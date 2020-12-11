Єврокомісія виділила 24 млн євро громадянському суспільству і ЗМІ Білорусі
Європейська комісія виділила 24 млн євро громадянському суспільству і ЗМІ Білорусі, а також студентам і підприємцям.
Крім того, пакет допомоги "EU4Belarus" поліпшить можливості медиків реагувати на пандемію COVID-19. Про це повідомляє сайт Європейської комісії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"За допомогою цього нещодавно прийнятого пакета підтримки ЄС чітко дає зрозуміти, що він стоїть на боці народу Білорусі і виконує зобов'язання посилити підтримку громадянського суспільства", - зазначив єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варга.
Єврокомісар зазначив, що величезна мужність білоруського народу, який мирно мобілізувався для захисту своїх прав, стала натхненною для представників ЄС.
Він також висловився про готовність підтримати демократичні і мирні зміни в країні усіма наявними інструментами.
Ця програма - частина пакету на 53 мільйони євро, оголошеного в серпні. Він включає 3,7 мільйона євро надзвичайної допомоги, залученої відразу після початку політичної кризи в Білорусі після президентських виборів 9 серпня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://news.hvylya.net/221161-sostoyanie-kernesa-znachitelno-uhudshilos-smi У мэра Харькова Геннадия Кернеса, находящегося в берлинской клинике «Шарите», ухудшилось состояние. Как передает «Хвиля», об этом сообщает Телеграм-канал «Политика Страны». Отмечается, что эту информацию подтвердил друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс, рассказав, что у мэра Харькова полностью отказала вторая почка. «Сейчас Кернес находится на стопроцентном диализе (процесс искусственного выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма). На следующей неделе будем понимать, дадут ли врачи разрешение на его плановое возвращение в Харьков», - подчеркнул Фукс.