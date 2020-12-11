AstraZeneca начинает сотрудничать с производителями российской вакцины от COVID-19

Британская компания AstraZeneca начала клинические исследования комбинированного применения своей вакцины и российского препарата "Спутник V".

Об этом сообщается на российской версии сайта компании, информирует Цензор.НЕТ. На глобальной версии сайта сообщение отсутствует.

"Сегодня мы объявляем о начале программы клинических исследований по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины AZD1222, разработанной компанией "АстраЗенека" совместно с Оксфордским университетом, и вакцины "Спутник V", разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, с участием добровольцев в возрасте от 18 лет и старше", – сказано в сообщении.

В AstraZeneca отметили, что исследование разных режимов применения вакцин необходимо для того, "чтобы оценить возможность создания более гибких программ вакцинации, которые дадут врачам широкий выбор подходов к профилактике заболевания".

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Британская компания уверена, что комбинации различных вакцин потенциально могут вызвать "более устойчивый и продолжительный иммунный ответ".

В настоящее время компания AstraZeneca изучает возможности комбинации разных аденовирусных векторных вакцин.

"Комбинации различных вакцин могут стать важным шагом в профилактике COVID-19 за счет усиления иммунного ответа и повышения доступности препаратов", - заявили в компании.

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