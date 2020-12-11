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Новини Коронавірус і карантин
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"Полуничний язик": лікарі виявили нові симптоми COVID-19 у дітей

Американські лікарі знайшли незвичайні симптоми, які можуть свідчити про коронавірус у дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це пише газета Express.

Зокрема, дослідження американського некомерційного академічного медцентру Клініка Мейо показали у дітей з COVID-19, які страждають від мультисистемного запального синдрому (MIS-C), вірус викликає запалення серця, легенів, кровоносних судин, нирок, травної системи, мозку, шкіри або очей.

На цьому тлі вчені з медичної школи Гроссмана при Нью-Йоркському університеті вирішили вивчити наслідки коронавірусної інфекції для 35 дітей з MIS-C.

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Вони прийшли до висновку, що COVID-19 може викликати у них запалення шкірно-слизових поверхонь. Зокрема, у дітей були набряк очей, почервонілі щоки і "полуничний язик" (запалення сосочків язика).

На цьому тлі медики відзначили "істотний клінічний збіг" між запальним синдромом, який викликає коронавірус, і хворобою Кавасакі - рідкісним захворюванням, яке викликає запалення кровоносних судин у дітей.

Нагадаємо, що раніше в Нью-Йорку у 64 дітей виявили симптоми, які можуть бути пов'язані з викликуваним коронавірусом захворюванням.

Крім того, аналогічні випадки реєстрували і у Великій Британії. Такі діти страждали від болю в животі, набряку серця і "шлунково-кишкових" симптомів.

Автор: 

дослідження (606) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А шо будет если в конце первого-вначале-второго квартала когда нас будут вакцинировать коронавирус мутирует? что тогда?
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11.12.2020 14:19 Відповісти
А кто сказал, что мы войдем в число 4 млн счастливчиков?
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11.12.2020 14:38 Відповісти
В Британии первой вакцинировали 91 летнюю бабусю, а у нас первыми вакцинируют зелю и андреея Елдака
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11.12.2020 14:41 Відповісти
зеля через нос вакцинируется ))
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11.12.2020 14:54 Відповісти
не правильно.. беню, мертвечука, акаківа і ахметку..
в всі інші в загальну чергу

"начальство нужно знать в лицо" (с)
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11.12.2020 14:59 Відповісти
вони йому мутатор відірвуть
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11.12.2020 16:27 Відповісти
 
 