AstraZeneca починає співпрацювати з виробниками російської вакцини проти COVID-19

Британская компанія AstraZeneca почала клінічні дослідження комбінованого застосування своєї вакцини і російського препарату "Супутник V".

Про це повідомляється на російській версії сайту компанії, інформує Цензор.НЕТ. На глобальній версії сайту повідомлення відсутнє.

"Сьогодні ми оголошуємо про початок програми клінічних досліджень з оцінки безпеки та імуногенності комбінованого застосування вакцини AZD1222, розробленої компанією "АстраЗенека" спільно з Оксфордським університетом, і вакцини "Супутник V", розробленої Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені Н.Ф. Гамалії, за участю добровольців віком від 18 років і старших", - сказано в повідомленні.

У AstraZeneca зазначили, що дослідження різних режимів застосування вакцин необхідне для того, "щоб оцінити можливість створення більш гнучких програм вакцинації, які дадуть лікарям широкий вибір підходів до профілактики захворювання".

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Британська компанія впевнена, що комбінації різних вакцин потенційно можуть викликати "стійкішу і тривалішу імунну відповідь".

В даний час компанія AstraZeneca вивчає можливості комбінації різних аденовірусних векторних вакцин.

"Комбінації різних вакцин можуть стати важливим кроком у профілактиці COVID-19 за рахунок посилення імунної відповіді і підвищення доступності препаратів", - заявили в компанії.