Релігійні діячі та правозахисники готові разом боротися з домашнім насильством

Відбулась дискусія на тему "Взаємодія релігійних і правозахисних співтовариств у протидії домашньому насильству в Україні".

Про це повідомляє Інститут релігійної свободи, інформує Цензор.НЕТ.

Дискусія була організована в партнерстві з Центром громадянських свобод.

Голова правління Інституту релігійної свободи Олександр Заєць пояснив, що ситуацію з насильством в сім'ї загострилася навесні з введенням карантину.

"Ініціатива Інституту релігійної свободи знайшла підтримку у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій та з боку Посольства Канади. Завдяки цій співпраці ми створили профільну міжконфесійну Робочу групу з протидії домашньому насильству та розпочали спільну просвітницьку кампанію "Зупини насильство!" за допомогою тематичного вебсайту family.org.ua та соціальних мереж", - сказав він.

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За словами представника Головуючого у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій архієпископа Євстратія, релігійні організації можуть вести не лише просвітницьку, а й душпастирську роботу з кривдниками задля зміни їхньої поведінки та зцілення стосунків там, де це можливо. Зокрема, Православна Церква України разом із "Елеос Україна" наразі працює над створенням шелтера у Київській області для постраждалих від насильства жінок.

Голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук звернула увагу, що питання домашнього насильства залишається прихованою проблемою, про яку небагато хто готовий говорити, в тому числі з жертв такого насильства. За її словами, ініціатива ІРС та Всеукраїнської Ради Церков щодо відкритого обговорення цієї проблеми є важливим кроком у напрямку мінімізації насильства в сім’ї.

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