СБУ обшукує офіс і житло ексголови Одеської облради Паращенка

Співробітники спецпідрозділу СБУ і слідчі облуправління Державної фіскальної служби проводять обшуки за місцем проживання і роботи колишнього голови Одеської обласної ради Сергія Паращенка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

"Слідчі дії працівники СБУ та ДФС проводять в маєтку ексголови облради на Французькому бульварі та за місцем роботи Паращенка, що пов'язано з можливими порушеннями податкового законодавства", - цитує агентство слова свого джерела в правоохоронних органах.

Сам Паращенко розмістив повідомлення на своїй сторінці у фейсбуці, підтвердивши проведення слідчих дій.

"У нас обшуки...", - зазначив ексголова облради.

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У пресслужбі облуправління СБУ підтвердили інформацію про проведення слідчих дій у приватному будинку Паращенка і пообіцяли пізніше дати розгорнутий коментар з цього приводу.

Із 2000 року підприємець Паращенко керує агрофірмою "Бургуджи", яка займається вирощуванням зернових культур на півдні Одещини, а також іншими підприємствами.

У 2010 році Паращенка обрали депутатом Одеської облради, працював у складі фракції Партії регіонів. У квітні 2019 був призначений тимчасовим виконувачем обов'язки Одеської ОДА, а пізніше став головою облради.

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