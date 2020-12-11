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Єврокомісія виділила 24 млн євро громадянському суспільству і ЗМІ Білорусі

Єврокомісія виділила 24 млн євро громадянському суспільству і ЗМІ Білорусі

Європейська комісія виділила 24 млн євро громадянському суспільству і ЗМІ Білорусі, а також студентам і підприємцям.

Крім того, пакет допомоги "EU4Belarus" поліпшить можливості медиків реагувати на пандемію COVID-19. Про це повідомляє сайт Європейської комісії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"За допомогою цього нещодавно прийнятого пакета підтримки ЄС чітко дає зрозуміти, що він стоїть на боці народу Білорусі і виконує зобов'язання посилити підтримку громадянського суспільства", - зазначив єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варга.

Єврокомісар зазначив, що величезна мужність білоруського народу, який мирно мобілізувався для захисту своїх прав, стала натхненною для представників ЄС.

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Він також висловився про готовність підтримати демократичні і мирні зміни в країні усіма наявними інструментами.

Ця програма - частина пакету на 53 мільйони євро, оголошеного в серпні. Він включає 3,7 мільйона євро надзвичайної допомоги, залученої відразу після початку політичної кризи в Білорусі після президентських виборів 9 серпня.

Автор: 

Білорусь (7927) Єврокомісія (2152) допомога (8334) Євросоюз (13388)


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Я, конечно, ни на что не намекаю, но вы сами обо всем догадались:
https://news.hvylya.net/221161-sostoyanie-kernesa-znachitelno-uhudshilos-smi У мэра Харькова Геннадия Кернеса, находящегося в берлинской клинике «Шарите», ухудшилось состояние. Как передает «Хвиля», об этом сообщает Телеграм-канал «Политика Страны». Отмечается, что эту информацию подтвердил друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс, рассказав, что у мэра Харькова полностью отказала вторая почка. «Сейчас Кернес находится на стопроцентном диализе (процесс искусственного выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма). На следующей неделе будем понимать, дадут ли врачи разрешение на его плановое возвращение в Харьков», - подчеркнул Фукс.
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11.12.2020 16:26 Відповісти
Еврокомиссия выделила 24 млн евро гражданскому обществу и СМИ Беларуси - Цензор.НЕТ 7878
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11.12.2020 16:26 Відповісти
заради Бацьки, відмовтесь!
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11.12.2020 16:28 Відповісти
Ну посмотрим, сколько мне придет. О результатах сообщу.
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11.12.2020 16:35 Відповісти
 
 