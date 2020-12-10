Воспаление глаз является симптомом COVID-19, - исследование

Ученые из Университета Англия Раскин (ARU) пришли к выводу, что одним из характерных симптомов раннего проявления COVID-19 является воспаленные глаза.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале BMJ Open Ophthalmology, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Исследователи провели опрос среди пациентов с подтвержденным коровирусом и составили перечень ранних симптомов заболевания. Среди 83 участников опроса 90% лиц отметили усталость, 76% - лихорадку, 70% - потерю обоняния и вкуса, 66% - сухой кашель.

В то же время 81% инфицированных указали, что на ранней стадии COVID-19 они имели проблемы с глазами. У 18% опрошенных была светобоязнь или повышенная светочувствительность, у 17% - зуд в глазах, а у 16% - боль в глазах. Большинство участников отметили, что они имели эти симптомы около двух недель.

В то же время ни один из опрошенных не говорил о слизистых выделениях или резях в глазах, которые являются характерными признаками бактериальных инфекций.

По мнению ученых, нужно четко отличать конъюнктивит от симптомов коронавирусной инфекции, а боль в глазах признать значимым симптомом раннего проявления COVID-19.

Исследователи отмечают, что изучение этого проявления важно также потому, что оно указывает на еще один возможный путь проникновения коронавируса SARS-CoV-2 в организм и позволяет лучше отследить пути его распространения.

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