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Дробович про ексгумацію могили УПА на горі Монастир у Польщі: Якщо відкривати цю скриньку Пандори, це може закінчитися тривалими скандалами

Дробович про ексгумацію могили УПА на горі Монастир у Польщі: Якщо відкривати цю скриньку Пандори, це може закінчитися тривалими скандалами

Українська сторона вважає недоречним проведення Польщею ексгумації братської могили УПА на горі Монастир, це може відкрити скриньку Пандори з "неприємними, скандальними і політично заангажованими історіями".

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович, передає Цензор.НЕТ.

"Так, ми вважаємо це недоречним кроком",- сказав Дробович.

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За його словами, в тих місцях, де є легальні могили й встановлено законні пам’ятники, доцільність таких робіт сумнівна.

Дробович зазначив: якщо діяти за принципом "а давайте перевіримо, чи на Монастирі поховано більше чи менше людей", то далі таким же чином можна поставити питання щодо перевірки будь-якого іншого місця пам’яті.

Він звернув увагу, що на території України польських поховань значно більше, ніж українських у Польщі.

"Відповідно, якщо відчиняти цю скриньку Пандори, то це може закінчитися тривалими, неприємними, скандальними і політично заангажованими історіями", - вважає Дробович.

Голова УІНП зазначив: на аргумент польської сторони, що в братській могилі УПА може бути похована інша кількість людей, ніж це вказано на меморіальній плиті, українська сторона відповідає протоколом Анджея Пшевозніка (ексголова Ради охорони пам’яті боротьби і мучеництва Польщі – ред.), який патронував цей проєкт і в компетентності цієї людини не доводиться сумніватися.

"Це місце пам’яті створила Польська держава за кошти польських платників податків, і воно підпадає під режим охорони з тими таблицями й іменами, які там були", - додав голова УІНП.

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Він зауважив, що польська сторона після ексгумації хотіла б внести це місце пам’яті до переліку військових поховань. Утім, як наголосив Дробович, це місце пам’яті вже перебуває під охороною за програмою культурної спадщини гміни (адміністративна одиниця Польщі – ред.) на 2017-2020 роки.

Голова УІНП повідомив, що зараз українська сторона, як було заявлено на зустрічі президентів України і Польщі у жовтні, очікує, що у відповідь на отримання двох дозволів на пошукові роботи в Україні польська сторона відновить місце пам’яті на горі Монастир у первинному вигляді.

"Польща поки що не виконала зобов’язання щодо Монастиря, відтак Україна не дає погодження на наступні пошукові роботи. Як тільки домовленість буде виконана, УІНП надасть максимальне сприяння, щоб ІНП Польщі отримав необхідні дозволи на дослідження потенційних місць польських поховань на території України", - сказав Дробович.

Як повідомлялося, на горі Монастир поблизу села Верхрата Підкарпатського воєводства Польщі, неподалік кордону з Україною, розташована могила 62 вояків УПА, два кам’яні хрести 1940-х років з вирізьбленими зображеннями тризуба, а також пам’ятник. Надгробну плиту на могилі було встановлено в 2000 році. Вандали розбили її у 2015 році, а повністю знищили в січні цього року. Відновлення знищеної меморіальної плити на горі Монастир було передумовою для згоди української сторони щодо проведення пошуково-ексгумаційних робіт у польських місцях пам’яті в Україні.

Перед жовтневим візитом Президента Польщі Анджея Дуди в Україну польська сторона встановила на горі Монастир нову меморіальну плиту, але з іншим написом і без прізвищ загиблих. У відповідь на це в Києві попросили відновити меморіальну таблицю у первинному вигляді.

Загалом упродовж 2014-2020 років на півдні Польщі було знищено та осквернено вісім українських місць пам’яті. Відео та фото руйнувань цих пам'ятників часто першими публікували російські сайти та ресурси бойовиків на окупованих територіях України. Відтак, члени української громади Польщі відзначали, що на ці акти вандалізму треба дивитися у ширшому контексті ведення гібридної війни, спрямованої на погіршення польсько-українських відносин.

Автор: 

історія (1071) пам’ятник (928) пам’ять (1184) Польща (8489) УПА (136) ексгумація (141) Дробович Антон (83)


