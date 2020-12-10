СБУ обыскивает офис и жилье экс-главы Одесского облсовета Паращенко
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Сотрудники спецподразделения СБУ и следователи облуправления Государственной фискальной службы проводят обыски по месту жительства и работы бывшего председателя Одесского областного совета Сергея Паращенко.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
"Следственные действия работники СБУ и ГФС проводят обыски в особняке экс-председателя облсовета на Французском бульваре и по месту работы Паращенко, что связано с возможными нарушениями налогового законодательства", - цитирует агентство слова своего источника в правоохранительных органах.
Сам Паращенко разместил сообщение на своей странице в Фейсбуке, подтвердив проведение следственных действий.
"У нас обыски..., - отметил экс-председатель облсовета.
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В пресс-службе облуправления СБУ подтвердили информацию о проведении следственных действий в частном доме Паращенко и пообещали позднее дать развернутый комментарий по этому поводу.
С 2000 года предприниматель Паращенко руководит агрофирмой "Бургуджи", которая занимается выращиванием зерновых культур на юге Одесской области, а также другими предприятиями.
В 2010 году Паращенко избрали депутатом Одесского облсовета. В апреле 2019 года был назначен временно исполняющим обязанности председателя Одесской ОГА, а позднее стал председателем облсовета.
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Накануне, 19 июня на дверях клуба села Яровое Тарутинского района Одесской области появилось объявление о собрании с указанием, что на собрании будет присутствовать сам председатель Одесского областного совета Сергей Паращенко.
Учитывая, что наша редакция уже несколько месяцев наблюдает за событиями вокруг «рейдерского» захвата кооператива «Яровской», собрание со столь высоким уровнем присутствия мы пропустить не могли и 20-го июня к 12:00 прибыли в село Яровое.
Сначала появился действующий руководитель предприятия Дмитрий Дмитриевич Чиканчи, который завидев прессу через некоторое время ретировался.
Вернулся Дмитрий Дмитриевич уже в сопровождении высоких гостей. Кроме председателя облсовета Паращенко, делегацию сопровождал сын председателя также Сергей и некий Гриша. Настроение у всех было хорошим.
Начал свое выступление Сергей Владимирович Паращенко с оговорке по-Фрейду, назвав село Яровое - Ярославкой. Не с проста ошибся. Далее Сергей Владимирович обозначил цель своего визита:рассказать о себе «любимом»;рассказ о ситуации в селе Яровое в частности и в Тарутинском районе в целом;рассказ о ситуации в Одесской области;пообещал затронуть децентрализацию и административную реформу;пообещал познакомить со своей деятельностью, как депутата и председателя областного совета;и после, пообещал ответить на вопросы из зала.
С первых минут своего общения с залом Сергей Паращенко высказывал свое недовольство присутствующими журналистами, которых он постоянно хотел куда-то переставить. Благо, присутствующие быстро указали, чтобы он стал за трибуной и не придирался к прессе.
Рассказав вкратце о своей истории, Паращенко решил перейти на болгарский, понимая, что мы его понять не сможем, а вот для большинства местного населения этот язык родной.
В процессе своего спича на болгарском языке, Сергей Владимирович постоянно обращался к директору ООО "Яровской" Дмитрию Чиканчи. Причем обращался не просто, он обращался, как хозяин к своему подчиненному. И хоть не всегда было ясно о чем они перекидывались словами, стало ясно - Паращенко приехал на собрание, как конечный бенефициар предприятия и Чиканчи, указанный в регистрационных документах, как конечный бенефициар абсолютно таким не является.
Где-то на 22 минуте он опять вспомнил за журналистов и плавно перешел на общение с нами, пытаясь, по всей видимости как-то вывести из себя представителей прессы, ведь для Сергея Владимировича представителями прессы являются только те, кого он знает лично.
Но поняв, что с нами не поспоришь, перешел опять на болгарский и начал рассказывать о том, что он потомственный крестьянин, подчеркивая о своей «подходящей наследственности», пытаясь быть ближе к людям плавно подводя к главному. Паращенко прямо указал, кого он укажет среди бенефициаров предприятия «Яровское». Это:его 25-летний сын Сергей Сергеевич Паращенко,некий Гриша,и все тот же Чиканчи.
