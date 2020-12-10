Суд возобновил рассмотрение иска о возврате "Приватбанка" Коломойскому
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Коллегия судей Северного апелляционного хозяйственного суда в составе Виталия Корсака, Ольги Попиковой и Алексея Евсикова отменила решение судьи Хозяйственного суда города Киева Людмилы Шкурдовой о приостановлении рассмотрения иска экс-владельцев "Приватбанка" Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой пресс-службу "Приватбанка".
"Апелляционная инстанция, несмотря на нарушенные сроки подачи апелляции одним из ответчиков по делу и действие так называемого "антиколомойського" закона, фактически возобновила производство по отмене национализации "Приватбанка"", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, судья хозсуда Киева Людмила Шкурдова 16 октября приостановила рассмотрение иска экс-владельцев "Приватбанка" Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций до решения дела, которое рассматривается в суде административной юрисдикции на уровне апелляции о законности национализации банка.
Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.
В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций "Приватбанка", о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Суд 9 апреля удовлетворил ходатайство истцов о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций "Приватбанка" и одновременно отклонил ходатайство Минфина, который просил оставить исковое заявление без рассмотрения. Тогда же к списку ответчиков были добавлены Нацбанк Украины, НКЦБФР, "Приватбанк", а также хранители "Укрэксимбанк" и "Солид Днипро".
Затем заседание суда по иску неоднократно переносилось, а ходатайства ответчиков об отводе судьи Людмилы Шкурдовой отклонялись.
Пожалуйста, подождите...
- а якщо не справиться? відповідали, що
- поміняють його...
зараз вони не тільки не міняють того, а навіть не признаються у своєму виборі,
і вже "видворяють" з країни коломойського
Для простых смертных такое развитие дел - фантастика.
Пока у власти Зе, Беня незримо будет влиять на очень многие процессы в стране. Причем это влияние будет всегда только деструктивное!
Хіба можна забанити ідею?
@__M_s_n__
9 грудня 2020: ЄС надає Україні допомогу в розмірі 600 млн. євро за клоунські обіцянки проведення реформ і боротьби з корупцією.
10 грудня 2020: суд поновлює розгляд справи про повернення Привату Коломойському.
Господи, як же соромно за цих у…х шулерів.
10 Декабря 12:40 0
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Шулер Зеленський - тільки ЄС надала фінансову допомогу, відновився суд по Приватбанку
Вчора стало відомо, що ЄС виділив макрофінансову допомогу Україні у 600 млн.євро на боротьбу з коронавірусом. Європа бачить катастрофічний стан української медицини, що завдяки банді Зеленського неспроможна протидіяти пандемії, та вирішила врятувати українців.
Виділення 20 мільярдів гривень повинно закрити основні потреби у боротьбі з пандемією. Але особисто у мене є обґрунтовані підозри, що цю фінансову допомогу Зеленський та його люди просто розкрадуть. Чому? Простий приклад, як тільки стало відомо про виділення грошей вчора - сьогодні колегія суддів Північного апеляційного господарського суду у складі Віталія Корсака, Ольги Попікова і Олексія Евсикова скасувала рішення судді Господарського суду міста Києва Людмили Шкурдовой про призупинення розгляду позову екс-власників «ПриватБанку» Ігоря Коломойського і Triantal Investments про повернення їм акцій. Куплені судді з особистого дозволу Зеленського наплювавши на «антіколомойський» закон та порушення строків апеляції, відновила виробництво щодо скасування націоналізації ПриватБанку.