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Еврокомиссия выделила 24 млн евро гражданскому обществу и СМИ Беларуси

Еврокомиссия выделила 24 млн евро гражданскому обществу и СМИ Беларуси

Европейская комиссия выделила 24 млн евро гражданскому обществу и СМИ Беларуси, а также студентам и предпринимателям.

Кроме того, пакет помощи "EU4Belarus" улучшит возможности медиков реагировать на пандемию COVID-19. Об этом сообщает сайт Европейской комиссии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"С помощью этого недавно принятого пакета поддержки ЕС четко дает понять, что он стоит на стороне народа Беларуси и выполняет обязательства усилить поддержку гражданского общества", - отметил еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи.

Еврокомиссар отметил, что огромное мужество белорусского народа, который мирно мобилизовался для защиты своих прав, стало вдохновляющим для представителей ЕС.

Он также высказался о готовности поддержать демократические и мирные изменения в стране всеми имеющимися инструментами.

Эта программа - часть пакета на 53 миллиона евро, объявленного в августе. Он включает 3,7 миллиона евро чрезвычайной помощи, привлеченной сразу после начала политического кризиса в Беларуси после президентских выборов 9 августа.

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Беларусь (7889) Еврокомиссия (1449) помощь (7789) Евросоюз (17107)


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Я, конечно, ни на что не намекаю, но вы сами обо всем догадались:
https://news.hvylya.net/221161-sostoyanie-kernesa-znachitelno-uhudshilos-smi У мэра Харькова Геннадия Кернеса, находящегося в берлинской клинике «Шарите», ухудшилось состояние. Как передает «Хвиля», об этом сообщает Телеграм-канал «Политика Страны». Отмечается, что эту информацию подтвердил друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс, рассказав, что у мэра Харькова полностью отказала вторая почка. «Сейчас Кернес находится на стопроцентном диализе (процесс искусственного выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма). На следующей неделе будем понимать, дадут ли врачи разрешение на его плановое возвращение в Харьков», - подчеркнул Фукс.
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11.12.2020 16:26 Ответить
Еврокомиссия выделила 24 млн евро гражданскому обществу и СМИ Беларуси - Цензор.НЕТ 7878
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11.12.2020 16:26 Ответить
заради Бацьки, відмовтесь!
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11.12.2020 16:28 Ответить
Ну посмотрим, сколько мне придет. О результатах сообщу.
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11.12.2020 16:35 Ответить
 
 