Україна і Литва домовилися зміцнювати співробітництво в рамках Люблінського трикутника, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав Габріелюса Ландсберґіса з призначенням на посаду міністра закордонних справ Литви і запросив його здійснити візит в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Міністри високо оцінили стратегічний рівень відносин України і Литви і домовилися зміцнювати взаємодію в рамках Люблінського трикутника для протидії спільним викликам і загрозам.

Також сторони обговорили співпрацю двох країн у сфері міжнародної безпеки та домовилися співпрацювати в питанні постачання вакцини проти COVID-19.

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