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Топ коментарі
+8
Оставьте покойников в покое.
Сколько можно?
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10.12.2020 16:41
+8
Ты забыл добавить - "какая разница".
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10.12.2020 17:00
+5
Не нужно пытаться исправлять ошибки прошлого!
Сосредоточьтесь на настоящем, иначе будет "наломано" новых дров.
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10.12.2020 16:56
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Оставьте покойников в покое.
Сколько можно?
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10.12.2020 16:41 Відповісти
Тю, ну найдут там еще 100 тел. Может быть идентифицируют кого... чем плохо?
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10.12.2020 16:48 Відповісти
Ты забыл добавить - "какая разница".
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10.12.2020 17:00 Відповісти
Внатуре! Какаяразница?
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10.12.2020 17:06 Відповісти
Ты совсем дурак? У кого-то из неидентифицированных могут быть родственники. Которые может до сих пор не знают, где их дед-прадед погиб. Так - узнают. Разве плохо?
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10.12.2020 17:08 Відповісти
Там был конкретный список и без этого. Учи матчасть.
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10.12.2020 17:44 Відповісти
Так а вдруг неполный? Вдруг открылись обстоятельства новые в результате расследования?
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10.12.2020 17:56 Відповісти
Щоб у тебе, кацапе не було могили
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10.12.2020 19:37 Відповісти
1) Сам такой.
2) А мне она сильно и не нужна.
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11.12.2020 09:36 Відповісти
ТАК МОЖНА СУМНІВАТИСЬ ЩОДО ЛЮБОГО ЗАХОРОНЕННЯ І ЩО ЦЕ БУДЕ
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10.12.2020 21:37 Відповісти
Это будет нормально. Если захоронение общее.
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11.12.2020 09:35 Відповісти
Ну так давай теперь все могилы расскапывать, ведь там могут быть захоронены не те? Если уж устраивать праздник шизофрении, то по полной.
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10.12.2020 21:49 Відповісти
Все не нужно. А вот общие - смысл есть. А то так можно было принять совковую версию истории и не париться.
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11.12.2020 09:35 Відповісти
Или таки есть шо скрывать?
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10.12.2020 17:56 Відповісти
Ты внатуре думаешь, что поляки будут украинцам без вести пропавших родственников да ещё и причастных к УПА искать? При этом заниматься ещё и исследованием ДНК ? Или может ЗЕ-влада подсуетится и это организует?
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10.12.2020 18:15 Відповісти
А чего нет. Мы же сними вроде на официальном уровне сотрудничаем на предмет восстановления исторической справедливости.
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11.12.2020 09:33 Відповісти
Сними розовые очки.
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11.12.2020 09:43 Відповісти
Не нужно пытаться исправлять ошибки прошлого!
Сосредоточьтесь на настоящем, иначе будет "наломано" новых дров.
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10.12.2020 16:56 Відповісти
Сказал Дробович про ексгумацію могили УПА на горі Монастир у Польщі: Якщо відкривати цю скриньку Пандори, це може закінчитися тривалими скандалами - Цензор.НЕТ 5634https://censor.net/ru/user/252465 Польше и Украине, чемпионам мира по копанию в прошлом.
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10.12.2020 17:18 Відповісти
Пока чемпионы по копанию в прошлом как раз поляки и кацапы. Украине до них еще очень далеко
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10.12.2020 17:59 Відповісти
Танці політиканів на кістках ....
Пам'ять та повага....
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10.12.2020 17:06 Відповісти
Гнида.
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10.12.2020 17:13 Відповісти
А в Грушовицах они уже востановили памятник?
Тогда тоже отмазку про ексгумацию придумали...
Оригинально...
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10.12.2020 17:21 Відповісти
Что пляки хотят там найти нового? Оставьте мертвых в покое.
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10.12.2020 18:01 Відповісти
Он ничего не хотят там найти, они просто ищут повод для того, чтобы не восстанавливать разрушенные могилы наших Героев.
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10.12.2020 22:00 Відповісти
Самое главное - в последнем параграфе новости.
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10.12.2020 18:25 Відповісти
Поляки в значній мірі реставрують пам"ятники на Личаківському і Янівському цвинтарах у Львові...На Личакові великі гробіці-замки в лісах і там прямо пише - роботи фінансуються польським якимось там фондом...забув...Ну а цвинтаж Орлєнт,де поховані польські пацани,школярі,гімназисти,що у часи ЗУНР билися з усусусами у Львові і загинули - так цей цвинтар взагалі відреставрований ними досконало...Чому ми не їдемо в Польщу і не ремонтуємо там поховання українців?..Грошей не виділяють?..Виділяють,спонсорують,дають...тільки їх розкрадають раніше,аніж вони дійдуть до тих,хто схоче поїхати...Пам"ятаю,як ми всі,львівяни,здавали гроші на пам"ятник Шевченкові...По п"ять купонів,так звані "цеглинки"...І все то в один момент десь пропало...І якби не діаспора...
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10.12.2020 18:47 Відповісти
А ты напомни, когда в Украине цинично уничтожали могилы поляков. А я потом напомню тебе случаи последних 5 лет, когда польские нацисты умышленно рушили надгробья украинцам.
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10.12.2020 19:16 Відповісти
Вся проблема может в том, что пшеконацисты уничтожают украинские могилы на оккупированных ними украинских землях и финансирование тут не причем? Или ты думаешь, что пшекские отморозки перестанут ненавидеть украинцев только потому, что мы построим там пантеоны и это остановит их вандализм?
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10.12.2020 21:59 Відповісти
На самом деле все гораздо проще чем может казаться. польские недоимперцы, страницу за страницей вырывают неудобную для них историю. Где они не оккупанты и убийцы, а мученики и борцы за светлое будущее. По факту, ляхи уже нагнули немцев, что те отстраивают им немецкий город даньциг, который нынче называют гданьском. На очереди клятые обкраевцы, которые не дали себя полонизировать и заковать в кайданы хоть уничтожить все присутствие Украины на холмщине, лемкивщине, пидляшши и засянни у них успешно получилось. А еще натанет тот день, когда ляхи начнут требовать от Украины платить компенсации за то украинский народ боролся с польскими оккупантами в первой половине 20 века.
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10.12.2020 19:27 Відповісти
Как по мне, своих воинов надо привезти в Украину и тут с почестями перезахоронить. Тоже самое сделать с польскими захоронениями, отдав им останки польских солдат.Дробович про ексгумацію могили УПА на горі Монастир у Польщі: Якщо відкривати цю скриньку Пандори, це може закінчитися тривалими скандалами - Цензор.НЕТ 1093
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10.12.2020 19:27 Відповісти
Могилы наших воинов находятся на УКРАИНСКОЙ земле временно оккупированной пшеками.
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10.12.2020 21:56 Відповісти
Никто не уважает слабаков, до тех пор пока мы будем прогибаться под кацапов, пшеков или мадьяров эти твари будут обтирать об нас ноги. На так называемую "эксгумацию" нужно отвечать адекватно и уничтожать могилы пшекских оккупантов в Украине. Потому что практика односторонних уступок показывает полный провал и приводит к еще большей наглости наших соседей.
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10.12.2020 21:54 Відповісти
 
 