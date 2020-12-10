Виробники озброєння вимагають від Шмигаля внести зміни до постанови Кабміну. ДОКУМЕНТ

Голова Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України Андрій Сенченко звернувся до прем'єр-міністра Шмигаля з вимогою внести зміни до Постанови КМУ №1198, якою з 9 грудня забороняється передоплата за товари й послуги, придбані за рахунок бюджетних коштів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

У листі до очільника уряду Сенченко зазначає, що ухвалення постанови в чинній редакції унеможливлює фінансування замовлень на виготовлення сучасної військової техніки, озброєння і боєприпасів, а також проведення дослідно-конструкторських робіт у цій сфері.

Під загрозою зриву опинилися виробництво і постачання в інтересах Збройних сил протикорабельних комплексів "Нептун", РСЗВ "Вільха", САУ "Богдана" і багатьох інших позицій.

Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України просить в екстреному порядку внести до постанови №1198 зміни, які забезпечать безперебійне фінансування оборонних витрат.

Паралельно Асоціація надіслала листи до РНБО з проханням у невідкладному порядку вжити вичерпних заходів для внесення відповідних змін до постанови, а також до СБУ із закликом провести розслідування обставин, пов’язаних із підготовкою й ухваленням постанови №1198, встановити осіб, причетних до підготовки чинної редакції, і надати правову кваліфікацію їхнім діям.

"В умовах збройної агресії РФ, що триває вже сьомий рік, ухвалення урядом України такого рішення підриває обороноздатність нашої країни, є неприпустимим і має ознаки державної зради", – наголосив Сенченко.

Читайте також: Кабмін після скандалу із закупівлею застарілої техніки змінив склад комісії з питань імпортозаміщення