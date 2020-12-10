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Новини
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Президент Нацакадемії аграрних наук підозрюється в отриманні хабаря - елітного позашляховика, - Нацполіція. ФОТО

Президент Нацакадемії аграрних наук підозрюється в отриманні хабаря - елітного позашляховика, - Нацполіція. ФОТО

Президент Національної академії аграрних наук України повідомлено про підозру в отриманні хабаря. Керівник НААН отримав в "нагороду" - елітний позашляховик - за включення особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків.

Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацполіції.

"Слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили президента Національної академії аграрних наук України в одержанні неправомірної вигоди. Правоохоронці встановили, що посадовець сприяв зарахуванню особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і подальшій передачі відповідних матеріалів на розгляд Президії НААН. За свою допомогу фігурант отримав "подяку" - елітний позашляховик", - підкреслюється в повідомленні.

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Наразі слідчі повідомили президенту Національної академії аграрних наук України про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також повідомлення про підозру іншим фігурантам, причетним до цього правопорушення.

Як передає пресцентр СБУ, "за версією досудового слідства, чиновник отримав елітний автомобіль за включення претендента в список на вакансію академіка. За "подаруноквін також гарантував подальшу передачу необхідних матеріалів на розгляд Президії НААН України".

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи і притягнення до відповідальності інших причетних осіб.

Президент Нацакадемії аграрних наук підозрюється в отриманні хабаря - елітного позашляховика, - Нацполіція 01
Президент Нацакадемії аграрних наук підозрюється в отриманні хабаря - елітного позашляховика, - Нацполіція 02
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Автор: 

корупція (4681) НААН (45)


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Топ коментарі
+6
По-моему пришло время разогнать академиков на пенсию и закрыть эту каталажку. Науку "перебросить" в университеты. Заодно и усилив требования к умственным способностям абитуриентов. Крепко усилив.
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10.12.2020 10:34
+4
В університетах з наукою ще більш плачевна ситуація.
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10.12.2020 11:12
+3
Там її немає взагалі.
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10.12.2020 12:10
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По-моему пришло время разогнать академиков на пенсию и закрыть эту каталажку. Науку "перебросить" в университеты. Заодно и усилив требования к умственным способностям абитуриентов. Крепко усилив.
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10.12.2020 10:34 Відповісти
Ага,хто ж тоді у масках ходити буде...)
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10.12.2020 10:52 Відповісти
В університетах з наукою ще більш плачевна ситуація.
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10.12.2020 11:12 Відповісти
Там її немає взагалі.
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10.12.2020 12:10 Відповісти
Реформа науки и образования? И кому это надо? Клоунам?
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10.12.2020 12:18 Відповісти
А говорят наука в застое))))
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10.12.2020 10:34 Відповісти
развели преза как лоха. зачем ему внедорожник, если уже все дороги привели в отличное состояние? )
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10.12.2020 10:45 Відповісти
это как монолитный золотой телевизор - "его не смотрят, его показывают!"
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10.12.2020 11:06 Відповісти
НАУ це той що в Голосіївському районі столиці,чи якись клон...
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10.12.2020 10:54 Відповісти
Это НААН. В центре. НАУ - это ныне НУБИП, на Голосеево.
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10.12.2020 12:12 Відповісти
Дякую...
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10.12.2020 14:03 Відповісти
Він закінчив НАУ (факультет захисту рослин,агрохімік виходить).Глянула на його біографію,фактично він лише рік після аспірантури працював в УСХА,а потім пішли керівні посади і посади в держадміністраціях,міністерстві.Цікаво,коли він займався практичною наукою?І як,де?
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10.12.2020 14:40 Відповісти
Видно це зараз не потрібно.Головне гроші носити куди і треба,і підписувати папірці...
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10.12.2020 18:04 Відповісти
Есть хоть одна гос контора, где нет коррупции? Это просто шок. Помножить свою репутацию просто на ноль. Как дорогостоящие шлюхи берут внедорожниками
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10.12.2020 10:56 Відповісти
Ловят? Как поймают, непременно на кол посадить!
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10.12.2020 11:05 Відповісти
Докдаун заробатывает как может)
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10.12.2020 11:14 Відповісти
https://www.unn.com.ua/ru/news/1907123-venetsianska-komisiya-vvazhaye-rishennya-ksu-neobgruntovanim Венецианская комиссия считает решение КСУ необоснованным. ... Авторы документа рекомендовали парламенту возобновить ответственность за сообщение ложных сведений. Законом, однако, указывают эксперты, могут быть предусмотрены различные санкции в зависимости от тяжести содеянного.
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10.12.2020 12:07 Відповісти
Это не там,где недавно схрон с оружием нашли?
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10.12.2020 12:31 Відповісти
И шьо ви думаете себе, этот претендент, этот внедорожник за зарплату купил? Его тоже надо перетрахивать, что б все нажитое взятками отдал сиротам.
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10.12.2020 13:07 Відповісти
Суд вероятнее отпустит, найдут там родственников или просто преступника мудью
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22.05.2021 09:35 Відповісти
 
 