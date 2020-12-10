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Новости Политика Украины Приватбанк
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Боголюбов (89) Коломойский (1757) национализация (233) НБУ (4807) Порошенко (19353) Гонтарева (814) Дубилет (59) Приватбанк (820)

Суд возобновил рассмотрение иска о возврате "Приватбанка" Коломойскому

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Суд возобновил рассмотрение иска о возврате

Коллегия судей Северного апелляционного хозяйственного суда в составе Виталия Корсака, Ольги Попиковой и Алексея Евсикова отменила решение судьи Хозяйственного суда города Киева Людмилы Шкурдовой о приостановлении рассмотрения иска экс-владельцев "Приватбанка" Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой пресс-службу "Приватбанка".

"Апелляционная инстанция, несмотря на нарушенные сроки подачи апелляции одним из ответчиков по делу и действие так называемого "антиколомойського" закона, фактически возобновила производство по отмене национализации "Приватбанка"", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, судья хозсуда Киева Людмила Шкурдова 16 октября приостановила рассмотрение иска экс-владельцев "Приватбанка" Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций до решения дела, которое рассматривается в суде административной юрисдикции на уровне апелляции о законности национализации банка.

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Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций "Приватбанка", о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Суд 9 апреля удовлетворил ходатайство истцов о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций "Приватбанка" и одновременно отклонил ходатайство Минфина, который просил оставить исковое заявление без рассмотрения. Тогда же к списку ответчиков были добавлены Нацбанк Украины, НКЦБФР, "Приватбанк", а также хранители "Укрэксимбанк" и "Солид Днипро".

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Затем заседание суда по иску неоднократно переносилось, а ходатайства ответчиков об отводе судьи Людмилы Шкурдовой отклонялись.
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Топ комментарии
+36
Суд возобновил рассмотрение иска о возврате "Приватбанка" Коломойскому - Цензор.НЕТ 1794
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10.12.2020 09:50
+21
Неймется зе-кодлу и бородатой бабушке, не дают покоя лавры Лазаренко.
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10.12.2020 09:47
+20
Давайте Беню отправим в Америку. Сразу вся проблема решится.
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10.12.2020 09:50
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Як би не прийшлося шукати інше атєчєство, гаспада.
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10.12.2020 09:46 Ответить
хто знає....якщо нафтогаз знову вернувся до попереднього стану, то і приватбанк зможе
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10.12.2020 11:26 Ответить
Неймется зе-кодлу и бородатой бабушке, не дают покоя лавры Лазаренко.
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10.12.2020 09:47 Ответить
півтора року тому виборці зеленського на питання
- а якщо не справиться? відповідали, що
- поміняють його...
зараз вони не тільки не міняють того, а навіть не признаються у своєму виборі,
і вже "видворяють" з країни коломойського
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10.12.2020 11:33 Ответить
""Апелляционная инстанция, несмотря на нарушенные сроки подачи апелляции одним из ответчиковИсточник: https://censor.net/ru/n3236069"
Для простых смертных такое развитие дел - фантастика.
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10.12.2020 09:48 Ответить
Суд возобновил рассмотрение иска о возврате "Приватбанка" Коломойскому - Цензор.НЕТ 7169
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10.12.2020 09:48 Ответить
"Порошенко: судебная реформа - одно из главных решений моего президентства"
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10.12.2020 11:09 Ответить
Суд возобновил рассмотрение иска о возврате "Приватбанка" Коломойскому - Цензор.НЕТ 1794
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10.12.2020 09:50 Ответить
"мы надеялись, что (сюда вписать фамилию любого президента Украины) сможет..." На чем, б.ять, ваша надежда основана была?????"
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10.12.2020 11:12 Ответить
Даже Израиль признал , что коломойский воровал у Прват банка , только Украина не может, видимо снова виноваты евреи а ?
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10.12.2020 13:45 Ответить
Знакомые евреи говорят, что виноваты жиды. Да, так и говорят, что эти жиды проклятые, по которым цугундер плачет, нашу страну (Украину) доведут до ручки. Жидами не рождаются, жидами становятся, как и хохлами.
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10.12.2020 15:44 Ответить
В Израиле есть евреи, а жидов нет, ну может сотая доля процента беглецов кидал типа Савицкого Эдика-педика.
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10.12.2020 15:48 Ответить
Давайте Беню отправим в Америку. Сразу вся проблема решится.
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10.12.2020 09:50 Ответить
Частями...
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10.12.2020 09:56 Ответить
Зеля против. Его шавки уже заявили, что не выдадут мафиози Бенито.
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10.12.2020 09:56 Ответить
мне интересно, откуда ещё 40 процентов дебилов, которые доверяют Болику. два года назад ещё ладно, актёр всех уделал, а сейчас?
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10.12.2020 10:02 Ответить
Пока оружие массового поражения зомбоящик не будет мочить Бубочку, как мочили ПП, доверяющих ему лохов будет немало. Пока послушного Бене и Ахмету Зелю не мочат на самых смотримых населением "Г+Г", "Украина" да и Пинчуковых "ICTV", СТБ, он будет на плаву.
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10.12.2020 10:10 Ответить
А, что , самим слабо..!?
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10.12.2020 10:19 Ответить
Хрустальный шар мне подсказывает, что судьи , БЕСКОРЫСТНО прислуживающие каломойше, покинут этот мир гораздо раньше, чем могли бы....В лучшем случае, будут доживать как Кернес....
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10.12.2020 09:53 Ответить
в Лондоне будут доживать как Гонтарева.
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10.12.2020 09:57 Ответить
За Зе?
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10.12.2020 09:59 Ответить
от перестановки слагаемых, сумма не меняется. вообще без разницы Зе, Бе, Пе или Юля. одна команда, газ +35 процентов, электрика плюс сколько с сегоднешнего дня? Просто всех раком раставили, и пилят
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10.12.2020 10:07 Ответить
Интересно чьё бабло приват банк простил? В октябре 2020 государственный Приватбанк списал с баланса 38 млрд гривен неработающих кредитов
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10.12.2020 09:55 Ответить
С каких х. оно своё? Ты занимаешь бабло, выводишь на левые фирмы. Опять занимаешь у государства уже. И приватизируешь?
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10.12.2020 09:59 Ответить
Свое ли? Но суть верная. Он приложит все силы, чтобы научить идиотов думать. А вот что сделают идиоты - вопрос.
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10.12.2020 09:59 Ответить
Тоже верно
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10.12.2020 10:04 Ответить
От же поц вонючий!
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10.12.2020 09:56 Ответить
Суд возобновил рассмотрение иска о возврате "Приватбанка" Коломойскому-хозяину Украины и своих слуг с Буратиной.
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10.12.2020 09:59 Ответить
тарнш гаварітє...да пашлі би ви! тут бабуля править!
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10.12.2020 10:03 Ответить
Шкода, дуже зручний банчик, але свої копійчини потрібно виводить. Все, чого торкнуться новоявлені мідаси, перетворюється на лайно. Бєня, Зєля і Шмєля, ля-ля-яля-ля.
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10.12.2020 10:08 Ответить
крадене треба повертати рано чи пізно
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10.12.2020 10:09 Ответить
Радійте, зебіли, кожен з вас не тільки президент, а й власник Привату))
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10.12.2020 10:15 Ответить
Видишь суслика? Нет? А он есть ...
Пока у власти Зе, Беня незримо будет влиять на очень многие процессы в стране. Причем это влияние будет всегда только деструктивное!
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10.12.2020 10:35 Ответить
деньги любят тишину
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10.12.2020 10:38 Ответить
после того как судьи перестанут нести ответственность за принятие заведомо неправосудных решений, (кажись с 12.12.20), правосудие у нас в стране будет осуществляться крайне редко, как выигрыш в лотерею, а в основном решения судов будут зависеть от суммы вклада заинтересованных лиц..., ура, это победа, кульминация, так сказать, судебной реформы...
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10.12.2020 10:42 Ответить
аминь
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10.12.2020 10:46 Ответить
Суд поновив розгляд позову про повернення "Приватбанку" Коломойському - Цензор.НЕТ 5447
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10.12.2020 11:07 Ответить
Суд поновив розгляд позову про повернення "Приватбанку" Коломойському - Цензор.НЕТ 2106
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10.12.2020 11:09 Ответить
Бородата жіночка ніяк не вгамується Суд поновив розгляд позову про повернення "Приватбанку" Коломойському - Цензор.НЕТ 8306
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10.12.2020 11:24 Ответить

