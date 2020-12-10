Релігійні діячі та правозахисники готові разом боротися з домашнім насильством
Відбулась дискусія на тему "Взаємодія релігійних і правозахисних співтовариств у протидії домашньому насильству в Україні".
Про це повідомляє Інститут релігійної свободи, інформує Цензор.НЕТ.
Дискусія була організована в партнерстві з Центром громадянських свобод.
Голова правління Інституту релігійної свободи Олександр Заєць пояснив, що ситуацію з насильством в сім'ї загострилася навесні з введенням карантину.
"Ініціатива Інституту релігійної свободи знайшла підтримку у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій та з боку Посольства Канади. Завдяки цій співпраці ми створили профільну міжконфесійну Робочу групу з протидії домашньому насильству та розпочали спільну просвітницьку кампанію "Зупини насильство!" за допомогою тематичного вебсайту family.org.ua та соціальних мереж", - сказав він.
За словами представника Головуючого у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій архієпископа Євстратія, релігійні організації можуть вести не лише просвітницьку, а й душпастирську роботу з кривдниками задля зміни їхньої поведінки та зцілення стосунків там, де це можливо. Зокрема, Православна Церква України разом із "Елеос Україна" наразі працює над створенням шелтера у Київській області для постраждалих від насильства жінок.
Голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук звернула увагу, що питання домашнього насильства залишається прихованою проблемою, про яку небагато хто готовий говорити, в тому числі з жертв такого насильства. За її словами, ініціатива ІРС та Всеукраїнської Ради Церков щодо відкритого обговорення цієї проблеми є важливим кроком у напрямку мінімізації насильства в сім’ї.
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Свт. Иоанн Златоуст
А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую
Подобно тому, как в том случае, когда Спаситель говорит, что "кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной", разумеет не одно только это обидное слово, но и вообще всякое поношение, так и здесь Он не только предписывает, чтобы мы переносили великодушно одни заушения, но чтобы мы не смущались и всяким другим страданием. Вот почему, как и там Он избрал обиду самую чувствительную, так и здесь упомянул об ударе по щеке, который считается особенно позорным и составляющим великую обиду. Давая эту заповедь, Спаситель имеет в виду пользу и наносящего удары, и терпящего их. В самом деле, если обиженный вооружится тем любомудрием, которому научает Спаситель, то он не будет и думать, что потерпел обиду, он даже не будет и чувствовать обиды, почитая себя скорее ратоборцем, чем человеком, которого бьют. А обижающий, будучи пристыжен, не только не нанесет второго удара, хотя бы он был лютее всякого зверя, но и за первый будет крайне обвинять себя. Поистине, ничто так не удерживает обижающих, как кроткое терпение обижаемых. Оно не только удерживает их от дальнейших порывов, но еще заставляет раскаяться и в прежних, и делает то, что они отходят от обиженных, удивляясь их кротости, и наконец, из неприятелей и врагов делаются не только их друзьями, но даже самыми близкими людьми и рабами. Наоборот, мщение производит совершенно противные следствия. Оно обоим причиняет стыд, ожесточает их и еще больше воспламеняет гнев, и зло, простираясь далее, доводит нередко до смерти. Вот почему Спаситель заушаемому не только запретил гневаться, но и повелел насытить желание ударяющего так, чтобы вовсе и неприметно было, что ты первый удар претерпел невольно. Действительно, таким образом ты поразишь бесстыдного гораздо чувствительнее, чем в том случае, если бы ты ударил его рукою, и из бесстыдного сделаешь его кротким.
Беседы на Евангелие от Матфея.
😇
😇
Так что какие там религиозные лидеры чё хотят сделать то?
Лишь языческие правила адекватны. Но веру и устои предков признают несколько процентов населения. Благо хоть цифра неустанно растёт...
Вы первоисточник читали самостоятельно?
А ты пойди и почитай, что-либо кроме иудее-арабских сказочек...
Так, что там насчет человеческих жертвоприношений в "человечном" язычестве. Бывало или христиане придумали? Где вы там адекватность увидели?
Тут обнаруживается, что вы не все язычество уважаете. Как вы его сортируете? Что думаете насчет верований в живой термоядерный Ярило или, что звезды пророчат судьбу? Во что вы верите?
Соломон сказал: всё от ума,
Иисус сказал: всё от сердца,
Маркс сказал: всё от потребностей,
Фрейд сказал: всё от секса,
Эйнштейн сказал: всё относительно…
Я сказал - відволікання уваги!
😇
"Состоялась дискуссия на тему "Взаимодействие религиозных и правозащитных сообществ в противодействии домашнему насилию в Украине".
Кардинал и галантерейщик - это сила!
Дальше дискуссий между ними по этому поводу, дело никуда не пойдёт, 100%.
1 - алкоголь.
2 - семейное эмоциональное насилие (скандалы - кто-то рот не может закрыть...)
Я наблюдал только это. Кто еще что видел?