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Новини Приватбанк
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Суд поновив розгляд позову про повернення "Приватбанку" Коломойському

Суд поновив розгляд позову про повернення

Колегія суддів Північного апеляційного господарського суду у складі Віталія Корсака, Ольги Попікової та Олексія Євсікова скасувала рішення судді Господарського суду міста Києва Людмили Шкурдової про призупинення розгляду позову ексвласників "Приватбанку" Ігоря Коломойського і Triantal Investments щодо повернення їм акцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням пресслужбу "Приватбанку".

"Апеляційна інстанція, попри порушені терміни подання апеляції одним із відповідачів у справі і дію так званого антиколомойського закону, фактично відновила провадження щодо скасування націоналізації "Приватбанку"", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, суддя госпсуду Києва Людмила Шкурдова 16 жовтня призупинила розгляд позову ексвласників "Приватбанку" Ігоря Коломойського і Triantal Investments щодо повернення їм акцій до рішення справи, яку розглядають у суді адміністративної юрисдикції на рівні апеляції про законність націоналізації банку.

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Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ та колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський та Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови і влив у його капітал понад 155 млрд грн. Ексвласники банку вважають здійснену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як "Приватбанк" і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Наприкінці лютого 2019 року Госпсуд Києва з другої спроби прийняв до розгляду позов Коломойського і Triantal, що володіли відповідно 41,6572% та 16,5748% акцій "Приватбанку", про визнання недійсним договору купівлі-продажу цього банку від 21 грудня 2016 року. Суд 9 квітня задовольнив клопотання позивачів про розширення переліку своїх вимог пунктом щодо повернення їм акцій "Приватбанку" й водночас відхилив клопотання Мінфіну, який просив залишити позовну заяву без розгляду. Тоді ж до списку відповідачів було додано Нацбанк України, НКЦПФР, "Приватбанк", а також зберігачів Укрексімбанк і "Солід Дніпро".

Потім засідання суду за позовом неодноразово переносили, а клопотання відповідачів про відвід судді Людмили Шкурдової відхиляли.

Автор: 

Боголюбов Геннадій (301) Коломойський Ігор (3122) націоналізація (382) НБУ (10350) Порошенко Петро (15166) Гонтарева Валерія (873) Дубілет Олександр (115) Приватбанк (2432)