Хіба можна забанити ідею?
@__M_s_n__

9 грудня 2020: ЄС надає Україні допомогу в розмірі 600 млн. євро за клоунські обіцянки проведення реформ і боротьби з корупцією.

10 грудня 2020: суд поновлює розгляд справи про повернення Привату Коломойському.

Господи, як же соромно за цих у…х шулерів.
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10.12.2020 12:07 Ответить
Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
10 Декабря 12:40 0

0
Шулер Зеленський - тільки ЄС надала фінансову допомогу, відновився суд по Приватбанку

Вчора стало відомо, що ЄС виділив макрофінансову допомогу Україні у 600 млн.євро на боротьбу з коронавірусом. Європа бачить катастрофічний стан української медицини, що завдяки банді Зеленського неспроможна протидіяти пандемії, та вирішила врятувати українців.
Виділення 20 мільярдів гривень повинно закрити основні потреби у боротьбі з пандемією. Але особисто у мене є обґрунтовані підозри, що цю фінансову допомогу Зеленський та його люди просто розкрадуть. Чому? Простий приклад, як тільки стало відомо про виділення грошей вчора - сьогодні колегія суддів Північного апеляційного господарського суду у складі Віталія Корсака, Ольги Попікова і Олексія Евсикова скасувала рішення судді Господарського суду міста Києва Людмили Шкурдовой про призупинення розгляду позову екс-власників «ПриватБанку» Ігоря Коломойського і Triantal Investments про повернення їм акцій. Куплені судді з особистого дозволу Зеленського наплювавши на «антіколомойський» закон та порушення строків апеляції, відновила виробництво щодо скасування націоналізації ПриватБанку.
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10.12.2020 13:29 Ответить
Всього 1 відсоток "щирих" українців в Україні, а володіють 95% всим багатством. А про це демали 73% дебілів? Вони готові ще раз Бені віддати 5,5 млрд. доларів США? Готові ще раз віддати свої депозити в цьому банку? Все що накопили замість своїх дітей готові дебіли віддати бабці з бородою.
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10.12.2020 13:47 Ответить
Заспокойтесь уже фанати П, не було там 73%, все це маніпуляції виборчих штабів та усіх "своїх" виборчих комісій. Явка на виборах Я не Лоха не була більшою ніж на минувших місцевих.
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10.12.2020 17:23 Ответить
 
 