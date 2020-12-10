"Религиозные деятели и правозащитники готовы вместе бороться с домашним насилием".

Состоялась дискуссия на тему "Взаимодействие религиозных и правозащитных сообществ в противодействии домашнему насилию в Украине".

Об этом сообщает Институт религиозной свободы, информирует Цензор.НЕТ.

Дискуссия была организована в партнерстве с Центром гражданских свобод.

Председатель правления Института религиозной свободы Александр Заяц пояснил, что ситуацию с насилием в семье обострилась весной с введением карантина.

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"Инициатива Института религиозной свободы нашла поддержку Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций и со стороны Посольства Канады. Благодаря этому сотрудничеству мы создали профильную межконфессиональную Рабочую группу по противодействию домашнему насилию и начали совместную просветительскую кампанию "Останови насилие" с помощью тематического флеш family.org.ua и социальных сетей", - сказал он.

По словам представителя Председателя Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций архиепископа Евстратия, религиозные организации могут вести не только просветительскую работу, но и пастырскую работу с обидчиками для изменения их поведения и исцеления отношений там, где это возможно. В частности, Православная Церковь Украина вместе с "Елеос Украина" сейчас работает над созданием шелтера в Киевской области для пострадавших от насилия женщин.

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Председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук обратила внимание, что вопрос домашнего насилия остается скрытой проблемой, о которой немногие готовы говорить, в том числе из жертв такого насилия. По ее словам, инициатива ИРС и Всеукраинского Совета Церквей по открытому обсуждению этой проблемы является важным шагом в направлении минимизации насилия в семье.