як із декомунізацією вулиць. Центральний проспект імені Дмитра Яворницького - це, дідько, вже не Карла Маркса...
А як іще було перейменувати? Катеринослав - тьху! Ота **** ампіратриця, що занапастила Січ і остаточно знищила автономію Гетьманщини - нехай її у пеклі трахають демони (струками 6.66 м завдовшки). Січеслав? Начебто непогано, але асоціації... навіщо давати ворогам привід для кпинів на тему сечі?
А Дніпро - просто й лаконічно. До того ж неофіційно наше місто називали Дніпром ще за радянських часів. "Ти звідки? - З Дніпра". Отже народна назва просто стала офіційною...
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09.12.2020 16:19 Відповісти
Переклад ім"я власного з української на російську це ганебна спадщина асиміляціі українців московитами !! Ім"я власне не перекладається ,а пишеться транскрипцією !! Солт-Лейк-Сіті,це не Солёноозёрск !! Нестле,це не Гнездо !!!)))
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09.12.2020 21:07 Відповісти
редактор уже пішов працювати в МІноборони...йому не до того....вже.
Да, Юрік !??!?
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09.12.2020 15:21 Відповісти
дом заброшка под разборку...мужчина бомжик...что-то там искал (скорее всего металл) - предварительная информация..
Мужчину насмерть придавило бетонной плитой в Днепре, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6540

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Мужчину насмерть придавило бетонной плитой в Днепре, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7546

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09.12.2020 14:34 Відповісти
Графіті з Мікі Маусом додає тонкий елемент чорного гумору... Чоловіка насмерть придавило бетонною плитою в Дніпрі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8292
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09.12.2020 14:54 Відповісти
чо зеля с адреем елдаком по заброшкам не лазят ? Чоловіка насмерть придавило бетонною плитою в Дніпрі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2604
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09.12.2020 14:39 Відповісти
Проезжал как раз. Думаю, что за движ.
----
А четвертьмозгонутые уже здесь.
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09.12.2020 14:44 Відповісти
а что там? землетрясение что ли?
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09.12.2020 14:46 Відповісти
Ніт, просто тут у центрі міста своя атмосфера - новобудови сусідять із отакими страхітливими абандонами, як на фото...
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09.12.2020 14:56 Відповісти
исторический центр, дома дореволюционные доводят до развалу, чтоб не реставрировать.. если долго держатся (умели ж строить на века) тогда подпаливают и по факту разбирают по кирпичику...потом все это выгребают и строят какунить рыгаловку и стеклянный центр...
так везде по Украине.. никому не нужна красота в архитектуре и История...нужно место под солнцем для скворечников и гаражей
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09.12.2020 15:06 Відповісти
На Крутогірному спуску внизу є абандон, давно вже стоїть... і давно вже звертав увагу на загадкові графіті на ньому (графіті причому не в типовому реперському стилі, а якісь дуже прості й мінімалістичні) - "РЫБА", "РЫБА ОЧНИСЬ", "ГЛАЗЫ", схематичне зображення глибоководної риби... Зараз атмосферу вже частково зруйнували новими графіті та іншою муйнею, а от раніше було містичніше...
Якось із друзями розвинули цілу тему, тут можна цілу міську легенду створити - поєднали Говарда Філіпса Лавкрафта (з його глибоководними жахами) і "Темну Вежу" Стівена Кінга, там де хлопчик Джейк знайшов будинок-портал у центрі Нью-Йорку... ось тут теж народилася тема, що цей будинок - портал РИБИ. І що зайти туди небезпечно - можна не вийти... або загинути, або кудись потрапити... бо там спить РИБА, але вона може відкрити ГЛАЗЫ (варварське таке слівце, нагадує МЛАДЫ МРУТ та СМЕРТЬ СЕДЫМ у тій самій частині епосу Кінга...) Чоловіка насмерть придавило бетонною плитою в Дніпрі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3045

Чоловіка насмерть придавило бетонною плитою в Дніпрі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7787
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09.12.2020 16:40 Відповісти
тю...Рогалева, 20 (когда-то там воещина была)))Чоловіка насмерть придавило бетонною плитою в Дніпрі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5848...
Чоловіка насмерть придавило бетонною плитою в Дніпрі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6085

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Чоловіка насмерть придавило бетонною плитою в Дніпрі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7907

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Чоловіка насмерть придавило бетонною плитою в Дніпрі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 683

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Чоловіка насмерть придавило бетонною плитою в Дніпрі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2148

..Чоловіка насмерть придавило бетонною плитою в Дніпрі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3456
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09.12.2020 16:56 Відповісти
Воно )) Може, там кудись глибше спуститися треба... щоб знайти портал Риби... Пароль класичний - ІА ДАГОН! ,,,;,;,,,

Чоловіка насмерть придавило бетонною плитою в Дніпрі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4074

Чоловіка насмерть придавило бетонною плитою в Дніпрі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9301
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09.12.2020 17:25 Відповісти
P.S.: про гаражі - теж у тому районі звернув увагу на напис на старому гаражі: ХРИСТЯ ФОТОМОДЕЛЬ. Причому напис дуже поганим почерком, та ще й фарбою напрочуд гидкого гімняного кольору...
І от мені цікаво, чи це хлопець зробив дівчулі комплімент (просто з каліграфією та фарбою не задалося) - чи у такий завуальований спосіб написав, що Христина бл... 😁
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09.12.2020 17:00 Відповісти
Необразованный дальтоник.
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09.12.2020 17:06 Відповісти
Это заброшенные гаражи. Странно, но у нас в центре города есть заброшенные гаражи. Там какое то время СТО мелкие были.
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09.12.2020 15:40 Відповісти
Просто владельцы хотят за свой сарай миллион, а лоха застройщика не могут найти
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09.12.2020 16:01 Відповісти
 
 