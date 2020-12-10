Поліція затримала на Дніпропетровщині банду грабіжників, яка під приводом перевірки лічильників грабувала і била літніх людей. ФОТОрепортаж
Поліція затримала етнічну злочинну групу, учасники якої під приводом перевірки лічильників грабували літніх людей. П'ятеро затриманих підозрюються в скоєнні злочинів на території Дніпропетровської, Полтавської та Кіровоградської областей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Дніпропетровській області.
За даними відомства, 8 грудня до поліції Марганця надійшло повідомлення про те, що до будинку місцевих мешканців увірвалися троє невідомих осіб у масках. Нападники били та душили 79-річного чоловіка та його 80-річну дружину вимагаючи у них гроші. Потім, заволодівши мобільним телефоном та близько 20 тисячами гривень, покинули місце злочину.
Днем раніше у Апостолівському районі двоє чоловіків та жінка проникли у будинок 74-річного чоловіка. Зловмисники заволоділи його пенсійним посвідченням та банківською карткою.
Як з'ясували правоохоронці до вчинення цих злочинів причетні три жінки і двоє чоловіків віком від 25 до 59 років.
Зловмисники під виглядом перевірки лічильників проникали в приміщення літніх людей, після чого били їх і грабували.
9 грудня співробітниками управління карного розшуку в ході проведення оперативних заходів затримано всіх членів злочинної групи.
Під час обшуків в автомобілі затриманих правоохоронці вилучили речові докази, що підтверджують їх причетність до пограбувань, а також дві гранати "РГД-5".
Наразі всіх фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За даними фактами слідчими відкриті кримінальні провадження за ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 13 років із конфіскацією майна.
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ЗЕ власть делает абсолютно то же самое со всей Украиной и никто их не задерживает.
Где справедливость?