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Воспаление глаз является симптомом COVID-19, - исследование

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Воспаление глаз является симптомом COVID-19, - исследование

Ученые из Университета Англия Раскин (ARU) пришли к выводу, что одним из характерных симптомов раннего проявления COVID-19 является воспаленные глаза.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале BMJ Open Ophthalmology, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Исследователи провели опрос среди пациентов с подтвержденным коровирусом и составили перечень ранних симптомов заболевания. Среди 83 участников опроса 90% лиц отметили усталость, 76% - лихорадку, 70% - потерю обоняния и вкуса, 66% - сухой кашель.

В то же время 81% инфицированных указали, что на ранней стадии COVID-19 они имели проблемы с глазами. У 18% опрошенных была светобоязнь или повышенная светочувствительность, у 17% - зуд в глазах, а у 16% - боль в глазах. Большинство участников отметили, что они имели эти симптомы около двух недель.

В то же время ни один из опрошенных не говорил о слизистых выделениях или резях в глазах, которые являются характерными признаками бактериальных инфекций.

По мнению ученых, нужно четко отличать конъюнктивит от симптомов коронавирусной инфекции, а боль в глазах признать значимым симптомом раннего проявления COVID-19.

Исследователи отмечают, что изучение этого проявления важно также потому, что оно указывает на еще один возможный путь проникновения коронавируса SARS-CoV-2 в организм и позволяет лучше отследить пути его распространения.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
Запалення очей є симптомом COVID-19, - дослідження - Цензор.НЕТ 6352 скоро будут писать что если человек видит рост тарифов и цен в магазинах и платежках что законы не работают а во власти сидят идиоты и клоуны с придурками ворами вам на требование применить законы отвечают а какая разница а вам увеличили налоговую нагрузку а денег нет от слова вообще на хлеб не говоря на медицину-то у вас точно Ковид 19...
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10.12.2020 11:17
+4
Нема в медицині такого діагнозу - запалення ока. Це все одно що запалення живота. )))
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10.12.2020 10:43
+4
шо то переживать стал за око государево
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10.12.2020 11:15
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у власть придержащих ещё и воспаление хитрости наблюдается. причём непроходящее.
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10.12.2020 10:17 Ответить
Нема в медицині такого діагнозу - запалення ока. Це все одно що запалення живота. )))
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10.12.2020 10:43 Ответить
и геморрой тоже.
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10.12.2020 10:59 Ответить
Запалення очей є симптомом COVID-19, - дослідження - Цензор.НЕТ 6352 скоро будут писать что если человек видит рост тарифов и цен в магазинах и платежках что законы не работают а во власти сидят идиоты и клоуны с придурками ворами вам на требование применить законы отвечают а какая разница а вам увеличили налоговую нагрузку а денег нет от слова вообще на хлеб не говоря на медицину-то у вас точно Ковид 19...
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10.12.2020 11:17 Ответить
шо то переживать стал за око государево
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10.12.2020 11:15 Ответить
таки да))) денег нет, но вы держитесь))) азохен вэй!
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10.12.2020 11:20 Ответить
...а еще гриппа и других ОРЗ, и не только...
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10.12.2020 12:27 Ответить
Здається,що ще тільки срачку не внесли в симптоми короновірусу...
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10.12.2020 12:43 Ответить
Запалення очей є симптомом COVID-19, - дослідження - Цензор.НЕТ 7864

Помиляєтеся, внесли, і вже давно.
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10.12.2020 13:59 Ответить
Давно внесли😁
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10.12.2020 15:19 Ответить
извиняюсь, а о чем говорит желание многих вылизать, одному, чьоколядный глаз?
нэвжэ к прозрению......... одного
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10.12.2020 12:54 Ответить
У переляканых какие только симптомы не проявляются. Все кроме здравых.
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10.12.2020 15:35 Ответить
 
 