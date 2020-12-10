Президент Нацакадемії аграрних наук підозрюється в отриманні хабаря - елітного позашляховика, - Нацполіція. ФОТО

Президент Національної академії аграрних наук України повідомлено про підозру в отриманні хабаря. Керівник НААН отримав в "нагороду" - елітний позашляховик - за включення особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків.

Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацполіції.

"Слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили президента Національної академії аграрних наук України в одержанні неправомірної вигоди. Правоохоронці встановили, що посадовець сприяв зарахуванню особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і подальшій передачі відповідних матеріалів на розгляд Президії НААН. За свою допомогу фігурант отримав "подяку" - елітний позашляховик", - підкреслюється в повідомленні.

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Наразі слідчі повідомили президенту Національної академії аграрних наук України про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також повідомлення про підозру іншим фігурантам, причетним до цього правопорушення.

Як передає пресцентр СБУ, "за версією досудового слідства, чиновник отримав елітний автомобіль за включення претендента в список на вакансію академіка. За "подарунок" він також гарантував подальшу передачу необхідних матеріалів на розгляд Президії НААН України".

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи і притягнення до відповідальності інших причетних осіб.





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