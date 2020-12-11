Встреча советников "нормандской четверки" возможна после 14 декабря, - Подоляк

Россия согласилась на проведение данной встречи после объективного анализа процедуры выполнения соглашений парижского саммита.

Встреча "нормандской четверки" на уровне политических советников должна состояться в ближайшее время. Такая встреча возможна после 14 декабря. Об этом заявил советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Россия согласилась на встречу после проведения объективного анализа выполнений соглашений парижского саммита.

"Россияне долгое время не соглашались на такую встречу. Но после того, как был проведен объективный анализ парижских соглашений - что и как выполнено, особенно в гуманитарной части, разведения, "переходной" инфраструктуры - и публично это было показано, очевидно, что и Франция, и Германия согласились на то, что встреча на уровне политических советников нужна. Потому пришлось согласиться и России", - сказал Подоляк.

Ранее советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что Россия хочет провести встречу советников "нормандской четверки" до конца года.

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