Суд возобновил рассмотрение иска о возврате "Приватбанка" Коломойскому

Коллегия судей Северного апелляционного хозяйственного суда в составе Виталия Корсака, Ольги Попиковой и Алексея Евсикова отменила решение судьи Хозяйственного суда города Киева Людмилы Шкурдовой о приостановлении рассмотрения иска экс-владельцев "Приватбанка" Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой пресс-службу "Приватбанка".

"Апелляционная инстанция, несмотря на нарушенные сроки подачи апелляции одним из ответчиков по делу и действие так называемого "антиколомойського" закона, фактически возобновила производство по отмене национализации "Приватбанка"", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, судья хозсуда Киева Людмила Шкурдова 16 октября приостановила рассмотрение иска экс-владельцев "Приватбанка" Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций до решения дела, которое рассматривается в суде административной юрисдикции на уровне апелляции о законности национализации банка.

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Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций "Приватбанка", о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Суд 9 апреля удовлетворил ходатайство истцов о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций "Приватбанка" и одновременно отклонил ходатайство Минфина, который просил оставить исковое заявление без рассмотрения. Тогда же к списку ответчиков были добавлены Нацбанк Украины, НКЦБФР, "Приватбанк", а также хранители "Укрэксимбанк" и "Солид Днипро".

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Затем заседание суда по иску неоднократно переносилось, а ходатайства ответчиков об отводе судьи Людмилы Шкурдовой отклонялись.