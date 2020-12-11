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Новости Коронавирус и карантин
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AstraZeneca начинает сотрудничать с производителями российской вакцины от COVID-19

AstraZeneca начинает сотрудничать с производителями российской вакцины от COVID-19

Британская компания AstraZeneca начала клинические исследования комбинированного применения своей вакцины и российского препарата "Спутник V".

Об этом сообщается на российской версии сайта компании, информирует Цензор.НЕТ. На глобальной версии сайта сообщение отсутствует.

"Сегодня мы объявляем о начале программы клинических исследований по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины AZD1222, разработанной компанией "АстраЗенека" совместно с Оксфордским университетом, и вакцины "Спутник V", разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, с участием добровольцев в возрасте от 18 лет и старше", – сказано в сообщении.

В AstraZeneca отметили, что исследование разных режимов применения вакцин необходимо для того, "чтобы оценить возможность создания более гибких программ вакцинации, которые дадут врачам широкий выбор подходов к профилактике заболевания".

Читайте на Цензор.НЕТ: Российской вакцины от COVID-19 не существует, а производить то, чего нет - невозможно, - Радуцкий

Британская компания уверена, что комбинации различных вакцин потенциально могут вызвать "более устойчивый и продолжительный иммунный ответ".

В настоящее время компания AstraZeneca изучает возможности комбинации разных аденовирусных векторных вакцин.

"Комбинации различных вакцин могут стать важным шагом в профилактике COVID-19 за счет усиления иммунного ответа и повышения доступности препаратов", - заявили в компании.

Также на Цензор.НЕТ: Ляшко об иммунитете от коронавируса после вакцинации: "Минимум 6-9 месяцев"

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вакцина (3815) Великобритания (4946) карантин (16729) россия (95454) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
заодно на аглицкие шпили можно глянуть!
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11.12.2020 19:23
+12
Шо, апять двух педов пошлют мазать какахами дверные ручки?
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11.12.2020 19:26
+10
Мало им "новичка" ? ..
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11.12.2020 19:25
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А смысл? Процентов у 70 в лучшем случае появится иммунитет, который будет работать месяца 3. Чтобы разорвать круг нужно привить процентов 60-70 населения.
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11.12.2020 23:18 Ответить
Ну хотя бы для того чтоб те кого привили - в ближайшие 3 месяца не заболели и не умерли (что особенно полезно для врачей).

Если иммунитет держится так мало - "круг ею разорвать" выйдет разве что если вакцинировать все 100% населения планеты. А так - имеет смысл только в качестве профилактики тем кому делается укол.
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11.12.2020 23:33 Ответить
60-70 процентов привить достаточно. Это работает с любой инфекцией, а не только с короной. В принципе, если привить стариков 60+, то для системы в целом это тоже даст облегчение. Но в любом случае речь идет о миллионах доз даже для нашей страны. А вы как бы больше.
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11.12.2020 23:41 Ответить
Вот потому её и не собираются продавать в готовом виде на экспорт.

Я даже обещаний не слышал - когда привьют всё население (думаю речь идёт минимум о годе)
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11.12.2020 23:46 Ответить
О годе речь идет в случае, если с Индией договоритесь о выпуске своей вакцины или той же AZ. Хотя на самом деле у вас там еще одна вакцина на подходе. О ней я ничего не слышал, но скорей всего она будет похожей.
Самое интересное, что получается даже ваше население более-менее информацией владеет. По крайней мере, кто хочет - Вы, например. А у нас по мертветчуковским каналам такую ересь несут, что просто п-ц. Преподносят так, что Рашка уже начала массовую вакцинацию в своей стране и может при желании вакцинировать Украину - вакцины у нее завались. И бесполезно рассказывать, что там и сотни тысяч доз не выпущено, что пока массово выпустили только один компонент - не доходит.
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11.12.2020 23:58 Ответить
Может уже и больше выпустили - не знаю, не отслеживаю. Но суть от этого не меняется.
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11.12.2020 23:59 Ответить
В активной фазе испытаний уже три вакцины. Спутник V - первая - естественный модифицированный вирус. Вторая - синтетический элемент вируса. Он не может нанести урон - но вызывает иммунный ответ. Третья - на основе нейтрализованного естественного коронавируса. Эта - самая перспективная. Её можно производить миллиардами доз (разведи культуру коронавируса хоть в ёмкости на миллион тонн, а потом добавь препарат который его в ПРАВИЛЬНОЙ степени нейтрализует). Но нужно убедиться что его достаточно нейтрализовали - и он ТОЧНО не может убить - но тем не менее вызывает иммунный ответ.

