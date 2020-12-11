Зустріч радників "нормандської четвірки" можлива після 14 грудня, - Подоляк

Росія погодилася на проведення цієї зустрічі після об'єктивного аналізу процедури виконання угод паризького саміту.

Зустріч "нормандської четвірки" на рівні політичних радників повинна відбутися найближчим часом. Така зустріч можлива після 14 грудня. Про це заявив радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Росія погодилася на зустріч після проведення об'єктивного аналізу виконання угод паризького саміту.

"Росіяни довгий час не погоджувалися на таку зустріч. Але після того, як був проведений об'єктивний аналіз паризьких угод - що і як виконано, особливо в гуманітарній частині, розведенні, "перехідній" інфраструктурі - і публічно це було показано, очевидно, що і Франція, і Німеччина погодилися на те, що зустріч на рівні політичних радників потрібна. Тому довелося погодитися і Росії", - сказав Подоляк.

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Раніше радник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович заявив, що Росія хоче провести зустріч радників "нормандської четвірки" до кінця року.