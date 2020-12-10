Передумов для зустрічі в "нормандському форматі" поки немає, - Кравчук

Україна виконала пропозиції, вироблені 9 грудня 2019 року в Парижі в "нормандському форматі".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "LIGA.net" заявив глава делегації України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук.

"Поки не бачу (передумов. - Ред.) тому, що Росія висуває одну і ту ж тему: формально каже "так-так", і радники зустрічаються, щось говорять. Але фактично зараз Росія говорить" немає потреби зустрічатися в нормандському форматі тому, що не виконані завдання колишньої нормандської зустрічі 9 грудня", - зазначив Кравчук.

У той же час, за його словами, Україна виконала пропозиції, вироблені 9 грудня 2019 року в Парижі в "нормандському форматі".

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"Це стосується обміну, розмінування та пропускних пунктів. Ми ці положення виконали. Але зустрічних кроків від Росії не було. Навпаки, Москва зробила все, щоб блокувати цей процес. Керуючись політичними намірами, пропонуючи політичні вимоги замість конкретних кроків, росіяни фактично заблокували розроблені і подані Україною пропозиції", - підкреслив Кравчук.