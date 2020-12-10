Заступник секретаря РНБО Кривонос: "До президента неможливо потрапити на прийом"

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони генерал Сергій Кривонос заявляє, що вже три місяці не може домогтися зустрічі з президентом Володимиром Зеленським для обговорення закону про створення територіальної оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кривонос повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Пане Президенте!! До вас неможливо і нереально потрапити на прийом. Люди, які вас оточують, унеможливили доступ до вас, створивши інформаційну капсулу, яка вигідна їм. Чи є вони державниками??? Навряд чи ... Вони більше дискредитують вас і роблять заручником", - йдеться в повідомленні.

"Якщо хтось робить все, щоб герої не отримали нагороди, можливо, нехай тоді він іде на фронт ??? Можливо, ці люди підуть звільняти українськи землі від московського окупанта", - додав Кривонос.

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За словами заступника секретаря РНБО, Зеленський 31 серпня пообіцяв йому зустрітися й обговорити проєкт закону "Про територіальну оборону України".

"Проєкт Закону готовий, пройшло три місяці - і тиша, зустріч блокується. Ваші помічники роблять все, щоб зустріч зі мною не відбулася, і навмисно затягують процес створення ТРО", - пояснив Кривонос.

Генерал підкреслив, що просить президента про особисту зустріч і сподівається на його відповідь.