Нет. В России НЕ завались вакцины. Её у нас критически мало. Каждая доза на счету. Вплоть до того - что приходится выбирать - кто ценнее. (я - вроде в очереди, а моих родителей точно исключили из очереди. Им более 65 лет и они не врачи, не учёные (или ещё кто то кто важен для страны до самой смерти) и не богаты чтоб заплатить за других). Мы не можем привезти вам грузовик вакцин (у нас самих его нету). Но мы можем рассказать вам как сделать НАШ (плохой или хороший - пока не ясно) - вариант вакцины. Быть может - это поможет вам спасти сколько то жизней (или не поможет - пока толком не ясно).
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12.12.2020 01:38 Ответить
Миллиардами доз вакцину на основе естественного вируса производить ну просто неимоверно сложно, точнее нереально. Хотя бы потому, что вирус - не бактерия. Он не растет в питательной среде, ему нужна живая клетка, которую он же и убьет. Как ты его собираешься получать в большом количестве? Короче, нужен живой вирус, для которого нужна супер-лаборатория. Кроме того, иммунный ответ на такую вакцину вряд ли будет сильным и длительным, а побочек может быть ну просто очень много. Мне кажется, что это тупиковый путь. Кстати, уже есть готовые китайские вакцины, произведенные по этой технологии.
Короче, я считаю ,что будущее за новыми РНК-вакцинами, а там время покажет.
А рассказывать нам смысла нет. Вы выпустили обычную векторную вакцину по технологии, которой уже лет 50. Стариков вы не прививаете не потому, что на них вакцины нет, а потому, что тестировалось ваше Г только на молодых здоровых пациентах. Причем по всей видимости на сильно здоровых, так как тестирование на обычных людях в ОАЭ уже показало 86 процентов эффективности, а не 95. Если протестировать на стариках, то и побочек вылезет больше и эффективность окажется ниже. А это плохо для рекламы.
Само собой, что я не оспариваю того факта, что наша медицина и фармакология находится в гораздо более плачевном состоянии, чем ваша. Мы тут недавно фуфломицин утвердили после испытания на 30 пациентах (чуть больше, конечно, но сути не меняет). Но это не значит, что мы должны покупать Г, потому что сами не можем выпустить даже такого.
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12.12.2020 02:02 Ответить
Вот из такой лаборатории в Ухани этот вирус и 'просочился'. Слишком уж много совпадений, в которые , в силу различных обстоятельств, верить нельзя. Китай разрабатывал, возможно , биологическое оружие, ремедио от которого было бы в их руках. В принципе, к этому все и идёт.
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12.12.2020 10:29 Ответить
Я не верю в теории заговора. В мире нет лабораторий ,который могут доработать вирус, предусмотрев его свойств. Объединить два вируса могут, но это бы микробиологи выявили сразу. Вирус имеет естественное происхождение.
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12.12.2020 14:28 Ответить
Вы не можете это утверждать. Так утверждать удобно, иначе другие рассуждения требовали бы расследования. А ещё и человечество требовало бы компенсацию от создателей чумы 21 века. А так ' само случилось', все претензии к летучим мышам. Которые и есть нулевой пациент. Какие теории , здесь практика, Масштабы содеянного впечатляют, все перевёрнуто с ног на голову, приоритеты глобалистов перенаправлены. Мы оказались практически связаны по рукам и ногам, сплошные угрозы и пугалки , и есть кто-то с волшебным средством, которое может нас избавить от этого многосезонного триллера. Очень хочет быть этим 'кто-то' рашка. Но их вытолкают взашеи из этой ниши, куда они так ломятся со своей новой идеей 'нужности'. Все уже поняли, какие они 'мирители ', шанса стать 'спасителями человечества' им не дадут. И правильно.
Бриты начали клинические исследова6ия совместные всего лишь. Наверное, рашкины представители на коленях ползали, чтобы вползти в категорию совместных опытов. Но наивных там нет. Единственное, что рашисты могут украсть разработанное бриттами, клептомания лечится только гильотиной Вовы путена и то ,другие подтянутся на его место
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12.12.2020 14:53 Ответить
Могу. И известно об этом еще с прошлой зимы-начала весны, когда был расшифрован геном коронавируса. Там практически нет отличий от SARS. Сторонники теории заговора попытались публиковать в медицинских изданиях бред про искусственное происхождение, но их заткнули сразу же.
