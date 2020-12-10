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На АЭС в Финляндии повышен уровень радиации, реактор остановили

На АЭС в Финляндии повышен уровень радиации, реактор остановили

На АЭС Олкилоуто в Финляндии обнаружили повышенный уровень радиации и остановили реактор. На станции не исключают, что в реактор могла попасть радиоактивная вода из системы фильтрации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Внештатная ситуация связана с тем, что системы радиационного мониторинга обнаружили повышенный уровень радиации внутри станции", - сообщил на пресс-конференции генеральный директор Центра ядерной и радиационной безопасности STUK Петтери Тийппана.

Он заверил, что "жители прилегающей территории находятся в безопасности, ситуация для них не представляет угрозы".

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По словам Тийппана, на станции немедленно были приняты высшие меры защиты. Произведена автоматическая экстренная остановка реактора, показавшего нештатную ситуацию.

"В настоящее время объект находится в стабильном и безопасном состоянии. Всплески уровня радиации в течение дня больше не наблюдались, однако до сих пор неизвестно, почему повысился уровень радиации на объекте", - сказал Тийппан.

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Как рассказал генеральный директор владельца АЭС, компании Teollisuuden Voima Ярмо Танхуа, ЧП произошло внутри здания реактора, где уровень радиации обычно высок, поэтому рабочие туда никогда не заходят. "Поэтому происшествие не представляло для них опасности", - считает Танхуа.

Он не исключил, что "речь может идти о фильтрационной системе очистки воды реактора. Возможно, что часть радиоактивной воды попала в реактор и потому сработала тревога. Но это еще выясняется".

Танхуа пока не смог назвать, насколько повысился уровень радиации внутри станции.

По его словам, "это уникальный случай в истории АЭС, ранее ничего подобного здесь не происходило".

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Автор: 

авария (1284) АЭС (542) Финляндия (958)


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Топ комментарии
+15
Фінляндія: трохи підвищився рівень радіоактивності в робочій зоні - реактор зупинили.
СРСР: "експеримент" продовжували, аж поки реактор не ****** нахій.
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10.12.2020 20:07
+12
"П*здец!" - сказал инженер, отвечающий за безопасность АЭС, по поводу потёкшей в кармане ручки. Но 15 человек всё равно поседели...
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10.12.2020 20:11
+6
Ищите гастарбайтера из Засрахи..
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10.12.2020 20:06
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10.12.2020 20:06 Ответить
Не той випадок. Хто пустить кацапа навіть прибиральником на АЕС?
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10.12.2020 20:09 Ответить
он сранишний - давно туда пробрался, ещё до *****, и уже вроде финном казался.., но хромосома, увы, хромосома болотная
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10.12.2020 20:21 Ответить
Як в анекдоті - "я работаю на АЭС, а что делать? Жить-то надоть! Дома три голодных рта! И это только у младшего!.."
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10.12.2020 20:35 Ответить
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10.12.2020 20:39 Ответить
угу, с батоном российской колбасы из под Соснового Бора - вот вам и внезапное удвоение фона около финской атомной станции.
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10.12.2020 20:45 Ответить
Фінляндія: трохи підвищився рівень радіоактивності в робочій зоні - реактор зупинили.
СРСР: "експеримент" продовжували, аж поки реактор не ****** нахій.
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10.12.2020 20:07 Ответить
Ленинград в труху, ядерный пепел.
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10.12.2020 20:08 Ответить
"П*здец!" - сказал инженер, отвечающий за безопасность АЭС, по поводу потёкшей в кармане ручки. Но 15 человек всё равно поседели...
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10.12.2020 20:11 Ответить
Ну, я таки Cyberpunk 2077 дочекався. Ща пройду, і хоч потоп.
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10.12.2020 20:12 Ответить
Потрібно закрити всі АЕС,про це скажуть фанатики зеленої енергії.
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10.12.2020 20:12 Ответить
реакттор нельзя остановить....
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10.12.2020 20:13 Ответить
Самые страшные слова в атомной энергетике: "Ой ***!"
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10.12.2020 20:16 Ответить
ядерные станции самые чистые, пока не развалятся и не загрязнят все вокруг на века
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10.12.2020 20:17 Ответить
Они никогда не развалятся. Рядом со старыми строят новые, а старые как хранилища ядерного топлива для потомков.
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10.12.2020 20:52 Ответить
однако до сих пор неизвестно, почему повысился уровень радиации на объекте", - сказал Тийппан.

============
це якось троха насторожує...
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10.12.2020 20:25 Ответить
До речі, Григорович обіцяє скоро ;Сталкер-2;.
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10.12.2020 20:25 Ответить
угу, обицянки-цяцянки
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10.12.2020 20:36 Ответить
Тут треба конкретизувати, який Григорович.
Якщо Сергій Григорович (GSC Game World), то це один контекст.
Якщо мається на увазі Рыгаровіч (Лукашеску), то виникають тривожні думки про Біларуську АЕС... і Сталкер-2 in real life... На АЕС у Фінляндії підвищений рівень радіації, реактор зупинили - Цензор.НЕТ 7795
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10.12.2020 21:03 Ответить
Финам нужно ускорить строительство руснявой АЭС Ханхикиви. Иначе перебои будут чаще
На АЕС у Фінляндії підвищений рівень радіації, реактор зупинили - Цензор.НЕТ 1103
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10.12.2020 20:51 Ответить
Это такая!! же утечка как и на....МКС. чтобы вы понимали механизм. Только не ищите тонкое русское сверло. Ну и понятно не заклеивайте скотчем. Не делайте глупых ошибок.
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10.12.2020 21:08 Ответить
та шо там - просто в инэенера ручуа протекла, но сказали шо ОЙ, ручка протекла.
всем пофиг, а все чуть не наложили.... мало ли, компенсации мона поднять, - не получилось)
просто рядовой случай
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10.12.2020 21:23 Ответить
\\\На станции не исключают, что в реактор могла попасть радиоактивная вода из системы фильтрации\\\
Может наоборот
в систему фильтрации могла попасть радиоактивная вода из реактора
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10.12.2020 22:39 Ответить
 
 