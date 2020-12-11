УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11202 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
779 10

Зустріч радників "нормандської четвірки" можлива після 14 грудня, - Подоляк

Зустріч радників

Росія погодилася на проведення цієї зустрічі після об'єктивного аналізу процедури виконання угод паризького саміту.

Зустріч "нормандської четвірки" на рівні політичних радників повинна відбутися найближчим часом. Така зустріч можлива після 14 грудня. Про це заявив радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Росія погодилася на зустріч після проведення об'єктивного аналізу виконання угод паризького саміту.

"Росіяни довгий час не погоджувалися на таку зустріч. Але після того, як був проведений об'єктивний аналіз паризьких угод - що і як виконано, особливо в гуманітарній частині, розведенні, "перехідній" інфраструктурі - і публічно це було показано, очевидно, що і Франція, і Німеччина погодилися на те, що зустріч на рівні політичних радників потрібна. Тому довелося погодитися і Росії", - сказав Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку доби найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ поблизу Мар'їнки, Зайцевого і Водяного. Бойових втрат немає, - Міноборони

Раніше радник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович заявив, що Росія хоче провести зустріч радників "нормандської четвірки" до кінця року.

Автор: 

перемовини (2865) росія (65052) Подоляк Михайло (305)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Об этом заявил советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк, Источник: https://censor.net/ru/n3236410\\\\\\\\\\\

я видел немало .... фигни, но это....

Встреча советников "нормандской четверки" возможна после 14 декабря, - Подоляк - Цензор.НЕТ 4423
это как советник Министра по землетрясению
показати весь коментар
11.12.2020 14:48
+2
Какое одухотворьонное даунецкое лицо! Ну вылитый комсомольский лидер на зельоном раздербане!
показати весь коментар
11.12.2020 14:49
+2
Україна має припинити приймати участь в безглуздих активностях російських терористів! Пора вже починати ромовляти мовою ультиматумів. Ніяких зустрічей не має бути, поки не будуть виконані умови попередніх зустрічей - обмін полоненими, відкриття нових КПВВ, припинення вогню! Цей ідіотській біг по колу вже набрид!
показати весь коментар
11.12.2020 14:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Об этом заявил советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк, Источник: https://censor.net/ru/n3236410\\\\\\\\\\\

я видел немало .... фигни, но это....

Встреча советников "нормандской четверки" возможна после 14 декабря, - Подоляк - Цензор.НЕТ 4423
это как советник Министра по землетрясению
показати весь коментар
11.12.2020 14:48 Відповісти
Україна має припинити приймати участь в безглуздих активностях російських терористів! Пора вже починати ромовляти мовою ультиматумів. Ніяких зустрічей не має бути, поки не будуть виконані умови попередніх зустрічей - обмін полоненими, відкриття нових КПВВ, припинення вогню! Цей ідіотській біг по колу вже набрид!
показати весь коментар
11.12.2020 14:50 Відповісти
Какое одухотворьонное даунецкое лицо! Ну вылитый комсомольский лидер на зельоном раздербане!
показати весь коментар
11.12.2020 14:49 Відповісти
западляк, що ви ще наобіцяли *****?
Де ще раніше відвойовану теріторію погодилися передати свинособакам?
показати весь коментар
11.12.2020 14:49 Відповісти
точніше, не западляк, а зе-падляк
показати весь коментар
11.12.2020 14:50 Відповісти
Возможна и после 32го, и после 33го...
показати весь коментар
11.12.2020 14:50 Відповісти
Та они уже бухают, какие встречи после 14.
показати весь коментар
11.12.2020 14:50 Відповісти
заявил советник завхоза.. трындец карьера
показати весь коментар
11.12.2020 15:15 Відповісти
Интересно, что ермак-Козырь со своим офисом Капитуляции и Коррупции сдал кабаеву-кривоногих в этот раз?
показати весь коментар
11.12.2020 16:49 Відповісти
 
 