Єврокомісія виділила 24 млн євро громадянському суспільству і ЗМІ Білорусі

Європейська комісія виділила 24 млн євро громадянському суспільству і ЗМІ Білорусі, а також студентам і підприємцям.

Крім того, пакет допомоги "EU4Belarus" поліпшить можливості медиків реагувати на пандемію COVID-19. Про це повідомляє сайт Європейської комісії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"За допомогою цього нещодавно прийнятого пакета підтримки ЄС чітко дає зрозуміти, що він стоїть на боці народу Білорусі і виконує зобов'язання посилити підтримку громадянського суспільства", - зазначив єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варга.

Єврокомісар зазначив, що величезна мужність білоруського народу, який мирно мобілізувався для захисту своїх прав, стала натхненною для представників ЄС.

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Він також висловився про готовність підтримати демократичні і мирні зміни в країні усіма наявними інструментами.

Ця програма - частина пакету на 53 мільйони євро, оголошеного в серпні. Він включає 3,7 мільйона євро надзвичайної допомоги, залученої відразу після початку політичної кризи в Білорусі після президентських виборів 9 серпня.