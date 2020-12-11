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Україна і Литва домовилися зміцнювати співробітництво в рамках Люблінського трикутника, - МЗС

Україна і Литва домовилися зміцнювати співробітництво в рамках Люблінського трикутника, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав Габріелюса Ландсберґіса з призначенням на посаду міністра закордонних справ Литви і запросив його здійснити візит в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Міністри високо оцінили стратегічний рівень відносин України і Литви і домовилися зміцнювати взаємодію в рамках Люблінського трикутника для протидії спільним викликам і загрозам.

Також сторони обговорили співпрацю двох країн у сфері міжнародної безпеки та домовилися співпрацювати в питанні постачання вакцини проти COVID-19.

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Автор: 

Литва (2392) Кулеба Дмитро (3604) Люблінський трикутник (23) Ландсбергіс Габріелюс (213)


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Segodnia utverdili novogo ministra vmesto LInkeviciusa.Vot onУкраина и Литва договорились укреплять сотрудничество в рамках Люблинского треугольника, - МИД - Цензор.НЕТ 9721
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11.12.2020 18:26 Відповісти
договорились договариватся ...і так вже 30 років
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11.12.2020 18:55 Відповісти
Дискутувати краще ніж ворогувати !!))
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11.12.2020 19:02 Відповісти
 
 