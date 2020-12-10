На АЕС у Фінляндії підвищений рівень радіації, реактор зупинили

На АЕС Олкілоуто у Фінляндії виявили підвищений рівень радіації і зупинили реактор. На станції не виключають, що в реактор могла потрапити радіоактивна вода з системи фільтрації.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Позаштатна ситуація пов'язана з тим, що системи радіаційного моніторингу виявили підвищений рівень радіації всередині станції", - повідомив на пресконференції генеральний директор Центру ядерної та радіаційної безпеки STUK Петтері Тійппана.

Він запевнив, що "жителі прилеглої території перебувають у безпеці, ситуація для них не становить загрози".

За словами Тійппана, на станції негайно було вжито найвищі заходи захисту. Здійснено автоматичну екстрену зупинку реактора, що показав нештатну ситуацію.

"Наразі об'єкт перебуває в стабільному та безпечному стані. Сплески рівня радіації впродовж дня більше не спостерігалися, проте досі невідомо, чому підвищився рівень радіації на об'єкті", - сказав Тійппан.

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Як розповів генеральний директор власника АЕС, компанії Teollisuuden Voima (TVO) Ярмо Танхуа (Jarmo Tanhua), НП сталася всередині будівлі реактора, де рівень радіації зазвичай високий, тому робітники туди ніколи не заходять. "Тому подія не становила для них небезпеки", - вважає Танхуа.

Він не виключив, що "може йтися про фільтраційну систему очищення води реактора. Можливо, частина радіоактивної води потрапила в реактор, і тому спрацювала тривога. Але це ще з'ясовується".

Танхуа не зміг назвати, наскільки підвищився рівень радіації всередині станції.

За його словами, "це унікальний випадок в історії АЕС, раніше нічого подібного тут не траплялося".