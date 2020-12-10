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Новини Нормандські переговори
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Передумов для зустрічі в "нормандському форматі" поки немає, - Кравчук

Передумов для зустрічі в

Україна виконала пропозиції, вироблені 9 грудня 2019 року в Парижі в "нормандському форматі".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "LIGA.net" заявив глава делегації України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук.

"Поки не бачу (передумов. - Ред.) тому, що Росія висуває одну і ту ж тему: формально каже "так-так", і радники зустрічаються, щось говорять. Але фактично зараз Росія говорить" немає потреби зустрічатися в нормандському форматі тому, що не виконані завдання колишньої нормандської зустрічі 9 грудня", - зазначив Кравчук.

У той же час, за його словами, Україна виконала пропозиції, вироблені 9 грудня 2019 року в Парижі в "нормандському форматі".

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"Це стосується обміну, розмінування та пропускних пунктів. Ми ці положення виконали. Але зустрічних кроків від Росії не було. Навпаки, Москва зробила все, щоб блокувати цей процес. Керуючись політичними намірами, пропонуючи політичні вимоги замість конкретних кроків, росіяни фактично заблокували розроблені і подані Україною пропозиції", - підкреслив Кравчук.

Автор: 

Кравчук Леонід (546) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+14
шо, вам опять пописяли на морду переговорщики сраные?
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10.12.2020 17:30
+4
А очередное разведение,а точнее вывод ВСУ с территории Украины?Или это новогодний подарочек пуйлу, в довесок,чтоб еще раз позволил заглянуть в глаза?
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10.12.2020 17:35
+2
Назовите мне страну , которая шесть лет договаривается с террористами .
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10.12.2020 17:46
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шо, вам опять пописяли на морду переговорщики сраные?
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10.12.2020 17:30 Відповісти
Кравчук закликає ВР прийняти рішення ??? по форрмулі Штанмайра ... Ось чого йому хочеться щоб Медведчуку догодити...
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10.12.2020 17:47 Відповісти
мої три запитання про те - ЯКЕ РІШЕННЯ ВІН ПООБІЦЯВ КРЕМЛЯДЯМ (постанову, закон...)
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10.12.2020 17:48 Відповісти
Макарович что дальше, дальше что Макарович?
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10.12.2020 17:31 Відповісти
А очередное разведение,а точнее вывод ВСУ с территории Украины?Или это новогодний подарочек пуйлу, в довесок,чтоб еще раз позволил заглянуть в глаза?
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10.12.2020 17:35 Відповісти
Діду, Вова зібрався в рашистів сховатись? - його презсайт заявив, що він план Б відмінив й підмивається знову уХйлу у вічі( чи в одне око) дивитись.
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10.12.2020 17:37 Відповісти
Создатель кравчучки . Зеле пора включить мозги , хотя , о чём я ?
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10.12.2020 17:38 Відповісти
То что ВВХ-требует,ЗЕ- боится даже озвучить.
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10.12.2020 17:40 Відповісти
Закрыть воду,эл.энергию,пути сообщения с ОРДЛО-сговорчивее будут.
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10.12.2020 17:41 Відповісти
Хто буде- *****? Та йому на це начхати.
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10.12.2020 17:46 Відповісти
Назовите мне страну , которая шесть лет договаривается с террористами .
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10.12.2020 17:46 Відповісти
Так самоізольоване в бункері ***** ні за які коврижки нікуди звідти не вилізе.
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10.12.2020 17:45 Відповісти
Твой формат - поспал, пожрал, попердел и опять спать.. Проснулся, вытер слюни и опять возвращаешься к ежедневному "формату".
На покой, дедуля, на покой - колыхай свой маразм, а не выдумывай где, и в чем бы ещё крысомордому уступить.
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10.12.2020 17:52 Відповісти
Ну, нет- так нет ! Может пришло время беспилотников?
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10.12.2020 17:52 Відповісти
откажитесь от переговоров с русскими имперскими шовинистами. Вести с ними переговоры - это глупость!
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10.12.2020 17:54 Відповісти
Предпосылок для встречи в "нормандском формате" пока что нет, Кравчук: Песков не видит перспектив для встречи "нормандской четверки".
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10.12.2020 17:54 Відповісти
имперские шовинисты хотят оставить себе все захваченное и продвигаться дальше по стратегии уничтожения Украины - федерализировать ее и особые статусы и так далее и снять с себя санкции, а Украинские власти не могут капитулировать и народ их свергнет, если они попытаются, и смысла в таких переговорах нету! Украине нужно играть в долгую и вести холодную войну вместе с Западом против РФ. СССР тоже не за день рухнул. Первая холодная война почти пол века длилась, тут тоже игра в долгую, но надеюсь на настолько долго РФ продержится. Тут работает все так, что чем сильнее будет холодная война, тем она быстрее закончится и колос рухнет. Нужно душить РФ санкциями и перестать давать РФ деньги за ее ресурсы. Нужно убедить Запад переходить на другие виды энергии и нужно убедить покупать ресурсы у других стран и не кормить деньгами Имперскую Россию, ибо она за эти деньги чувствует себя великой и хочет завоевать мир. Не будет у РФ денег и она развалится!
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10.12.2020 18:06 Відповісти
русские больные имперским шовинизмом и фашизмом. И с ними не говорить надо, их давить надо холодной войной при помощи США и всего Запада и не только Запада, а и с Японией надо союз делать антироссийский и восток надо против РФ настраивать при помощи США и дальний восток и вообще весь мир надо против красной чумы настроить и РФ нужно уничтожать в первую очередь тем, что делает РФ сильной - это экспорт ее ресурсов и в первую очередь нужно закрыть экспорт нефти из РФ. И нужно убедить всех покупать нефть у других стран, а не РФ. Это хороший будет удар по РФ!!!
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10.12.2020 17:59 Відповісти
мені подобається Ваш "агресивний" оптімізм, але...ми лише фігура на шахівниці. Будь ласка пам'ятайте про це. А вже якою фігурою ми можем бути, ферзем чи пішаком...залежить виключно від нас.
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10.12.2020 18:37 Відповісти
Вот же гады,эти рашисты
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10.12.2020 19:27 Відповісти
Теперь понятно, почему террористы совместно с так называемым обсе, вытирают ноги об этих "членов украинской делегации ткг", у них нет ни капли самоуважения, беда только в том, что такое отношение к "членам украинской делегации ткг", переносится на Украину, хотя у этих "членов украинской делегации ткг" нет ничего общего с Украиной.
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11.12.2020 02:37 Відповісти
 
 