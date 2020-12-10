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Новини Агресія Росії проти України
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Виробники озброєння вимагають від Шмигаля внести зміни до постанови Кабміну. ДОКУМЕНТ

Виробники озброєння вимагають від Шмигаля внести зміни до постанови Кабміну. ДОКУМЕНТ

Голова Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України Андрій Сенченко звернувся до прем'єр-міністра Шмигаля з вимогою внести зміни до Постанови КМУ №1198, якою з 9 грудня забороняється передоплата за товари й послуги, придбані за рахунок бюджетних коштів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

У листі до очільника уряду Сенченко зазначає, що ухвалення постанови в чинній редакції унеможливлює фінансування замовлень на виготовлення сучасної військової техніки, озброєння і боєприпасів, а також проведення дослідно-конструкторських робіт у цій сфері.

Виробники озброєння вимагають від Шмигаля внести зміни до постанови Кабміну 01

Під загрозою зриву опинилися виробництво і постачання в інтересах Збройних сил протикорабельних комплексів "Нептун", РСЗВ "Вільха", САУ "Богдана" і багатьох інших позицій.

Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України просить в екстреному порядку внести до постанови №1198 зміни, які забезпечать безперебійне фінансування оборонних витрат.

Паралельно Асоціація надіслала листи до РНБО з проханням у невідкладному порядку вжити вичерпних заходів для внесення відповідних змін до постанови, а також до СБУ із закликом провести розслідування обставин, пов’язаних із підготовкою й ухваленням постанови №1198, встановити осіб, причетних до підготовки чинної редакції, і надати правову кваліфікацію їхнім діям.

"В умовах збройної агресії РФ, що триває вже сьомий рік, ухвалення урядом України такого рішення підриває обороноздатність нашої країни, є неприпустимим і має ознаки державної зради", – наголосив Сенченко.

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Автор: 

військово-промисловий комплекс (282) оборона (4776) зброя (7447) Сенченко (65) Шмигаль Денис (4566)


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На насрать Дениске на эту вашу оборону))))
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10.12.2020 19:35 Відповісти
сходи ка с ним и посрать и в спам...
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10.12.2020 20:07 Відповісти
За каких-то (грубо) полтора года все «погрузить» в хаос - нужно еще уметь.......😡
Точно что: ломать - не строить(с)....☹️
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10.12.2020 19:42 Відповісти
Эти шмыгали задрали уже. Пора что-то делать с ними.
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10.12.2020 19:46 Відповісти
все спишут на ковидку...еще и героями себя выставят
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10.12.2020 20:27 Відповісти
Зелені довбні не в змозі спочатку думати, консультуватись, вибудовувати перспективу і прораховувати наслідки, і лише після цього приймати рішення!
Працюють методом тика - "А давайте спробуєм ось так! - Спробували - "Ой, так погано виходить, давайте ліпше спробуємо ось так" - Спробували - "Ой-ой-ой, давайте вернемо все взад!".
Так і обісрались вже по всім фронтам!
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10.12.2020 21:21 Відповісти
Унеможливлює виготовлення зброї - так цим зеленим колаборантам це і потрібно. Не даремно ж ці хабані личинки кремлівської воші не виконали ЖОДНОЇ програми озброєнь!
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11.12.2020 07:37 Відповісти
 
 