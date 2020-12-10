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На АЕС у Фінляндії підвищений рівень радіації, реактор зупинили

На АЕС у Фінляндії підвищений рівень радіації, реактор зупинили

На АЕС Олкілоуто у Фінляндії виявили підвищений рівень радіації і зупинили реактор. На станції не виключають, що в реактор могла потрапити радіоактивна вода з системи фільтрації.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Позаштатна ситуація пов'язана з тим, що системи радіаційного моніторингу виявили підвищений рівень радіації всередині станції", - повідомив на пресконференції генеральний директор Центру ядерної та радіаційної безпеки STUK Петтері Тійппана.

Він запевнив, що "жителі прилеглої території перебувають у безпеці, ситуація для них не становить загрози".

За словами Тійппана, на станції негайно було вжито найвищі заходи захисту. Здійснено автоматичну екстрену зупинку реактора, що показав нештатну ситуацію.

"Наразі об'єкт перебуває в стабільному та безпечному стані. Сплески рівня радіації впродовж дня більше не спостерігалися, проте досі невідомо, чому підвищився рівень радіації на об'єкті", - сказав Тійппан.

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Як розповів генеральний директор власника АЕС, компанії Teollisuuden Voima (TVO) Ярмо Танхуа (Jarmo Tanhua), НП сталася всередині будівлі реактора, де рівень радіації зазвичай високий, тому робітники туди ніколи не заходять. "Тому подія не становила для них небезпеки", - вважає Танхуа.

Він не виключив, що "може йтися про фільтраційну систему очищення води реактора. Можливо, частина радіоактивної води потрапила в реактор, і тому спрацювала тривога. Але це ще з'ясовується".

Танхуа не зміг назвати, наскільки підвищився рівень радіації всередині станції.

За його словами, "це унікальний випадок в історії АЕС, раніше нічого подібного тут не траплялося".

Автор: 

аварія (560) АЕС (1145) Фінляндія (1300)


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Топ коментарі
+15
Фінляндія: трохи підвищився рівень радіоактивності в робочій зоні - реактор зупинили.
СРСР: "експеримент" продовжували, аж поки реактор не ****** нахій.
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10.12.2020 20:07
+12
"П*здец!" - сказал инженер, отвечающий за безопасность АЭС, по поводу потёкшей в кармане ручки. Но 15 человек всё равно поседели...
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10.12.2020 20:11
+6
Ищите гастарбайтера из Засрахи..
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10.12.2020 20:06
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10.12.2020 20:06 Відповісти
Не той випадок. Хто пустить кацапа навіть прибиральником на АЕС?
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10.12.2020 20:09 Відповісти
он сранишний - давно туда пробрался, ещё до *****, и уже вроде финном казался.., но хромосома, увы, хромосома болотная
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10.12.2020 20:21 Відповісти
Як в анекдоті - "я работаю на АЭС, а что делать? Жить-то надоть! Дома три голодных рта! И это только у младшего!.."
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10.12.2020 20:35 Відповісти
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10.12.2020 20:39 Відповісти
угу, с батоном российской колбасы из под Соснового Бора - вот вам и внезапное удвоение фона около финской атомной станции.
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10.12.2020 20:45 Відповісти
Фінляндія: трохи підвищився рівень радіоактивності в робочій зоні - реактор зупинили.
СРСР: "експеримент" продовжували, аж поки реактор не ****** нахій.
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10.12.2020 20:07 Відповісти
Ленинград в труху, ядерный пепел.
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10.12.2020 20:08 Відповісти
"П*здец!" - сказал инженер, отвечающий за безопасность АЭС, по поводу потёкшей в кармане ручки. Но 15 человек всё равно поседели...
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10.12.2020 20:11 Відповісти
Ну, я таки Cyberpunk 2077 дочекався. Ща пройду, і хоч потоп.
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10.12.2020 20:12 Відповісти
Потрібно закрити всі АЕС,про це скажуть фанатики зеленої енергії.
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10.12.2020 20:12 Відповісти
реакттор нельзя остановить....
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10.12.2020 20:13 Відповісти
Самые страшные слова в атомной энергетике: "Ой ***!"
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10.12.2020 20:16 Відповісти
ядерные станции самые чистые, пока не развалятся и не загрязнят все вокруг на века
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10.12.2020 20:17 Відповісти
Они никогда не развалятся. Рядом со старыми строят новые, а старые как хранилища ядерного топлива для потомков.
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10.12.2020 20:52 Відповісти
однако до сих пор неизвестно, почему повысился уровень радиации на объекте", - сказал Тийппан.

============
це якось троха насторожує...
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10.12.2020 20:25 Відповісти
До речі, Григорович обіцяє скоро ;Сталкер-2;.
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10.12.2020 20:25 Відповісти
угу, обицянки-цяцянки
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10.12.2020 20:36 Відповісти
Тут треба конкретизувати, який Григорович.
Якщо Сергій Григорович (GSC Game World), то це один контекст.
Якщо мається на увазі Рыгаровіч (Лукашеску), то виникають тривожні думки про Біларуську АЕС... і Сталкер-2 in real life... На АЕС у Фінляндії підвищений рівень радіації, реактор зупинили - Цензор.НЕТ 7795
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10.12.2020 21:03 Відповісти
Финам нужно ускорить строительство руснявой АЭС Ханхикиви. Иначе перебои будут чаще
На АЕС у Фінляндії підвищений рівень радіації, реактор зупинили - Цензор.НЕТ 1103
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10.12.2020 20:51 Відповісти
Это такая!! же утечка как и на....МКС. чтобы вы понимали механизм. Только не ищите тонкое русское сверло. Ну и понятно не заклеивайте скотчем. Не делайте глупых ошибок.
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10.12.2020 21:08 Відповісти
та шо там - просто в инэенера ручуа протекла, но сказали шо ОЙ, ручка протекла.
всем пофиг, а все чуть не наложили.... мало ли, компенсации мона поднять, - не получилось)
просто рядовой случай
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10.12.2020 21:23 Відповісти
\\\На станции не исключают, что в реактор могла попасть радиоактивная вода из системы фильтрации\\\
Может наоборот
в систему фильтрации могла попасть радиоактивная вода из реактора
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10.12.2020 22:39 Відповісти
 
 