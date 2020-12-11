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Новости Коронавирус и карантин
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"Клубничный язык": врачи обнаружили новые симптомы COVID-19 у детей

Американские врачи нашли необычные симптомы, которые могут указывать на коронавирус у детей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом пишет газета Express.

В частности, исследования американського некоммерческого академического медцентра Клиника Мейо показали у детей с COVID-19, которые страдают от мультисистемного воспалительного синдрома (MIS-C), вирус вызывает воспаление сердца, легких, кровеносных сосудов, почек, пищеварительной системы, мозга, кожи или глаз.

На этом фоне ученые из медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете решили изучить последствия коронавирусной инфекции для 35 детей с MIS-C.

Они пришли к выводу, что COVID-19 может вызывать у них воспаление кожно-слизистых поверхностей. В частности, у детей были отек глаз, покрасневшие щеки и "клубничный язык" (воспаление сосочков языка).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воспаление глаз является симптомом COVID-19, - исследование

На этом фоне медики отметили "существенное клиническое совпадение" между воспалительным синдромом, который вызывает коронавирус, и болезнью Кавасаки – редким заболеванием, которое вызывает воспаление кровеносных сосудов у детей.

Напомним, что ранее в Нью-Йорке у 64 детей обнаружили симптомы, которые могут быть связаны с вызываемым коронавирусом заболеванием.

Кроме того, аналогичные случаи регистрировали и в Великобритании. Такие дети страдали от болей в животе, отека сердца и "желудочно-кишечных" симптомов.

исследование (567) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А шо будет если в конце первого-вначале-второго квартала когда нас будут вакцинировать коронавирус мутирует? что тогда?
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11.12.2020 14:19 Ответить
А кто сказал, что мы войдем в число 4 млн счастливчиков?
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11.12.2020 14:38 Ответить
В Британии первой вакцинировали 91 летнюю бабусю, а у нас первыми вакцинируют зелю и андреея Елдака
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11.12.2020 14:41 Ответить
зеля через нос вакцинируется ))
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11.12.2020 14:54 Ответить
не правильно.. беню, мертвечука, акаківа і ахметку..
в всі інші в загальну чергу

"начальство нужно знать в лицо" (с)
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11.12.2020 14:59 Ответить
вони йому мутатор відірвуть
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11.12.2020 16:27 Ответить
 
 