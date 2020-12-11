AstraZeneca починає співпрацювати з виробниками російської вакцини проти COVID-19
Британская компанія AstraZeneca почала клінічні дослідження комбінованого застосування своєї вакцини і російського препарату "Супутник V".
Про це повідомляється на російській версії сайту компанії, інформує Цензор.НЕТ. На глобальній версії сайту повідомлення відсутнє.
"Сьогодні ми оголошуємо про початок програми клінічних досліджень з оцінки безпеки та імуногенності комбінованого застосування вакцини AZD1222, розробленої компанією "АстраЗенека" спільно з Оксфордським університетом, і вакцини "Супутник V", розробленої Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені Н.Ф. Гамалії, за участю добровольців віком від 18 років і старших", - сказано в повідомленні.
У AstraZeneca зазначили, що дослідження різних режимів застосування вакцин необхідне для того, "щоб оцінити можливість створення більш гнучких програм вакцинації, які дадуть лікарям широкий вибір підходів до профілактики захворювання".
Британська компанія впевнена, що комбінації різних вакцин потенційно можуть викликати "стійкішу і тривалішу імунну відповідь".
В даний час компанія AstraZeneca вивчає можливості комбінації різних аденовірусних векторних вакцин.
"Комбінації різних вакцин можуть стати важливим кроком у профілактиці COVID-19 за рахунок посилення імунної відповіді і підвищення доступності препаратів", - заявили в компанії.
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Если иммунитет держится так мало - "круг ею разорвать" выйдет разве что если вакцинировать все 100% населения планеты. А так - имеет смысл только в качестве профилактики тем кому делается укол.
Я даже обещаний не слышал - когда привьют всё население (думаю речь идёт минимум о годе)
Самое интересное, что получается даже ваше население более-менее информацией владеет. По крайней мере, кто хочет - Вы, например. А у нас по мертветчуковским каналам такую ересь несут, что просто п-ц. Преподносят так, что Рашка уже начала массовую вакцинацию в своей стране и может при желании вакцинировать Украину - вакцины у нее завались. И бесполезно рассказывать, что там и сотни тысяч доз не выпущено, что пока массово выпустили только один компонент - не доходит.
Нет. В России НЕ завались вакцины. Её у нас критически мало. Каждая доза на счету. Вплоть до того - что приходится выбирать - кто ценнее. (я - вроде в очереди, а моих родителей точно исключили из очереди. Им более 65 лет и они не врачи, не учёные (или ещё кто то кто важен для страны до самой смерти) и не богаты чтоб заплатить за других). Мы не можем привезти вам грузовик вакцин (у нас самих его нету). Но мы можем рассказать вам как сделать НАШ (плохой или хороший - пока не ясно) - вариант вакцины. Быть может - это поможет вам спасти сколько то жизней (или не поможет - пока толком не ясно).
Короче, я считаю ,что будущее за новыми РНК-вакцинами, а там время покажет.
А рассказывать нам смысла нет. Вы выпустили обычную векторную вакцину по технологии, которой уже лет 50. Стариков вы не прививаете не потому, что на них вакцины нет, а потому, что тестировалось ваше Г только на молодых здоровых пациентах. Причем по всей видимости на сильно здоровых, так как тестирование на обычных людях в ОАЭ уже показало 86 процентов эффективности, а не 95. Если протестировать на стариках, то и побочек вылезет больше и эффективность окажется ниже. А это плохо для рекламы.
Само собой, что я не оспариваю того факта, что наша медицина и фармакология находится в гораздо более плачевном состоянии, чем ваша. Мы тут недавно фуфломицин утвердили после испытания на 30 пациентах (чуть больше, конечно, но сути не меняет). Но это не значит, что мы должны покупать Г, потому что сами не можем выпустить даже такого.
Бриты начали клинические исследова6ия совместные всего лишь. Наверное, рашкины представители на коленях ползали, чтобы вползти в категорию совместных опытов. Но наивных там нет. Единственное, что рашисты могут украсть разработанное бриттами, клептомания лечится только гильотиной Вовы путена и то ,другие подтянутся на его место
А вообще , честно было бы нагнуть Китай, чтобы они обеспечили всех, кого заразили, адекватной вакциной бесплатно. Или бы оплатили ее приобретение. Именно Китай виновен в распространении этой беды по всему миру. А теперь они якобы излечились и нашли новую тему - толкают по всему миру товар первой необходимости - тесты, маски, а в перспективе и вакцины.
З якого це переляку Китай має лікувати і щепити ковідних хворих по всьому світу - Китай своїх вилікував і вогнище інфекції в Ухані ліквідував. А дебіли ковтають наслідки свого злочинного "патріотизму" по всьому світу. Їх будуть карати з часом, але не всі того дочекаються...