Выступление самого Сергея Сергеевича Паращенко, которого пытались выдать за истинного владельца предприятия, не принесло никакого смыслового значения. С первых секунд своего выступления Сергей, как и его папа, сразу переключился на журналистов. По всей видимости это у него от папы - во всем винить журналистов.
Попытка пообщаться с новоназначенным хозяином Сергей Сергеевичем Паращенко оказалась неудачной, как на собрании так и после него. Его папа, председатель Одесского областного совета, постоянно перехватывал слово и ограждал сына от общения.
Несмотря на это, нам понятен главный итог собрания - громаде представлен, хоть и формальный, но все-таки «барин». Истинная цель захвата кооператива «Яровское» раскрыт: имущество, пока не документально, но все-таки переходит к семье председателя облсовета Паращенко С.В. И лицом этой «акции семьи Паращенко» становится Сергей Сергеевич Паращенко.
Будем дальше наблюдать за событиями вокруг «Яровского». Не забываем, чтобы официально стать учредителем ООО «Яровское» семье Паращенко необходимо отбиться от обиженных собственников в хозяйственном суде, по определению которого сейчас невозможно проводить никаких изменений в госреестр.
Дополнено: По информации, полученной после написания статьи, некий Гриша - это председатель Арцизского районного совета Юрий Христофорович Карабаджак.
Паращенко был явно готов на все для своего покровителя (и родственника?) Петра Порошенко.
Напомним, Паращенко назначили после отстранения Максима Степанова - который позже заявил, что его уволили за 2 недели до выборов за отказ незаконно скупать голоса и "нагибать" людей голосовать за Порошенко.
Нынешний губернатор Одесской области, являющийся при этом, по его словам, двоюродным братом уходящего главы государства, в данный момент вызывает массовое недовольство среди жителей Одессы. В частности, своей любовью к роскоши.
Все дело в том, что Сергей Паращенко, мало кого стыдясь, в кризисное для Украины время выстроил прямо у моря на Французском бульваре огромный дворец. И не какой-нибудь, а практически точную копию Одесского театра оперы и балета. Дом Сергея Паращенко был окутан ореолом загадочности, ведь никому изначально и в голову не могло прийти, что такой роскошный дворец выстраивает тогдашний депутат Одесского областного совета. Каких только версий не было: и что американцы строят, и арабы, которые хотят инвестировать в аграрный сектор… Но нет. Сам дом имеет площадь в 2000 кв.м. - и подземный паркинг для 10 автомобилей. А автомобили Сергей Паращенко любит дорогие, о них ниже в нашей статье.Не менее интересным является и транспорт, на котором передвигается Сергей Паращенко. Свое предпочтение он отдал легендарному Rolls-Royce за полмиллиона евро. Ездит Сергей Паращенко в сопровождении многочисленной охраны пугая обычных горожан своим грозным видом. Своей супруге Майе Сергей Паращенко приобрел новую Bentley Bentayga с блатными номерами «3333». За такой автомобиль Сергею Паращенко пришлось заплатить минимум 300 тысяч евро, то есть сумму в районе 10 миллионов грн. Стоит отметить, что это автомобили - не единственные из автопарка Сергея Паращенко. Еще у него можно увидеть такие элитные транспортные средства, как Porsche Cayenne, Lexus LX и «кубик» Mercedes. Примечательно, что в добавок ко всему этому у Сергея Паращенко есть квартира в Вене, расположенная в одном из элитных районов. Согласно словам очевидцев, летает он туда исключительно бизнес-классом.
Итак, откуда же деньги на весь этот праздник? Предположений на этот счет много, и ни одно из них не связано с легальными заработками.
Таким образом, ранее Сергей Паращенко славился тем, что фиктивно возмещал себе НДС якобы за экспорт сельскохозяйственной продукции. Конечно же, несуществующей. При этом речь идет о баснословных суммах - как минимум несколько миллионов долларов за год.
Нормальные люди не хвастаются своим достатком, и не пытаются выглядеть дороже и круче чем есть на самом деле. А у некоторых доходит до часов за 20 баксов (Билл Гейтс), простого дома, и фольксвагена обычного (Марк Цукерберг), ну или регулярных поездок в метро, потому что так дешевле и быстрее (Сергей Брин)... а вот наши багачи - посмешище. разница наверно в том что люди которые сами заработали - умеют считать каждую копейку и часто очень жадные, а люди которые украли - тратят направо и налево.