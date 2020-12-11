Україна і Литва домовилися зміцнювати співробітництво в рамках Люблінського трикутника, - МЗС
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав Габріелюса Ландсберґіса з призначенням на посаду міністра закордонних справ Литви і запросив його здійснити візит в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.
Міністри високо оцінили стратегічний рівень відносин України і Литви і домовилися зміцнювати взаємодію в рамках Люблінського трикутника для протидії спільним викликам і загрозам.
Також сторони обговорили співпрацю двох країн у сфері міжнародної безпеки та домовилися співпрацювати в питанні постачання вакцини проти COVID-19.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
vidasik
показати весь коментар11.12.2020 18:26 Відповісти Мені подобається 1
Yurii Sliusarchuk
показати весь коментар11.12.2020 18:55 Відповісти Мені подобається 0
Дмитро Черних #470343
показати весь коментар11.12.2020 19:02 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль