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Новини Коронавірус і карантин
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Запалення очей є симптомом COVID-19, - дослідження

Учені з Університету Англія Раскін (ARU) дійшли висновку, що одним із характерних симптомів раннього прояву COVID-19 є запалені очі.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі BMJ Open Ophthalmology, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Дослідники провели опитування серед пацієнтів із підтвердженим коронавірусом і склали перелік ранніх симптомів захворювання. Серед 83 учасників опитування 90% осіб відзначили втому, 76% - лихоманку, 70% - втрату нюху і смаку, 66% - сухий кашель.

Водночас 81% інфікованих вказали, що на ранній стадії COVID-19 вони мали проблеми з очима. У 18% опитаних була світлобоязнь або збільшена чутливість до світла, у 17% - свербіж в очах, а у 16% - біль в очах. Більшість учасників відзначили, що вони мали ці симптоми близько двох тижнів.

У той же час жоден з опитаних не говорив про слизові виділення або різі в очах, які є характерними ознаками бактеріальних інфекцій.

На думку вчених, потрібно чітко відрізняти кон'юнктивіт від симптомів коронавірусної інфекції, а біль в очах визнати значущим симптомом раннього прояву COVID-19.

Дослідники зазначають, що вивчення цього прояву важливо також тому, що воно вказує на ще один можливий шлях проникнення коронавірусу SARS-CoV-2 в організм і дозволяє краще відстежити шляхи його поширення.

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дослідження (605) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
скоро будут писать что если человек видит рост тарифов и цен в магазинах и платежках что законы не работают а во власти сидят идиоты и клоуны с придурками ворами вам на требование применить законы отвечают а какая разница а вам увеличили налоговую нагрузку а денег нет от слова вообще на хлеб не говоря на медицину-то у вас точно Ковид 19...
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10.12.2020 11:17
+4
Нема в медицині такого діагнозу - запалення ока. Це все одно що запалення живота. )))
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10.12.2020 10:43
+4
шо то переживать стал за око государево
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10.12.2020 11:15
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у власть придержащих ещё и воспаление хитрости наблюдается. причём непроходящее.
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10.12.2020 10:17 Відповісти
Нема в медицині такого діагнозу - запалення ока. Це все одно що запалення живота. )))
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10.12.2020 10:43 Відповісти
и геморрой тоже.
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10.12.2020 10:59 Відповісти
скоро будут писать что если человек видит рост тарифов и цен в магазинах и платежках что законы не работают а во власти сидят идиоты и клоуны с придурками ворами вам на требование применить законы отвечают а какая разница а вам увеличили налоговую нагрузку а денег нет от слова вообще на хлеб не говоря на медицину-то у вас точно Ковид 19...
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10.12.2020 11:17 Відповісти
шо то переживать стал за око государево
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10.12.2020 11:15 Відповісти
таки да))) денег нет, но вы держитесь))) азохен вэй!
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10.12.2020 11:20 Відповісти
...а еще гриппа и других ОРЗ, и не только...
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10.12.2020 12:27 Відповісти
Здається,що ще тільки срачку не внесли в симптоми короновірусу...
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10.12.2020 12:43 Відповісти


Помиляєтеся, внесли, і вже давно.
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10.12.2020 13:59 Відповісти
Давно внесли😁
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10.12.2020 15:19 Відповісти
извиняюсь, а о чем говорит желание многих вылизать, одному, чьоколядный глаз?
нэвжэ к прозрению......... одного
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10.12.2020 12:54 Відповісти
У переляканых какие только симптомы не проявляются. Все кроме здравых.
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10.12.2020 15:35 Відповісти
 
 