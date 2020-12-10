СБУ обыскивает офис и жилье экс-главы Одесского облсовета Паращенко

Сотрудники спецподразделения СБУ и следователи облуправления Государственной фискальной службы проводят обыски по месту жительства и работы бывшего председателя Одесского областного совета Сергея Паращенко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Следственные действия работники СБУ и ГФС проводят обыски в особняке экс-председателя облсовета на Французском бульваре и по месту работы Паращенко, что связано с возможными нарушениями налогового законодательства", - цитирует агентство слова своего источника в правоохранительных органах.

Сам Паращенко разместил сообщение на своей странице в Фейсбуке, подтвердив проведение следственных действий.

"У нас обыски..., - отметил экс-председатель облсовета.

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В пресс-службе облуправления СБУ подтвердили информацию о проведении следственных действий в частном доме Паращенко и пообещали позднее дать развернутый комментарий по этому поводу.

С 2000 года предприниматель Паращенко руководит агрофирмой "Бургуджи", которая занимается выращиванием зерновых культур на юге Одесской области, а также другими предприятиями.

В 2010 году Паращенко избрали депутатом Одесского облсовета. В апреле 2019 года был назначен временно исполняющим обязанности председателя Одесской ОГА, а позднее стал председателем облсовета.

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