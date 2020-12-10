Запалення очей є симптомом COVID-19, - дослідження

Учені з Університету Англія Раскін (ARU) дійшли висновку, що одним із характерних симптомів раннього прояву COVID-19 є запалені очі.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі BMJ Open Ophthalmology, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Дослідники провели опитування серед пацієнтів із підтвердженим коронавірусом і склали перелік ранніх симптомів захворювання. Серед 83 учасників опитування 90% осіб відзначили втому, 76% - лихоманку, 70% - втрату нюху і смаку, 66% - сухий кашель.

Водночас 81% інфікованих вказали, що на ранній стадії COVID-19 вони мали проблеми з очима. У 18% опитаних була світлобоязнь або збільшена чутливість до світла, у 17% - свербіж в очах, а у 16% - біль в очах. Більшість учасників відзначили, що вони мали ці симптоми близько двох тижнів.

У той же час жоден з опитаних не говорив про слизові виділення або різі в очах, які є характерними ознаками бактеріальних інфекцій.

На думку вчених, потрібно чітко відрізняти кон'юнктивіт від симптомів коронавірусної інфекції, а біль в очах визнати значущим симптомом раннього прояву COVID-19.

Дослідники зазначають, що вивчення цього прояву важливо також тому, що воно вказує на ще один можливий шлях проникнення коронавірусу SARS-CoV-2 в організм і дозволяє краще відстежити шляхи його поширення.

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