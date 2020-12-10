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Новини Силовики
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Поліція затримала на Дніпропетровщині банду грабіжників, яка під приводом перевірки лічильників грабувала і била літніх людей. ФОТОрепортаж

Поліція затримала етнічну злочинну групу, учасники якої під приводом перевірки лічильників грабували літніх людей. П'ятеро затриманих підозрюються в скоєнні злочинів на території Дніпропетровської, Полтавської та Кіровоградської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Дніпропетровській області.

За даними відомства, 8 грудня до поліції Марганця надійшло повідомлення про те, що до будинку місцевих мешканців увірвалися троє невідомих осіб у масках. Нападники били та душили 79-річного чоловіка та його 80-річну дружину вимагаючи у них гроші. Потім, заволодівши мобільним телефоном та близько 20 тисячами гривень, покинули місце злочину.

Днем раніше у Апостолівському районі двоє чоловіків та жінка проникли у будинок 74-річного чоловіка. Зловмисники заволоділи його пенсійним посвідченням та банківською карткою.

Поліція затримала на Дніпропетровщині банду грабіжників, яка під приводом перевірки лічильників грабувала і била літніх людей 01

Як з'ясували правоохоронці до вчинення цих злочинів причетні три жінки і двоє чоловіків віком від 25 до 59 років.

Зловмисники під виглядом перевірки лічильників проникали в приміщення літніх людей, після чого били їх і грабували.

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9 грудня співробітниками управління карного розшуку в ході проведення оперативних заходів затримано всіх членів злочинної групи.

Поліція затримала на Дніпропетровщині банду грабіжників, яка під приводом перевірки лічильників грабувала і била літніх людей 02

Під час обшуків в автомобілі затриманих правоохоронці вилучили речові докази, що підтверджують їх причетність до пограбувань, а також дві гранати "РГД-5".

Наразі всіх фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даними фактами слідчими відкриті кримінальні провадження за ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 13 років із конфіскацією майна.

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Поліція затримала на Дніпропетровщині банду грабіжників, яка під приводом перевірки лічильників грабувала і била літніх людей 03
Фото: сайт Нацполіції

Поліція затримала на Дніпропетровщині банду грабіжників, яка під приводом перевірки лічильників грабувала і била літніх людей 04

Автор: 

побиття (931) напад (1118) пенсіонери (887) Нацполіція (15142) Правоохоронні органи (2707) силовики (2513)


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Топ коментарі
+8
Циганва.
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10.12.2020 11:56
+6
Ничего человеческого в них нет, прям как у зе)))
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10.12.2020 11:50
+5
Гниди
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10.12.2020 12:00
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По законам військового часу - розстріляти мародерів!
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10.12.2020 11:49 Відповісти
Ничего человеческого в них нет, прям как у зе)))
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10.12.2020 11:50 Відповісти
Циганва.
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10.12.2020 11:56 Відповісти
Гниди
показати весь коментар
10.12.2020 12:00 Відповісти
100%
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10.12.2020 12:17 Відповісти
под предлогом проверки счетчиков грабили пожилых людейИсточник: https://censor.net/ru/n3236108

ЗЕ власть делает абсолютно то же самое со всей Украиной и никто их не задерживает.

Где справедливость?
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10.12.2020 12:00 Відповісти
Стопудово, цигани. А на одній фотці Ф-1, а на другій РГД-5. Дурять нашого брата.
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10.12.2020 12:17 Відповісти
привязать к пушке и расстрелять.
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10.12.2020 12:24 Відповісти
Сотрудники облэнерго?
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10.12.2020 12:25 Відповісти
бгггг. цыгане контролёры. То что среди контролёров есть хоть один цыган, уже означает на 99.999% что то не контролёры. Ибо работающий цыган, это исключительная редкость.
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10.12.2020 12:53 Відповісти
 
 