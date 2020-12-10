Суд поновив розгляд позову про повернення "Приватбанку" Коломойському
Колегія суддів Північного апеляційного господарського суду у складі Віталія Корсака, Ольги Попікової та Олексія Євсікова скасувала рішення судді Господарського суду міста Києва Людмили Шкурдової про призупинення розгляду позову ексвласників "Приватбанку" Ігоря Коломойського і Triantal Investments щодо повернення їм акцій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням пресслужбу "Приватбанку".
"Апеляційна інстанція, попри порушені терміни подання апеляції одним із відповідачів у справі і дію так званого антиколомойського закону, фактично відновила провадження щодо скасування націоналізації "Приватбанку"", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, суддя госпсуду Києва Людмила Шкурдова 16 жовтня призупинила розгляд позову ексвласників "Приватбанку" Ігоря Коломойського і Triantal Investments щодо повернення їм акцій до рішення справи, яку розглядають у суді адміністративної юрисдикції на рівні апеляції про законність націоналізації банку.
Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ та колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський та Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови і влив у його капітал понад 155 млрд грн. Ексвласники банку вважають здійснену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як "Приватбанк" і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.
Наприкінці лютого 2019 року Госпсуд Києва з другої спроби прийняв до розгляду позов Коломойського і Triantal, що володіли відповідно 41,6572% та 16,5748% акцій "Приватбанку", про визнання недійсним договору купівлі-продажу цього банку від 21 грудня 2016 року. Суд 9 квітня задовольнив клопотання позивачів про розширення переліку своїх вимог пунктом щодо повернення їм акцій "Приватбанку" й водночас відхилив клопотання Мінфіну, який просив залишити позовну заяву без розгляду. Тоді ж до списку відповідачів було додано Нацбанк України, НКЦПФР, "Приватбанк", а також зберігачів Укрексімбанк і "Солід Дніпро".
Потім засідання суду за позовом неодноразово переносили, а клопотання відповідачів про відвід судді Людмили Шкурдової відхиляли.
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- поміняють його...
зараз вони не тільки не міняють того, а навіть не признаються у своєму виборі,
і вже "видворяють" з країни коломойського
Для простых смертных такое развитие дел - фантастика.
Пока у власти Зе, Беня незримо будет влиять на очень многие процессы в стране. Причем это влияние будет всегда только деструктивное!
https://twitter.com/__M_s_n__ Хіба можна забанити ідею?
https://twitter.com/__M_s_n__ @__M_s_n__
9 грудня 2020: ЄС надає Україні допомогу в розмірі 600 млн. євро за клоунські обіцянки проведення реформ і боротьби з корупцією.
10 грудня 2020: суд поновлює розгляд справи про повернення Привату Коломойському.
Господи, як же соромно за цих у…х шулерів.
10 Декабря 12:40 0
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Шулер Зеленський - тільки ЄС надала фінансову допомогу, відновився суд по Приватбанку
Вчора стало відомо, що ЄС виділив макрофінансову допомогу Україні у 600 млн.євро на боротьбу з коронавірусом. Європа бачить катастрофічний стан української медицини, що завдяки банді Зеленського неспроможна протидіяти пандемії, та вирішила врятувати українців.
Виділення 20 мільярдів гривень повинно закрити основні потреби у боротьбі з пандемією. Але особисто у мене є обґрунтовані підозри, що цю фінансову допомогу Зеленський та його люди просто розкрадуть. Чому? Простий приклад, як тільки стало відомо про виділення грошей вчора - сьогодні колегія суддів Північного апеляційного господарського суду у складі Віталія Корсака, Ольги Попікова і Олексія Евсикова скасувала рішення судді Господарського суду міста Києва Людмили Шкурдовой про призупинення розгляду позову екс-власників «ПриватБанку» Ігоря Коломойського і Triantal Investments про повернення їм акцій. Куплені судді з особистого дозволу Зеленського наплювавши на «антіколомойський» закон та порушення строків апеляції, відновила виробництво щодо скасування націоналізації ПриватБанку.