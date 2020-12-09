Мужчину насмерть придавило бетонной плитой в Днепре, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В городе Днепр на мужчину упала бетонная плита, в результате чего он умер.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"9 декабря в 10:55 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Паторжинского в городе Днепр на мужчину упала бетонная плита.
Прибыв к месту вызова, спасатели под бетонной плитой обнаружили мужчину без признаков жизни", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с помощью гидравлического инструмента спасатели достали тело мужчины и передали работникам Нацполиции.
К проведению работ от ГСЧС привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Детали происшествия устанавливают правоохранительные органы.
Пожалуйста, подождите...
А як іще було перейменувати? Катеринослав - тьху! Ота **** ампіратриця, що занапастила Січ і остаточно знищила автономію Гетьманщини - нехай її у пеклі трахають демони (струками 6.66 м завдовшки). Січеслав? Начебто непогано, але асоціації... навіщо давати ворогам привід для кпинів на тему сечі?
А Дніпро - просто й лаконічно. До того ж неофіційно наше місто називали Дніпром ще за радянських часів. "Ти звідки? - З Дніпра". Отже народна назва просто стала офіційною...
Да, Юрік !??!?
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А четвертьмозгонутые уже здесь.
так везде по Украине.. никому не нужна красота в архитектуре и История...нужно место под солнцем для скворечников и гаражей
Якось із друзями розвинули цілу тему, тут можна цілу міську легенду створити - поєднали Говарда Філіпса Лавкрафта (з його глибоководними жахами) і "Темну Вежу" Стівена Кінга, там де хлопчик Джейк знайшов будинок-портал у центрі Нью-Йорку... ось тут теж народилася тема, що цей будинок - портал РИБИ. І що зайти туди небезпечно - можна не вийти... або загинути, або кудись потрапити... бо там спить РИБА, але вона може відкрити ГЛАЗЫ (варварське таке слівце, нагадує МЛАДЫ МРУТ та СМЕРТЬ СЕДЫМ у тій самій частині епосу Кінга...)
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І от мені цікаво, чи це хлопець зробив дівчулі комплімент (просто з каліграфією та фарбою не задалося) - чи у такий завуальований спосіб написав, що Христина бл... 😁