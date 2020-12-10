Дробович про ексгумацію могили УПА на горі Монастир у Польщі: Якщо відкривати цю скриньку Пандори, це може закінчитися тривалими скандалами

Українська сторона вважає недоречним проведення Польщею ексгумації братської могили УПА на горі Монастир, це може відкрити скриньку Пандори з "неприємними, скандальними і політично заангажованими історіями".

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович, передає Цензор.НЕТ.

"Так, ми вважаємо це недоречним кроком",- сказав Дробович.

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За його словами, в тих місцях, де є легальні могили й встановлено законні пам’ятники, доцільність таких робіт сумнівна.

Дробович зазначив: якщо діяти за принципом "а давайте перевіримо, чи на Монастирі поховано більше чи менше людей", то далі таким же чином можна поставити питання щодо перевірки будь-якого іншого місця пам’яті.

Він звернув увагу, що на території України польських поховань значно більше, ніж українських у Польщі.

"Відповідно, якщо відчиняти цю скриньку Пандори, то це може закінчитися тривалими, неприємними, скандальними і політично заангажованими історіями", - вважає Дробович.

Голова УІНП зазначив: на аргумент польської сторони, що в братській могилі УПА може бути похована інша кількість людей, ніж це вказано на меморіальній плиті, українська сторона відповідає протоколом Анджея Пшевозніка (ексголова Ради охорони пам’яті боротьби і мучеництва Польщі – ред.), який патронував цей проєкт і в компетентності цієї людини не доводиться сумніватися.

"Це місце пам’яті створила Польська держава за кошти польських платників податків, і воно підпадає під режим охорони з тими таблицями й іменами, які там були", - додав голова УІНП.

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Він зауважив, що польська сторона після ексгумації хотіла б внести це місце пам’яті до переліку військових поховань. Утім, як наголосив Дробович, це місце пам’яті вже перебуває під охороною за програмою культурної спадщини гміни (адміністративна одиниця Польщі – ред.) на 2017-2020 роки.

Голова УІНП повідомив, що зараз українська сторона, як було заявлено на зустрічі президентів України і Польщі у жовтні, очікує, що у відповідь на отримання двох дозволів на пошукові роботи в Україні польська сторона відновить місце пам’яті на горі Монастир у первинному вигляді.

"Польща поки що не виконала зобов’язання щодо Монастиря, відтак Україна не дає погодження на наступні пошукові роботи. Як тільки домовленість буде виконана, УІНП надасть максимальне сприяння, щоб ІНП Польщі отримав необхідні дозволи на дослідження потенційних місць польських поховань на території України", - сказав Дробович.

Як повідомлялося, на горі Монастир поблизу села Верхрата Підкарпатського воєводства Польщі, неподалік кордону з Україною, розташована могила 62 вояків УПА, два кам’яні хрести 1940-х років з вирізьбленими зображеннями тризуба, а також пам’ятник. Надгробну плиту на могилі було встановлено в 2000 році. Вандали розбили її у 2015 році, а повністю знищили в січні цього року. Відновлення знищеної меморіальної плити на горі Монастир було передумовою для згоди української сторони щодо проведення пошуково-ексгумаційних робіт у польських місцях пам’яті в Україні.

Перед жовтневим візитом Президента Польщі Анджея Дуди в Україну польська сторона встановила на горі Монастир нову меморіальну плиту, але з іншим написом і без прізвищ загиблих. У відповідь на це в Києві попросили відновити меморіальну таблицю у первинному вигляді.

Загалом упродовж 2014-2020 років на півдні Польщі було знищено та осквернено вісім українських місць пам’яті. Відео та фото руйнувань цих пам'ятників часто першими публікували російські сайти та ресурси бойовиків на окупованих територіях України. Відтак, члени української громади Польщі відзначали, що на ці акти вандалізму треба дивитися у ширшому контексті ведення гібридної війни, спрямованої на погіршення польсько-українських відносин.