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12.12.2020 15:06 Ответить
Вы Настя давно живете в эвросоюзе, потому забыли, что это за дрянь РФ. От туда ни чего нормального не будет, а будет какаето бодяга с помощбю которой кацапы будут высасывать себе возращение в семерку и снятие санкций.
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12.12.2020 13:35 Ответить
Ганьба! Не ті тепер англосаки...
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11.12.2020 21:29 Ответить
Все страны готовятся, накапливают количества, проводят тестирования в ограниченных группах населения. Проверяют на сколько вакцина подходит их населению с их историей болезней, питания, приобретённых имуннитетов , генетических особенностей. Страны думают о своём населении! У нас заявили, мы не чего делать не будем, а когда нам скажут, что нам колоть мы их указания исполним. И то, уже принято и озвучено решение, что прививать будут за счёт государства только медработников и силовиков, опуская в ответе что и чиновников. Населению на коммерческой основе! (Крадуцкий) Во всех странах прививки за счёт государства!
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11.12.2020 23:33 Ответить
Я, кстати, согласен привиться нормальной вакциной за свой счет. Но вариант с нормальными вакцинами эти уроды вообще не рассматривают.
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12.12.2020 00:03 Ответить
Для начала надо выяснить, а мы вообще в состоянии что-то самостоятельно производить, даже по лицензионным технологиям. Вполне возможно, что чиновники в правительстве гораздо лучше владеют информацией, насколько у нас всё печально.
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12.12.2020 05:23 Ответить
Турция тоже, например, не производит свою вакцину. И что? Нам легче купить хорошую вакцину, от производителя с надежной репутацией ( рашка вообще не рассматривается).
А вообще , честно было бы нагнуть Китай, чтобы они обеспечили всех, кого заразили, адекватной вакциной бесплатно. Или бы оплатили ее приобретение. Именно Китай виновен в распространении этой беды по всему миру. А теперь они якобы излечились и нашли новую тему - толкают по всему миру товар первой необходимости - тесты, маски, а в перспективе и вакцины.
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12.12.2020 10:26 Ответить
Китай наклав жорсткий карантин на всю провінцію Ухань під загрозою розстрілу за порушення протиепідемічних і карантинних норм і за втаювання симптомів хвороби (для китайців).Китай за кілька тижнів збудував в Ухані потужний медичний комплекс для лікування коронавірусних хворих. А дебіли зі всього світу посилали літаки, потяги і кораблі, щоб вивезти заражених співвітчизників на свої (тоді ще не заражені) території. В Нові Санджари заразу в Україну "закинув" теж Китай в порушення всіх карантинних норм написаних віками і кров"ю мільйонів? Фоткалися дружно зі "врятованими співвітчизниками" і дамою з песиком теж китайці?
З якого це переляку Китай має лікувати і щепити ковідних хворих по всьому світу - Китай своїх вилікував і вогнище інфекції в Ухані ліквідував. А дебіли ковтають наслідки свого злочинного "патріотизму" по всьому світу. Їх будуть карати з часом, але не всі того дочекаються...
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12.12.2020 14:20 Ответить
Вы предлагаете, чтобы наши соотечественники не могли вернуться домой, а находились в ухани? Хорошо же вы представляете себе демократию. У нас практически сразу же заработало приложение дия, при помощи которого контролировалась самоизоляция приехавших из заграницы. Задолбали со своей меншовартистю. Вас маски нельзя заставить носить, зато вы рассуждаете об угрозах расстрела в китае. Китай не близкая нам ментально страна. По психотипу мы гораздо ближе к испанцам и итальянцам. Мечтая о потужних медичних комплексах , нельзя забывать о том, что наша страна еще и находится в состоянии войны, плюс нас грабили 30 лет. Защищайте дальше Китай. Они обязаны были закрыть страну свою на карантин. Не мы жрали сырых летучих мышей и всякую другую дрянь, а китайцы.
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12.12.2020 14:39 Ответить
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