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Новости Агрессия России против Украины
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Встреча советников "нормандской четверки" возможна после 14 декабря, - Подоляк

Встреча советников

Россия согласилась на проведение данной встречи после объективного анализа процедуры выполнения соглашений парижского саммита.

Встреча "нормандской четверки" на уровне политических советников должна состояться в ближайшее время. Такая встреча возможна после 14 декабря. Об этом заявил советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Россия согласилась на встречу после проведения объективного анализа выполнений соглашений парижского саммита.

"Россияне долгое время не соглашались на такую встречу. Но после того, как был проведен объективный анализ парижских соглашений - что и как выполнено, особенно в гуманитарной части, разведения, "переходной" инфраструктуры - и публично это было показано, очевидно, что и Франция, и Германия согласились на то, что встреча на уровне политических советников нужна. Потому пришлось согласиться и России", - сказал Подоляк.

Ранее советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что Россия хочет провести встречу советников "нормандской четверки" до конца года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "План Б" по Донбассу отменяется: советник Ермака Подоляк заявил, что Зеленский продолжит переговоры с Путиным - это гораздо эффективнее

Автор: 

переговоры (4928) россия (95454) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+3
Об этом заявил советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк, Источник: https://censor.net/ru/n3236410\\\\\\\\\\\

я видел немало .... фигни, но это....

Встреча советников "нормандской четверки" возможна после 14 декабря, - Подоляк - Цензор.НЕТ 4423
это как советник Министра по землетрясению
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11.12.2020 14:48
+2
Какое одухотворьонное даунецкое лицо! Ну вылитый комсомольский лидер на зельоном раздербане!
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11.12.2020 14:49
+2
Україна має припинити приймати участь в безглуздих активностях російських терористів! Пора вже починати ромовляти мовою ультиматумів. Ніяких зустрічей не має бути, поки не будуть виконані умови попередніх зустрічей - обмін полоненими, відкриття нових КПВВ, припинення вогню! Цей ідіотській біг по колу вже набрид!
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11.12.2020 14:50
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Об этом заявил советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк, Источник: https://censor.net/ru/n3236410\\\\\\\\\\\

я видел немало .... фигни, но это....

Встреча советников "нормандской четверки" возможна после 14 декабря, - Подоляк - Цензор.НЕТ 4423
это как советник Министра по землетрясению
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11.12.2020 14:48 Ответить
Україна має припинити приймати участь в безглуздих активностях російських терористів! Пора вже починати ромовляти мовою ультиматумів. Ніяких зустрічей не має бути, поки не будуть виконані умови попередніх зустрічей - обмін полоненими, відкриття нових КПВВ, припинення вогню! Цей ідіотській біг по колу вже набрид!
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11.12.2020 14:50 Ответить
Какое одухотворьонное даунецкое лицо! Ну вылитый комсомольский лидер на зельоном раздербане!
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11.12.2020 14:49 Ответить
западляк, що ви ще наобіцяли *****?
Де ще раніше відвойовану теріторію погодилися передати свинособакам?
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11.12.2020 14:49 Ответить
точніше, не западляк, а зе-падляк
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11.12.2020 14:50 Ответить
Возможна и после 32го, и после 33го...
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11.12.2020 14:50 Ответить
Та они уже бухают, какие встречи после 14.
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11.12.2020 14:50 Ответить
заявил советник завхоза.. трындец карьера
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11.12.2020 15:15 Ответить
Интересно, что ермак-Козырь со своим офисом Капитуляции и Коррупции сдал кабаеву-кривоногих в этот раз?
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11.12.2020 16:49 Ответить
 
 