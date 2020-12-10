Религиозные деятели и правозащитники готовы вместе бороться с домашним насилием
Состоялась дискуссия на тему "Взаимодействие религиозных и правозащитных сообществ в противодействии домашнему насилию в Украине".
Об этом сообщает Институт религиозной свободы, информирует Цензор.НЕТ.
Дискуссия была организована в партнерстве с Центром гражданских свобод.
Председатель правления Института религиозной свободы Александр Заяц пояснил, что ситуацию с насилием в семье обострилась весной с введением карантина.
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"Инициатива Института религиозной свободы нашла поддержку Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций и со стороны Посольства Канады. Благодаря этому сотрудничеству мы создали профильную межконфессиональную Рабочую группу по противодействию домашнему насилию и начали совместную просветительскую кампанию "Останови насилие" с помощью тематического флеш family.org.ua и социальных сетей", - сказал он.
По словам представителя Председателя Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций архиепископа Евстратия, религиозные организации могут вести не только просветительскую работу, но и пастырскую работу с обидчиками для изменения их поведения и исцеления отношений там, где это возможно. В частности, Православная Церковь Украина вместе с "Елеос Украина" сейчас работает над созданием шелтера в Киевской области для пострадавших от насилия женщин.
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Председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук обратила внимание, что вопрос домашнего насилия остается скрытой проблемой, о которой немногие готовы говорить, в том числе из жертв такого насилия. По ее словам, инициатива ИРС и Всеукраинского Совета Церквей по открытому обсуждению этой проблемы является важным шагом в направлении минимизации насилия в семье.
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Свт. Иоанн Златоуст
А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую
Подобно тому, как в том случае, когда Спаситель говорит, что "кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной", разумеет не одно только это обидное слово, но и вообще всякое поношение, так и здесь Он не только предписывает, чтобы мы переносили великодушно одни заушения, но чтобы мы не смущались и всяким другим страданием. Вот почему, как и там Он избрал обиду самую чувствительную, так и здесь упомянул об ударе по щеке, который считается особенно позорным и составляющим великую обиду. Давая эту заповедь, Спаситель имеет в виду пользу и наносящего удары, и терпящего их. В самом деле, если обиженный вооружится тем любомудрием, которому научает Спаситель, то он не будет и думать, что потерпел обиду, он даже не будет и чувствовать обиды, почитая себя скорее ратоборцем, чем человеком, которого бьют. А обижающий, будучи пристыжен, не только не нанесет второго удара, хотя бы он был лютее всякого зверя, но и за первый будет крайне обвинять себя. Поистине, ничто так не удерживает обижающих, как кроткое терпение обижаемых. Оно не только удерживает их от дальнейших порывов, но еще заставляет раскаяться и в прежних, и делает то, что они отходят от обиженных, удивляясь их кротости, и наконец, из неприятелей и врагов делаются не только их друзьями, но даже самыми близкими людьми и рабами. Наоборот, мщение производит совершенно противные следствия. Оно обоим причиняет стыд, ожесточает их и еще больше воспламеняет гнев, и зло, простираясь далее, доводит нередко до смерти. Вот почему Спаситель заушаемому не только запретил гневаться, но и повелел насытить желание ударяющего так, чтобы вовсе и неприметно было, что ты первый удар претерпел невольно. Действительно, таким образом ты поразишь бесстыдного гораздо чувствительнее, чем в том случае, если бы ты ударил его рукою, и из бесстыдного сделаешь его кротким.
Беседы на Евангелие от Матфея.
😇
😇
Так что какие там религиозные лидеры чё хотят сделать то?
Лишь языческие правила адекватны. Но веру и устои предков признают несколько процентов населения. Благо хоть цифра неустанно растёт...
Вы первоисточник читали самостоятельно?
А ты пойди и почитай, что-либо кроме иудее-арабских сказочек...
Так, что там насчет человеческих жертвоприношений в "человечном" язычестве. Бывало или христиане придумали? Где вы там адекватность увидели?
Тут обнаруживается, что вы не все язычество уважаете. Как вы его сортируете? Что думаете насчет верований в живой термоядерный Ярило или, что звезды пророчат судьбу? Во что вы верите?
Соломон сказал: всё от ума,
Иисус сказал: всё от сердца,
Маркс сказал: всё от потребностей,
Фрейд сказал: всё от секса,
Эйнштейн сказал: всё относительно…
Я сказал - відволікання уваги!
😇
"Состоялась дискуссия на тему "Взаимодействие религиозных и правозащитных сообществ в противодействии домашнему насилию в Украине".
Кардинал и галантерейщик - это сила!
Дальше дискуссий между ними по этому поводу, дело никуда не пойдёт, 100%.
1 - алкоголь.
2 - семейное эмоциональное насилие (скандалы - кто-то рот не может закрыть...)
Я наблюдал только это. Кто еще что видел?