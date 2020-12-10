Заступник секретаря РНБО Кривонос: "До президента неможливо потрапити на прийом"
Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони генерал Сергій Кривонос заявляє, що вже три місяці не може домогтися зустрічі з президентом Володимиром Зеленським для обговорення закону про створення територіальної оборони.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Кривонос повідомив на сторінці в мережі Facebook.
"Пане Президенте!! До вас неможливо і нереально потрапити на прийом. Люди, які вас оточують, унеможливили доступ до вас, створивши інформаційну капсулу, яка вигідна їм. Чи є вони державниками??? Навряд чи ... Вони більше дискредитують вас і роблять заручником", - йдеться в повідомленні.
"Якщо хтось робить все, щоб герої не отримали нагороди, можливо, нехай тоді він іде на фронт ??? Можливо, ці люди підуть звільняти українськи землі від московського окупанта", - додав Кривонос.
За словами заступника секретаря РНБО, Зеленський 31 серпня пообіцяв йому зустрітися й обговорити проєкт закону "Про територіальну оборону України".
"Проєкт Закону готовий, пройшло три місяці - і тиша, зустріч блокується. Ваші помічники роблять все, щоб зустріч зі мною не відбулася, і навмисно затягують процес створення ТРО", - пояснив Кривонос.
Генерал підкреслив, що просить президента про особисту зустріч і сподівається на його відповідь.
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Это круто, смешно, слезы сами текут,
Когда смотришь ты выпуск «Квартала».
Там со сцены ребята политиков жгут,
Много раз кричал ты им «Браво!».
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Перепутав сценарий с реальным бытьем,
Говоришь - «Ведь они всех умнее!».
Так давайте мы ЗЕ главой изберем,
По приколу и жить веселее!
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По приколу, мой друг, по приколу…
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Сценария в реале нет для ЗЕбородько,
Впустую не помашешь булавой.
Здесь надо думать грамотно и четко,
Причем своей, а не чужою головой.
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А клоун лишь пиариться умеет,
В политике не шарит ни шиша.
На конференциях он по шпаргалке блеет,
Не зная, как и чем живет страна.
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По приколу, мой друг, по приколу…
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Коломойского шут очень любит бабло,
И налоги платить не желает.
Ведь «Вечерний Квартал» это кипрский офшор,
На России деньжата гуляют.
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В махинациях Бени замешан давно,
Хорошо в США это знают.
И в Оман преЗЕдент летает тайком -
Как там деньги на счет поступают?
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Без прикола, мой друг, без прикола…
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ЗЕ много обещал, но не идут реформы,
И армию гнобят исподтишка.
Зато регионалов появились толпы,
Что ждут очередного барыша.
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Как опухоль растет коррупция в стране,
Воруют деньги нагло, не шутя.
А ты кричал - «Мы сделаем их всех!».
Но «сделали» самих себя…
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Без прикола, мой друг, без прикола…
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...
-вот пускай и пишет законы для парашенка))))))
Зєлю геть. Дострокові.
Я так понимаю -ТРО это как в странах Балтии или Израиле - у каждого военнообязанного дома форма и оружие - поступил сигнал - оделса и быстров часть.Все остальное это не ТРО...Так вот- украинцам никто не даст оружие на дом - не готовы и безответственные, а значит разговор о ТРО нужно отложить лет на 10 как минимум....У нас строят ПСЕВДО ТРО - это как с батальонами теробороны - обещали что будут на местах ,а отправили на фронт...Просто пудрят людям мозги,а в случай войны отправят в войска...Пару бригад что типа ТРО -это будет но ведь разгоров о массовой защите страны, а это сотни тысяч и миллионы - такого в Украине не будет....
Есть тряпичпая кукла
Кто лапу в отверстие заснет то и поет..
Захотели безмодрлтго и циничнтот клоуна.. Кушайте...
Шут на троне короля жужа раба.. Киплинг
Помните Ющенко?