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Топ коментарі
+36
Суд возобновил рассмотрение иска о возврате "Приватбанка" Коломойскому - Цензор.НЕТ 1794
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10.12.2020 09:50
+21
Неймется зе-кодлу и бородатой бабушке, не дают покоя лавры Лазаренко.
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10.12.2020 09:47
+20
Давайте Беню отправим в Америку. Сразу вся проблема решится.
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10.12.2020 09:50
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Як би не прийшлося шукати інше атєчєство, гаспада.
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10.12.2020 09:46 Відповісти
хто знає....якщо нафтогаз знову вернувся до попереднього стану, то і приватбанк зможе
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10.12.2020 11:26 Відповісти
Неймется зе-кодлу и бородатой бабушке, не дают покоя лавры Лазаренко.
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10.12.2020 09:47 Відповісти
півтора року тому виборці зеленського на питання
- а якщо не справиться? відповідали, що
- поміняють його...
зараз вони не тільки не міняють того, а навіть не признаються у своєму виборі,
і вже "видворяють" з країни коломойського
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10.12.2020 11:33 Відповісти
""Апелляционная инстанция, несмотря на нарушенные сроки подачи апелляции одним из ответчиковИсточник: https://censor.net/ru/n3236069"
Для простых смертных такое развитие дел - фантастика.
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10.12.2020 09:48 Відповісти
Суд возобновил рассмотрение иска о возврате "Приватбанка" Коломойскому - Цензор.НЕТ 7169
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10.12.2020 09:48 Відповісти
"Порошенко: судебная реформа - одно из главных решений моего президентства"
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10.12.2020 11:09 Відповісти
Суд возобновил рассмотрение иска о возврате "Приватбанка" Коломойскому - Цензор.НЕТ 1794
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10.12.2020 09:50 Відповісти
"мы надеялись, что (сюда вписать фамилию любого президента Украины) сможет..." На чем, б.ять, ваша надежда основана была?????"
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10.12.2020 11:12 Відповісти
Даже Израиль признал , что коломойский воровал у Прват банка , только Украина не может, видимо снова виноваты евреи а ?
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10.12.2020 13:45 Відповісти
Знакомые евреи говорят, что виноваты жиды. Да, так и говорят, что эти жиды проклятые, по которым цугундер плачет, нашу страну (Украину) доведут до ручки. Жидами не рождаются, жидами становятся, как и хохлами.
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10.12.2020 15:44 Відповісти
В Израиле есть евреи, а жидов нет, ну может сотая доля процента беглецов кидал типа Савицкого Эдика-педика.
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10.12.2020 15:48 Відповісти
Давайте Беню отправим в Америку. Сразу вся проблема решится.
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10.12.2020 09:50 Відповісти
Частями...
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10.12.2020 09:56 Відповісти
Зеля против. Его шавки уже заявили, что не выдадут мафиози Бенито.
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10.12.2020 09:56 Відповісти
мне интересно, откуда ещё 40 процентов дебилов, которые доверяют Болику. два года назад ещё ладно, актёр всех уделал, а сейчас?
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10.12.2020 10:02 Відповісти
Пока оружие массового поражения зомбоящик не будет мочить Бубочку, как мочили ПП, доверяющих ему лохов будет немало. Пока послушного Бене и Ахмету Зелю не мочат на самых смотримых населением "Г+Г", "Украина" да и Пинчуковых "ICTV", СТБ, он будет на плаву.
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10.12.2020 10:10 Відповісти
А, что , самим слабо..!?
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10.12.2020 10:19 Відповісти
Хрустальный шар мне подсказывает, что судьи , БЕСКОРЫСТНО прислуживающие каломойше, покинут этот мир гораздо раньше, чем могли бы....В лучшем случае, будут доживать как Кернес....
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10.12.2020 09:53 Відповісти
в Лондоне будут доживать как Гонтарева.
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10.12.2020 09:57 Відповісти
За Зе?
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10.12.2020 09:59 Відповісти
от перестановки слагаемых, сумма не меняется. вообще без разницы Зе, Бе, Пе или Юля. одна команда, газ +35 процентов, электрика плюс сколько с сегоднешнего дня? Просто всех раком раставили, и пилят
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10.12.2020 10:07 Відповісти
Интересно чьё бабло приват банк простил? В октябре 2020 государственный Приватбанк списал с баланса 38 млрд гривен неработающих кредитов
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10.12.2020 09:55 Відповісти
С каких х. оно своё? Ты занимаешь бабло, выводишь на левые фирмы. Опять занимаешь у государства уже. И приватизируешь?
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10.12.2020 09:59 Відповісти
Свое ли? Но суть верная. Он приложит все силы, чтобы научить идиотов думать. А вот что сделают идиоты - вопрос.
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10.12.2020 09:59 Відповісти
Тоже верно
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10.12.2020 10:04 Відповісти
От же поц вонючий!
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10.12.2020 09:56 Відповісти
Суд возобновил рассмотрение иска о возврате "Приватбанка" Коломойскому-хозяину Украины и своих слуг с Буратиной.
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10.12.2020 09:59 Відповісти
тарнш гаварітє...да пашлі би ви! тут бабуля править!
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10.12.2020 10:03 Відповісти
Шкода, дуже зручний банчик, але свої копійчини потрібно виводить. Все, чого торкнуться новоявлені мідаси, перетворюється на лайно. Бєня, Зєля і Шмєля, ля-ля-яля-ля.
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10.12.2020 10:08 Відповісти
крадене треба повертати рано чи пізно
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10.12.2020 10:09 Відповісти
Радійте, зебіли, кожен з вас не тільки президент, а й власник Привату))
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10.12.2020 10:15 Відповісти
Видишь суслика? Нет? А он есть ...
Пока у власти Зе, Беня незримо будет влиять на очень многие процессы в стране. Причем это влияние будет всегда только деструктивное!
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10.12.2020 10:35 Відповісти
деньги любят тишину
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10.12.2020 10:38 Відповісти
после того как судьи перестанут нести ответственность за принятие заведомо неправосудных решений, (кажись с 12.12.20), правосудие у нас в стране будет осуществляться крайне редко, как выигрыш в лотерею, а в основном решения судов будут зависеть от суммы вклада заинтересованных лиц..., ура, это победа, кульминация, так сказать, судебной реформы...
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10.12.2020 10:42 Відповісти
аминь
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10.12.2020 10:46 Відповісти
Суд поновив розгляд позову про повернення "Приватбанку" Коломойському - Цензор.НЕТ 5447
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10.12.2020 11:07 Відповісти
Суд поновив розгляд позову про повернення "Приватбанку" Коломойському - Цензор.НЕТ 2106
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10.12.2020 11:09 Відповісти
Бородата жіночка ніяк не вгамується
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10.12.2020 11:24 Відповісти
https://twitter.com/__M_s_n__
https://twitter.com/__M_s_n__ Хіба можна забанити ідею?
https://twitter.com/__M_s_n__ @__M_s_n__

9 грудня 2020: ЄС надає Україні допомогу в розмірі 600 млн. євро за клоунські обіцянки проведення реформ і боротьби з корупцією.

10 грудня 2020: суд поновлює розгляд справи про повернення Привату Коломойському.

Господи, як же соромно за цих у…х шулерів.
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10.12.2020 12:07 Відповісти
https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
10 Декабря 12:40 0

0
Шулер Зеленський - тільки ЄС надала фінансову допомогу, відновився суд по Приватбанку

Вчора стало відомо, що ЄС виділив макрофінансову допомогу Україні у 600 млн.євро на боротьбу з коронавірусом. Європа бачить катастрофічний стан української медицини, що завдяки банді Зеленського неспроможна протидіяти пандемії, та вирішила врятувати українців.
Виділення 20 мільярдів гривень повинно закрити основні потреби у боротьбі з пандемією. Але особисто у мене є обґрунтовані підозри, що цю фінансову допомогу Зеленський та його люди просто розкрадуть. Чому? Простий приклад, як тільки стало відомо про виділення грошей вчора - сьогодні колегія суддів Північного апеляційного господарського суду у складі Віталія Корсака, Ольги Попікова і Олексія Евсикова скасувала рішення судді Господарського суду міста Києва Людмили Шкурдовой про призупинення розгляду позову екс-власників «ПриватБанку» Ігоря Коломойського і Triantal Investments про повернення їм акцій. Куплені судді з особистого дозволу Зеленського наплювавши на «антіколомойський» закон та порушення строків апеляції, відновила виробництво щодо скасування націоналізації ПриватБанку.
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10.12.2020 13:29 Відповісти
Всього 1 відсоток "щирих" українців в Україні, а володіють 95% всим багатством. А про це демали 73% дебілів? Вони готові ще раз Бені віддати 5,5 млрд. доларів США? Готові ще раз віддати свої депозити в цьому банку? Все що накопили замість своїх дітей готові дебіли віддати бабці з бородою.
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10.12.2020 13:47 Відповісти
Заспокойтесь уже фанати П, не було там 73%, все це маніпуляції виборчих штабів та усіх "своїх" виборчих комісій. Явка на виборах Я не Лоха не була більшою ніж на минувших місцевих.
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10.12.2020 17:23 Відповісти
 
 